Blaha (ODS): Strážnice patří verbířům, ne politikům

Strážnice patří verbířům, ne politikům.
Strážnice je každoročně největší folklorní svátek u nás. 81 let tradice, čtyřicet stupňů ve stínu a plný amfiteátr lidí, kteří přijeli kvůli verbuňku, krojům a muzice. Přesně tak to má být.
Jenže letos se víc než o tancích psalo o politicích. A mě to upřímně mrzí.
Spousta z vás zná můj názor. Když jsem byl poslanec, odmítal jsem se navlékat do kroje na „krojový den" ve sněmovně, protože kroj není rekvizita a folklor není kulisa pro politiku. Je to tradice, kterou jsme zdědili po předchozích generacích a měli bychom ji důstojně zachovat pro další generace. To, co se teď odehrálo ve Strážnici, je podobný příběh.
Strážnice nepotřebuje, aby si na jejím pódiu kdokoli z nás politiků sbíral body nebo řešil svoje spory. Patří verbířům, muzikantům a lidem, kteří tou tradicí opravdu po celý rok žijí.
Tak nechme folklor folkloru. A jestli chce někdo opravdu pro lidovou kulturu něco udělat, ať podpoří soubory a krojové dílny, to si lidé zapamatují v lepším než jednu zdravici z pódia, která navíc nemá nejen s folklórem, ale i s kulturou nic společného.
Vám všem, kdo jste to letos ve Strážnici v tom vedru vydrželi až do finále verbuňku, klobouk dolů.
Ing. Stanislav Blaha
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