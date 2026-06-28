Nerudová, Ženíšek, Bartošek, Baxa… Macinka šlápl na hodně kuřích ok

28.06.2026 14:41 | Monitoring
autor: Martin Huml

Na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici se o víkendu 27.–28. června 2026 odehrála série kontroverzních momentů, které rychle přerostly v politickou kauzu. Ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka se v sobotu promluvil k publiku kvůli údajné politizaci festivalu, což popudilo celou současnou opozici.

Nerudová, Ženíšek, Bartošek, Baxa… Macinka šlápl na hodně kuřích ok
Foto: Repro STVR
Popisek: Petr Macinka

Festival ve Strážnici patří k nejstarším folklorním akcím v Česku, letos probíhal již 81. ročník. Tradičně jde o apolitickou kulturní událost zaměřenou na lidové tance, hudbu a kroje. Ministr kultury Klempíř se na pátečním zahájení krátce ujal slova a část publika ho okamžitě přehlušila pískotem a bučením. Na pódiu reagoval slovy: „Vidím, že jste si na mě udělali názor z médií a jsem rád, že je razantní. Stejně razantně budeme v podpoře strážnického festivalu pokračovat i my z ministerstva kultury.“ Později na sociálních sítích Klempíř situaci vysvětlil tím, že diváci byli ovlivněni vedrem a alkoholem. „Mou zdravici provázelo bučení, hvízdání, vulgarity a nenávist. Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou a tancem, když jste sami v zajetí buranství, sprostoty a zášti,“ napsal.

Macinka hodnotil svou účast smířlivěji: „Včera na slavném folklorním festivalu ve Strážnici vypískali ministra Klempíře. Bral jsem to jako výzvu a zajel se tam podívat.“ Požádal ředitele festivalu o možnost promluvit v sobotu. Během finále soutěže verbířů nebo v přestávce Macinka vstoupil na pódium. Dav ho okamžitě přehlušil pískotem, bučením a opakovaným skandováním „Vypadni!“. Ministr se snažil promluvit, ale jeho slova zanikala v hluku. Podle svědků a videí Macinka řekl mimo jiné: „Vy jste se zbláznili“, „To je podvod festivalu“ a připomněl osobní vazbu, jeho rodiče ve Strážnici tančili ve folklorních souborech (maminka tančila v souboru, otec hrál s cimbálovou muzikou). Obvinil publikum z politizace akce a prohlásil, že ani za bolševismu se během 81 let nepodařilo ze Strážnice udělat „festival politické písně“. Zástupci festivaluse ho před vystoupením opakovaně ptali: „Pane ministře, myslíte, že to je dobrý nápad?“ Macinka později poděkoval „skvělému panu řediteli“, že mu možnost promluvit umožnil. Pozvání od ředitele obdržel už před zhruba měsícem.

Opoziční politik Marek Ženíšek celý incident využil k osobnímu útoku. „Vyprošuji si, abyste lidem ve Strážnici ‚promlouval do duše‘. Politik, který se chová jako rozmazlené dítě, když nedostane svůj osmý nanuk, nemá co kázat.“ Podle něj mají občané právo vyjádřit názor, a Macinka ho má respektovat. To je samozřejmě pravda – dokud se to netýká Ženíškovy strany nebo spojenců. Pak se najednou objeví požadavky na „slušnost“, „respekt k institucím“ a volání po trestech za „nenávist“. Ženíšek teď hraje na strunu svobody projevu, ale jen tehdy, když pískot míří na ty „správné“ politiky.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

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PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

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Lidovec Jan Bartošek incident se v souvislosti s festivalem také pokusil zviditelnit. „Ti lidi si přijeli poslechnout písničky, ne Klempíře s Macinkou. Proč motorističtí politici chodí záměrně provokovat na festival, kde je nikdo nechce?“ ptá se. Jako by politici z jeho vlastního tábora nikdy nechodili na kulturní akce, neřečnili na pódiu nebo nevyužívali folklorní svátky k viditelnosti. Bartošek najednou objevuje, že Macinka „přišel provokovat a ne pozdravit“ a „si přišel pro nadpisy“. Když to dělali jeho kolegové, bylo to zřejmě „podpora regionu a tradic“. Teď je to najednou cynický PR tah.

Ministr pro sport Boris Šťastný (za Motoristy) navrhl zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit na akci. Macinka to však striktně odmítl. „To v žádném případě. Absolutně ne. Za strážnický festival se budu vždycky bít. Vždyť tam tancovali moji rodiče na pódiu. Jen přes mou mrtvolu,“ řekl doslova. Stejný postoj zopakoval v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Festival organizuje Národní ústav lidové kultury (NÚLK) jako příspěvková organizace Ministerstva kultury, oficiálním spolupořadatelem je město Strážnice. Akce je dlouhodobě závislá na státní podpoře. Podle výročních zpráv NÚLK činil příspěvek na provoz od MK v roce 2023 přibližně 47,85 milionu Kč a v roce 2024 přibližně 48,9 milionu Kč. Celkový rozpočet ústavu se pohybuje kolem 60–73 milionů Kč. Vlastní výnosy ústavu dosahují přes 11–12 milionů Kč ročně, z čehož příjmy ze vstupného na Mezinárodní folklorní festival činí zhruba 4,9 milionu Kč (při návštěvnosti kolem 13–14 tisíc platících diváků). Město Strážnice přispívá grantem přibližně 550 tisíc Kč ročně. Macinka zdůraznil osobní vztah k festivalu: navštěvoval ho už od tří až čtyř let s rodiči, kteří byli aktivní folkloristé. „Jel jsem tam, protože mám ten festival rád… v tomto případě jsem chtěl udělat výjimku právě kvůli onomu osobnímu vztahu ke Strážnici,“ sdělil v Partii. Dodal, že lidé svým chováním festival poškozují. Zajímavým paradoxem celé kauzy je, že organizátoři festivalu sami opakovaně zdůrazňují, že akci by nebylo možné uskutečnit bez dlouhodobé finanční podpory Ministerstva kultury, které je jeho významným partnerem.

Opozice v čele s bývalým ministrem kultury, Baxou, využila incident k útoku. Martin Baxa se po incidentu ve Strážnici rozjel na plné obrátky. Na X popisuje vystoupení Klempíře a Macinky jako „papalášismus“, „představu, že politici kultuře velí“, a chválí místní, že si nenechali „svůj milovaný folklor ukrást“. Podle něj jde o návrat před rok 1989, kdy funkcionáři očekávali poslušné naslouchání. Sám Baxa, ještě jako ministr během uplynulého volebního období, ale navštěvoval stejné akce.

Danuše Nerudová to pojala ještě elegantněji: „Show must go on. Vlastní medicína Macinkovi a spol. očividně nechutná.“ S úsměvem sleduje, jak dav vypískal ministry, a těší se z „vlastní medicíny“. Zdánlivě zapomněla, že i její strana a spojenci dlouhodobě těží z veřejných peněz na kulturu, grantů a pozvání na podobné akce. Když se někdo z opačného tábora ocitne v nepříjemné situaci, je to spravedlnost. Když nepříjemná odezva veřejnosti v minulosti potkala její stranické kolegy, byl to samozřejmě útok na demokracii.

 

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Článek obsahuje štítky

Strážnice , Ženíšek , Bartošek , Klempíř , Nerudová , Tománková , Petr Macinka

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Ústavní puč

Co tím přesně myslíte? Jak podle vás prezident násilně mění ústavní pořádky? Prezident přeci využil svého práva se obrátit na soud a ten nějak rozhodl, on přeci žádnou ústavu nemění, jen vlastně požádal o upřesnění, jak je myšlena, což je podle mě i dobře a snad pro příště budete jako politici věnov...

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Už se šíří, že to bylo připravené milionem chvilek, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseČtenářka2020 , 28.06.2026 15:05:56
Vědělo se, že Klempíř vystoupí v úvodu festivalu. Lidi prý dostali i ,,taháky,, a byli tak zmanipulování. No hlavně, aby nás tahle současná opozice v čele s Pavlem opravdu nezatáhla do zákopů. A nedonutila Babiše zvedat daně na zbrojení a na válku s Ruskem.

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