Macinka se v Partii otřel o Pavla. Opozice začala kvičet

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Moderátorka Terezie Tománková hned v úvodu diskuse představila průzkum, podle kterého si hnutí ANO Andreje Babiše udržuje výrazný náskok před ostatními politickými stranami a podporu 32 procent voličů. Hnutí STAN je momentálně druhé nejsilnější. ODS je třetí. Hnutí SPD čtvrté, Piráti pátí a Motoristé by jako šestí, poslední, pronikli do Sněmovny.
V průzkumu odpovídalo 1 352 občanů.
Macinka naznačil, že není nervózní z toho, že se Motoristé pohybují okolo pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny. „Já to nehodnotím nijak,“ poznamenal Macinka, který připomněl, že ve volbách získali Motoristé přes šest procent. „Ty průzkumy ukazují něco, ale ta realita je vždycky trochu jiná,“ podotkl vicepremiér.
Pár slov věnoval i kulturnímu festivalu ve Strážnici. „Na těch prknech tancovali i moji rodiče. … I já jsem tam jako dítě jezdíval. A mě trochu mrzí, co se tam stalo, protože ten festival byl 81 let apolitický,“ reagoval Macinka na skutečnost, že diváci vypískali jak jeho, tak ministra kultury Otu Klempíře. „U jiných politiků by to možná vyvolalo nějaký hnědý poplach v kalhotách,“ pousmál se předseda Motoristů.
„Mnoho lidí za mnou přišlo mi říct, že se mnou souhlasí a udělali si se mnou fotku. Byla by škoda, kdyby si ode dneška veřejnost myslela, že je festival ve Strážnici nějakým festivalem politické písně. To nikdy nebyl, i když se o to komunisté snažili,“ nechal se slyšet ministr zahraničí.
Mgr. Petr Macinka
Alena Schillerová se tady od Macinky poněkud odklonila.
„Já miluju Slovácko, Horňácko, mám podlužácký kroj,“ ozvala se ministryně financí Alena Schillerová, podle které jižní Morava nabízí bohatý kulturní život, který si lidé chtěli užít a neměli chuť na politické projevy. „Tady se s panem ministrem neshodnu,“ podotkla Schillerová směrem k Macinkovi. „Byť vedle mě stojí můj koaliční partner, tak s tímto přístupem nesouhlasím,“ sdělila znovu kolegovi z koalice s tím, že Strážnický festival považuje za kulturní dědictví určené všem.
„Já k tomu řeknu jen jednu větu. Dotace se festivalu budou rušit jen přes mou mrtvolu,“ zdůraznil Macinka. A pak přece jen dodal ještě jednu myšlenku. Nemalá část hostů na festivalu ukázala, že nejsou ochotni poslouchat jiný názor.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Jako třetí dostal prostor k vyjádření Tomio Okamura a vyjadřoval se k úvahám, které se objevily např. na serveru Seznam Zprávy, že se možná chystá skončit v politice.
„Seznam Zprávy vytvoří vymyšlený článek a pak s ním pracují i další média. Ale já žádný takový plán nemám. Oni by si přáli, aby Okamura skončil v politice, ale já vám tu radost neudělám a budu dál bojovat za naše občany,“ sliboval Okamura.
Dal konkrétní příklad, jak SPD bojuje za občany. Projevilo se to údajně i na ceně másla, která klesla o 23 procent oproti období, kdy byl ještě premiérem Petr Fiala (ODS).
Tomio Okamura
Martin Kupka tady Macinku nešetřil a vyčetl mu, že se lidí na strážnickém festivalu ptal, „zda se zbláznili“. Podle Kupky ministr Macinka předvádí vrchol arogance, a to jak na kulturní akci, tak vůči Ústavnímu soudu ČR. „Vy jste úpadek politiky,“ vmetl Kupka Macinkovi.
Vít Rakušan se vyjadřoval obdobně nekompromisně.
„My ukazujeme lidem, proč vy jste zlo. … My teď máme o dvě procenta víc, než jsme měli u voleb, ale já chci mít u příštích voleb o 15 procent více,“ zdůraznil Rakušan, který prý pracuje podobně, jako v Maďarsku pracoval stávající maďarský premiér Péter Magyar, kterému prý jeho tým dělal čárky, s lidem lidmi Maďarsku napříč celou zemí si podal ruku a s kolika hovořil.
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Schillerová se tady ohradila.
„Já mám v čerstvé paměti, jak jste rozdělovali národ, když si lidé dovolili demonstrovat proti vaší vládě. Jak je váš expremiér nálepkoval jako proruské,“ ozvala se Schillerová.
Moderátorka Terezie Tománková tady připomněla, že expremiér Petr Fiala nemluvil o účastnících demonstrace, ale řekl, že protestní akci proti jeho tehdejší vládě svolaly proruské síly.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Já vidím, že hnutí ANO tento kouř tady vyhovuje, aby mohlo zakrýt např. počínání všech bytových baronů.“
Když dostal prostor Okamura, poznamenal, že je na Macinkovi, jak se vyjadřuje. „Můj styl je jiný,“ zdůraznil. Jedním dechem dodal, že se stávající koaliční vláda snaží napravit např. to, co v oblasti bydlení napáchali Piráti.
Ostrými slovy nešetřil ani předsedu STAN Víta Rakušana.
„Vy jste hnutí podvodníků a zlodějů z Dozimetru,“ pravil Okamura.
Macinka konstatoval, že ho nijak nepřekvapuje, když se u slovní přestřelky o Strážnickém festivalu neshoduje s „levicovou ODS, s levicovými Piráty ani s levicovým hnutím STAN“.
Kupka se okamžitě ohradil, že „Petr Macinka tady šíří nesmysly“.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke sporu prezidenta Petra Pavla s vládou o účast hlavy státu na summitu NATO v turecké Ankaře. Ústavní soud ČR vydal předběžné opatření, kterým vládě nařídil, aby zajistila účast prezidenta na summitu, protože prezident dosud na summity NATO pravidelně jezdil. S jednou výjimkou, když byl dnes již bývalý prezident Zeman silně nemocen. Ústavní soud ČR proto uvedl, že dokud o věci meritorně nerozhodne, bude vše zachováno tak, jak to bylo doteď.
„Já nerozumím tomu, proč prezident Pavel tvrdošíjně trvá na tom, že někde musí být a vypláče si na ÚS ČR, že tam musí být. … A kdyby se prezident zbláznil ještě víc, tak by se mohl rozhodnout, že pojede třeba na Petrohradské fórum do Ruska nebo do Severní Koreje,“ nešetřil Macinka ostrými slovy s tím, že kvůli počínání prezidenta Pavla jsou teď Češi za blbce. Tak to vidí ministr zahraničí.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Rakušan zdůraznil, že když Macinka po rozhodnutí ÚS ČR mluvil o ústavním puči, absolutně tím překročil všechny mantinely, protože skutečný puč vypadá zcela jinak.
Okamura vyjádřil názor, že prezident Pavel je lídrem opozice, ústavní soudce jmenoval právě prezident, a proto k ústavním soudcům Okamura nemá tak úplně důvěru. Zvlášť, když prý má osobní neblahou zkušenost s Ústavním soudem ČR, který umožnil komolit jeho jméno. „ÚS ČR nemá mou důvěru, protože si myslím, že by si lidé neměli nadávat zkomolenými jmény, která dostanete při narození a za která nemůžete,“ pravil Okamura.
Jedním dechem dodal, že prezident Petr Pavel chce posílit českou obranu, aniž by však řekl, kde se na to vezme. „My chceme dát peníze českým občanům a už to také děláme,“ nechal se slyšet předseda Sněmovny a šéf SPD.
Kupka konstatoval, že předseda Motoristů Petr Macinka dál a dál přiživuje spor vlády s prezidentem, když používá věty jako „kdyby se prezident zbláznil ještě víc“. „To je naprosto nehorázné,“ sdělil Kupka Macinkovi.
Předseda ODS má za to, že prezident se má podílet na vládní delegaci, která míří na summit NATO. Zvlášť, když „prezident jasně deklaroval, že bude naplňovat mandát vlády“.
Zdeněk Hřib odmítl tvrzení, že prezident Petr Pavel je lídrem opozice, protože sám jmenoval stávající vládu, což by jako lídr opozice, kdyby jím byl, neudělal.
„Ale ono je to celé o tom, že jste tam Petra Pavla nechtěli, protože jste nechtěli svědky toho, co bude v Ankaře,“ naznačil Hřib s tím, že Andrej Babiš je soudem opakovaně uznaným lhářem, který se pravděpodobně chtěl pokusit věšet ostatním lídrům NATO bulíky na nos.
Macinka tady zdůraznil, že prezident Petr Pavel nebude šéfem delegace v Ankaře.
„Divákům sděluji, že na summitu NATO bude Českou republiku zastupovat pan premiér. Pan premiér je šéfem delegace,“ zdůraznil Macinka s tím, že on ví, kdo dostane akreditaci na summit a kdo dostane jen „odznáček“.
Okamura se v souvislosti se summitem NATO ostře vymezil proti zástupcům stávajících opozičních stran.
„Bývalá Fialova vláda nesplnila zákon a nevydala dvě procenta na obranu. Takže vy jste celou dobu porušovali zákon. Vy jste celou dobu ukazovali na nás, ale přitom jste lhali a nic jste neplnili,“ nešetřil kritikou Okamura. Jedním dechem dodal, že většina členských států NATO má velký problém s rychlým růstem výdajů na obranu. Stávající koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů prý raději lidem vrátí školkovné, zvýší důchody a tak podobně.
„Ale na té Ukrajině se bojuje i o naši bezpečnost a všichni to dobře vědí,“ ozval se Petr Kupka, který také poukazoval na to, že předchozí vláda Petra Fialy významně zvedla výdaje na obranu. Minimálně v porovnání s poslední vládou Andreje Babiše (ANO), která končila v prosinci 2021.
„Ale jestli se na nás někdo v Ankaře bude mračit, tak to bude kvůli tomu, co jste nesplnili vy,“ připomínal na to konto dnes opozičním poslancům Macinka.
Rakušan oponoval, že stávající Babišova koaliční vláda převádí peníze určené na přímý rozvoj armády spíše na dostavbu dopravní infrastruktury, konkrétně na dostavbu dálnice D11.
Hřib v kritice vlády zašel ještě dál.
„Vy jedete lhát našim spojencům v NATO a způsobujete tím naprosto nedozírné škody naší zahraniční reputaci,“ nešetřil ostrými slovy předseda Pirátů, podle něhož je Česko momentálně černým pasažérem obranného systému.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Okamura se v jednu chvíli vrátil k migračnímu paktu a vyčetl opozici, že nejen zanedbávala výdaje na obranu, ale ještě odsouhlasila migrační pakt, což ale SPD odmítá připustit, protože nestojí o žádné migranty z Afriky v Česku.
Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Komunální volby, které prezident Petr Pavel vypsal na 9. a 10. října tohoto roku.
Schillerová zdůraznila, že ANO přesvědčí občany, že pracuje v jejich prospěch. Kupka na to konto poznamenal, že jako lídr opoziční strany bude voliče upozorňovat na to, co všechno koalice ANO, Motoristů a SPD naslibovala v programovém prohlášení a co neplní. Místo plnění svých slibů vláda tak akorát útočí na veřejnoprávní média. Tak to vidí Martin Kupka.
Předseda STAN Rakušan se přidal.
„My chceme lidem ukazovat, že jednou se může nechat oklamat každý. My chceme lidem ukázat, že se jim za vlády Andreje Babiše nežije lépe,“ pravil Rakušan s tím, že na komunální úrovni není možné uplatňovat populismus tak, jak to stávající koalice dělá na vládní úrovni. Za konkrétními starosty stojí konkrétní práce a podle Rakušana hnutí STAN může stavět právě na této práci jednotlivých starostů.
Ing. Andrej Babiš
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib debatu uzavřel jedním doporučením směrem k hnutí ANO. „Vy byste se jako ANO měli přejmenovat na Asociaci nepřiznaných obydlí,“ pousmál se.
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