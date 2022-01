Jestřábi jedou umělou kampaň proti Rusku. Václav Klaus neviděl žádné důkazy. A nakonec se vysmál čínobijci Topolánkovi

reklama

„Chci se ptát, jestli se máme bát války?“ začal moderátor zostra.

„No tak jestli podléháte fanatismu některých politiků u nás – v našem Senátu a paní ministryně obrany a pana ministra zahraničí – no tak se bojte, ale jestli jste normální člověk s vlastním rozumem, tak není důvod, abychom se báli. Respektive bychom měli dělat všechno pro to, aby jestřábi, kteří by chtěli válku, aby nám námi nezvítězili,“ prohlásil Klaus hned na úvod.

„Já si nemohu pomoct, ale to, co se odehrává kolem Ukrajiny, považuji za uměle vytvořenou kampaň. Já pořád postrádám sebemenší důkaz toho, jak Putin eskaluje napětí nepřetržitě každý den. Argumentů pro a proti je tisíc a jeden, ale podívejte se, my v institutu (Institut Václava Klause) jsme si všimli jednoho pozoruhodného prohlášení oficiálního mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí. Tenhle mluvčí řekl, že nechápe, co se to teď děje, že bezpečnostní situace na Ukrajině je stejná beze změny už 8 let, nic nového se tam nestalo a vůbec nechápe, co se teď vytváří za kauzu. A já myslím, že to je velmi významný výrok, protože jen ukazuje, že se vůbec nejedná o Ukrajinu. Ukrajina je jen zneužitým nástrojem ve světové politice. A to jsme říkali vždycky,“ pokračoval Klaus s tím, že to tvrdil on sám i jeho spolupracovníci z IVK.

„A já myslím, že to ukazuje důležitou věc, na kterou zatím nikdo nepoukázal. Že to Ukrajině začíná vadit,“ zaznělo od Klause s tím, že Ukrajinci už si situaci chtějí řešit sami, „protože nezodpovědní lidé na všech stranách mohou stisknout ten či onen knoflík“. Jen se Klausovi zdá, že Rusko není tím, kdo by stupňoval napětí.

Britský ministerský předseda Boris Johnson naznačil, že stávající situace připomíná situaci v Evropě před druhou světovou válkou. Klaus to vidí zcela jinak. „Boris Johnson je totálně mimo už dlouhodobě a teď ještě specificky,“ prohlásil Klaus.

Podle Klause je jasné, že ve světové politice teď hrají prim spory USA a Číny. A lidem, kteří poukazují na údajnou hrozbu z ruské strany, jde jen o jedno.

„Věčným bojovníkům proti Brežněvovi a komunismu jde o to, aby měli z čeho žít, aby měli téma, se kterým by se mohli objevit v éteru. A ti to téma za každou cenu vyvolávají, ti vytvářejí dojem, jako kdyby Rusko bylo Sovětský svaz a jako kdyby Putin byl Brežněv. Ti to rozeštvávají a z toho já mám hrůzu, protože tito lidé tady mají pátou kolonu. Já myslím, že dneska i ve vládě. Já myslím, že Putin není blázen. On se jen snaží, aby Rusko elementárním způsobem fungovalo. Já nevidím žádné jeho ambice svou moc rozšiřovat. Z jeho strany je to jen obrana před nepřetržitým útokem na Rusko. Já ho považuji za racionálního člověka,“ uvedl Klaus.

„Páni Borisové Johnsonové, Vystrčilové, ministryně obrany a další odmítají s Ruskem jednat. Ale všichni rozumní lidé, jak jsme tady, musíme říct, že jednání je jedinou cestou,“ hřímal ve studiu druhý český prezident, který se v tomto duchu vyjádřil již mnohokrát, když mimo jiné vysvětloval, že takto se dospělo i k rozdělení Československa. Klaus dal opakovaně jasně najevo, že rozdělení proběhlo tak hladce, jak proběhlo, protože s Vladimírem Mečiarem stále jednali a jednali.

Moderátor L. X. Veselý poté přehodil výhybku k boji s klimatem. Klaus totiž nedávno dopsal brožurku, ve které uvedl, že lidstvo nezničí klima, nýbrž boj za klima.

Klaus je přesvědčen, že změny klimatu jsou přirozeným procesem a že dokud svět nepochopí, že Greta Thunbergová a jí podobní jen blázní, bude svět marně bojovat s klimatem. Tak to vidí druhý český prezident. Stejně tak podle něj platí, že člověka neničí covid, nýbrž „covidismus“.

Covidismus podle jeho pohledu zahrnuje i to, jak exministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová navrhovala jednu dávku sociální pomoci za druhou. Jenže tyto dávky měly být placeny z prázdné peněženky. „To je maláčovština,“ pravil Klaus.

Zdůraznil přitom, že lidé si zaslouží jen to, na co si vydělají; zaslouží si odměnu, až předvedou nějaký výkon. Jenže Jana Maláčová a jí podobní politici místo toho nastolují pravidlo, že na sociální dávky existuje univerzální nárok.

Covidismus je podle Klause charakteristický tím, že omezuje lidská práva. Exprezident v této souvislosti poukázal na slova profesora Berana pro server ParlamentníListy.cz.

„Já jsem si teprve dnes pořádně přečetl a podtrhal jeho pondělní rozhovor v ParlamentníchListech.cz. Myslím, že to by se mělo vytesat do kamene. Nesmyslnost masivního testování dospělých i dětí, zatímco by se pozornost měla soustředit na rizikové skupiny. A pan profesor Beran správně říká, že riziková skupina není definovaná věkem, což jsem si oddechl, ale že je definována několika zdravotními charakteristikami člověka. A dále to, že místo léčení nastal pokus o očkování; to je totální selhání medicínské profese, medicínského světa. Místo léčení se chce bojovat s nemocí an sich. Přitom vidíme, že účinnost vakcín je velmi sporná. O tomhle já bych mohl povídat hodiny. ... Proč, prosím vás vydávají páni (Milanové) Kubkové a další šílenci pozitivně testovaného člověka za nemocného?“ rozčiloval se Klaus s tím, že nová a nová čísla nakažených otevírají Milanu Kubkovi a jemu podobným prostor k vyhlašování dalších a dalších zákazů.

Proti covidu je podle druhého českého prezidenta třeba postavit rozum.

Klas odsoudil zavedení korespondenční volby. „Já myslím, že kde všude je to zavedeno, tak je to špatně,“ pravil Klaus, který zdůraznil, že je proti podobným pokusům volit odkudsi z tramtárie a ovlivňovat tak dění v Česku. „Pokud ty volby chce člověk brát vážně, tak se k nim má dostavit. To je jednou za čtyři roky svátek. To si mám říct, že to neprojedu na chalupu, nýbrž se slušně obléknu, vezmu si sako a kravatu, vezmu za ruku vnoučata a budu volit,“ popsal svou představu Klaus.

Klaus je přesvědčen, že nebýt korespondenčního hlasování, tak by prezidentem nebyl Joe Biden, nýbrž Donald Trump. „O tom vůbec nikdo nemůže pochybovat.“ Tak pravil Václav Klaus.

Posledních pár slov Klaus věnoval nadcházející olympiádě v Číně. Zdůraznil, že on jako prezident na letní olympiáda v Číně nejel, „Zatímco dnešní čínobijec Mirek Topolánek tam jel,“ upozornil Klaus.

