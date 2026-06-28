Blaha (ODS): Strážnice patří verbířům, ne politikům

28.06.2026 19:11 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě dvou ministrů ze strany Motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici.

Blaha (ODS): Strážnice patří verbířům, ne politikům
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha ODS)

Strážnice patří verbířům, ne politikům.

Strážnice je každoročně největší folklorní svátek u nás. 81 let tradice, čtyřicet stupňů ve stínu a plný amfiteátr lidí, kteří přijeli kvůli verbuňku, krojům a muzice. Přesně tak to má být. 

Jenže letos se víc než o tancích psalo o politicích. A mě to upřímně mrzí.

Spousta z vás zná můj názor. Když jsem byl poslanec, odmítal jsem se navlékat do kroje na „krojový den" ve sněmovně, protože kroj není rekvizita a folklor není kulisa pro politiku. Je to tradice, kterou jsme zdědili po předchozích generacích a měli bychom ji důstojně zachovat pro další generace. To, co se teď odehrálo ve Strážnici, je podobný příběh.

Strážnice nepotřebuje, aby si na jejím pódiu kdokoli z nás politiků sbíral body nebo řešil svoje spory. Patří verbířům, muzikantům a lidem, kteří tou tradicí opravdu po celý rok žijí.

Tak nechme folklor folkloru. A jestli chce někdo opravdu pro lidovou kulturu něco udělat, ať podpoří soubory a krojové dílny, to si lidé zapamatují v lepším než jednu zdravici z pódia, která navíc nemá nejen s folklórem, ale i s kulturou nic společného.

Vám všem, kdo jste to letos ve Strážnici v tom vedru vydrželi až do finále verbuňku, klobouk dolů.

Ing. Stanislav Blaha

  • ODS
  • Tento profil není poslancem aktivně využíván
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Opozice zcela za hranou. Poslanec Doležal popsal, co zažívá
Senátor Bazala: Festival narušil ministr Macinka
Prezident Vučič slíbil odchod. Už za pár týdnů
Fronta zamrzla, drony stále létají. Z Ruska i z Ukrajiny

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ODS , Blaha

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Ukázal Macinka svou návštěvou festivalu politickou moudrost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Ústavní puč

Co tím přesně myslíte? Jak podle vás prezident násilně mění ústavní pořádky? Prezident přeci využil svého práva se obrátit na soud a ten nějak rozhodl, on přeci žádnou ústavu nemění, jen vlastně požádal o upřesnění, jak je myšlena, což je podle mě i dobře a snad pro příště budete jako politici věnov...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR: Kanonská cesta je po opravě opět průjezdná

20:14 Lesy ČR: Kanonská cesta je po opravě opět průjezdná

Lesní cesta Kanonská ze sedla Skřítek směrem k Rabštejnu je po opravě opět otevřená veřejnosti.