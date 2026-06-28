Joe Biden promlouval. Ale ukřičeli ho jeho vlastní

28.06.2026 17:15 | Monitoring
autor: Martin Huml

Bývalý americký prezident Joe Biden se v sobotu večer stal terčem aktivistů během svého projevu na galavečeru „Fight Back & Win“ v Hanoveru. Je to další z incidentů, kdy byli demokratští politici jako kongresman Dan Goldman nebo senátor Scott Wiener konfrontováni aktivisty a zároveň ukazuje hlubší radikalizaci levicového křídla Demokratické strany.

Joe Biden promlouval. Ale ukřičeli ho jeho vlastní
Foto: Youtube: Newsweek.com
Popisek: Bývalý americký prezident Joe Biden.

Biden dorazil na akci jako hlavní řečník s cílem povzbuzovat demokraty k boji proti současnému prezidentu Donaldu Trumpovi. Místo toho se stal terčem nepříjemného přerušení, které odhalilo, jak daleko už část aktivistů zašla. Podle reportérů Biden začal projev osobním útokem na Trumpa. Jen pár minut po začátku, když mluvil o „stálém napětí mezi nebezpečím a příležitostmi“ v americké historii, se z publika ozvalo hlasité ječení a protest. Jeden člověk byl nakonec vyveden z místnosti.

Už před začátkem akce budovu oblehli lidé demonstrující proti válce v Gaze. Většina publika zůstala přátelská a Bidenovi tleskala, ale incident ukázal, že ani na „své“ akci nemá bývalý prezident klid. Podobně jako dříve Goldman (kterého kavárna označila za „prostředníka genocidy“) nebo Wiener (který byl na akcích pronásledován a vyháněn), i Biden dostal vynadáno od levicových aktivistů, kteří ho považují za nedostatečně radikálního.

Nejvýraznější pasáží samotného projevu byl osobní útok na Trumpovy údajné „úlitby egu“: „Nejde jen o jeho marnivé projekty… jako že dal své jméno Kennedyho centru. Nebo že si nechal postavit oblouk na svou počest. Dokonce si najal vlastního údržbáře, aby opravil odrazovou nádrž. Páni, to je ale ubožák.“

Biden dále Trumpa obvinil z „bezostyšné a zjevné korupce“ na úrovni, jakou Amerika „dosud neviděla“, a vyzýval demokraty, aby „vstali a bojovali“. Projev trval zhruba 10 minut, Biden na začátku několikrát zakašlal, ale pak se dostal do rytmu. Na konci sklidil potlesk od většiny přítomných a začal hledat cestu z pódia. Obviňování Bidena ze slabosti už před dvěma lety vedlo k jeho stažení kandidatury v prezidentských volbách.

Projevy otevřeného nepřátelství od mladých levicových aktivistů ale také poukazují na rostoucí radikalizaci uvnitř Demokratické strany, zejména té části, která se soustředí na otázku Gazy a Izraele. Pro tyto aktivisty Biden reprezentuje nejen podporu Izraele, ale především smířlivost vůči americkému způsobu života. Podle levice Biden během svého prezidentství nedokázal dostatečně agresivně prosazovat progresivní agendu, dělal kompromisy s konzervativci, nebyl dostatečně radikální v kulturních a zahraničněpolitických otázkách a nešel „do krve“ proti Trumpovi a republikánům.

Jen o týden dříve vešel jiný prominentní demokratický politik Goldman se 7letou dcerou do kavárny Poetica Coffee v Brooklynu (Williamsburg). Dcera potřebovala na toaletu, a baristka (v hidžábu) byla zdvořilá a dovolila jí použít zařízení bez nákupu. Goldman si z vděčnosti koupil kávu. Později kavárna na Instagramu zveřejnila fotku Goldmana, vrátila mu peníze a napsala agresivní příspěvek: „Neobsluhujeme rasisty, fašisty, homofoby, nebo prostředníky genocidy.“

Scott Wiener je pro změnu otevřeně gay progresivní demokrat, dlouholetý bojovník za LGBTQ+ práva (včetně trans témat), kandiduje na uvolněné křeslo Nancy Pelosiové v Kongresu. Je Žid a v otázce Izraele/Gazy kritizoval Netanjahuovu vládu, volal po příměří a po váhání dokonce označil izraelské akce za „genocidu“. Ale ani to aktivistům nestačilo. Během pátečního Pride pochodu v Dolores Parku ho obklopila skupina aktivistů. Křičeli na něj, nadávali, obviňovali ho, že je „skvělý na queer práva, ale strašný na Gazu“. Došlo i k fyzickému kontaktu a obtěžování a Wiener musel akci opustit kvůli vlastnímu bezpečí.

 

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Joe Biden , Scott Wiener , Dan Goldman

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