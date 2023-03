Jste s nespokojenými? Odejděte, zní. A protiúder. Ještě před Václavákem

reklama

„V poslední době se v mediálním prostoru a na sociálních sítích často setkáváme s projevy politicky angažovaných advokátů, které vyvolávají, nejen v řadách advokátů, velmi rozporuplné reakce,“ napsal předseda ČAK Robert Němec v Advokátním deníku.

Kritizoval politické projevy, které usilují o „získávání bodů nebo hlasů nespokojených voličů prostřednictvím vyvolávání strachu či nenávisti vůči jiným skupinám obyvatelstva“. Advokátům, kteří se politicky angažují, se od předsedy dostalo varování, že jsou vázáni „advokátní etikou“. Ocitoval jim z etického kodexu, že advokát je povinen přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.

Advokáti se podle Němce sice mohou politicky angažovat, ale pokud zůstanou advokáty, bude si veřejnost jejich projevy dávat do souvislosti s advokátním stavem. Pro něj je přitom nezbytnou podmínkou jeho úlohy dobrá pověst, která nemůže být „ohrožována v souvislosti s politickým bojem“.

Proto vyzývá všechny „politicky angažované“ advokáty, zejména ty, kteří se orientují na „skupiny voličů, jež nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem a převažující zahraničněpolitickou orientací České republiky“, aby zvážili své setrvání v advokátní komoře. Advokátní licence je přitom nezbytnou podmínkou k právnímu zastupování před soudy. Její ztráta je pro mnohé právníky likvidační.

„Česká advokátní komora veřejné projevy advokátů v médiích a na sociálních sítích sleduje, eviduje podněty týkající se chování advokátů a předkládá je své Kontrolní radě k prověření, zda nedošlo ke kárnému provinění,“ dodal předseda varovně pro všechny ostatní.

I advokát je občan

Proti jeho výzvě se ohradili advokáti ze sdružení Pro Libertate. „Občané, kteří se chtějí bránit proti výkonu státní moci, musí mít možnost obrátit se na advokáty, jimž věří právě proto, že tito advokáti vystupují proti současné vládě a kritizují ji,“ napsali. Vylučovat advokáty ze soutěže politických stran, tím spíše pouze ty, kteří jsou v opozici (formulací předsedy Němce „orientují se na skupiny voličů, jež nejsou spokojeny“), je podle nich nepřijatelné.

A hlasitě se ozvala i Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka a dlouholetá advokátka, mimo jiné držitelka ocenění Právník roku. Svůj text, zamýšlející se nad veřejnou rolí advokáta, nabídla Advokátnímu bulletinu. ParlamentníListy.cz jej mají rovněž k dispozici.

Advokát je podle Hamplové rovněž občan. Jako takový má práva, ale i zodpovědnost. Omezovat občanské právo svobodného projevu či právo být volen, jak naznačuje předseda Němec, podle ní nelze.

„Advokáti a advokátky mají plné právo být občany své země. A nejen to. Ve složitých dobách mají dát to, co umí, plně k dispozici. Jako když lékaři poskytují první pomoc,“ myslí si senátorka.

Podle ní právě taková situace nastala v době covidu. „Začnou se dít věci, na které nebyl nikdo připraven, začnou přicházet příkazy a zákazy, které jsou na hraně a za hranou zákona, lidé jsou vyděšeni a zmateni, a jejich hlavy se začnou logicky otáčet – k advokátům,“ popsala stav posledních tří let.

Advokáti byli postaveni před složitou volbu, jak se postavit k situaci, kdy stát odebíral občanům jejich práva. Posláním advokáta přitom je práva občanů hájit.

Ti, kteří v čase covidu „bili na poplach“ podle ní dělali právě to, co by advokát v situaci pošlapávání práv dělat měl.

Vzhledem k tomu, že problematická omezení práv se dotýkala celých skupin, musela se i advokátní pomoc stát plošnou. Advokáti k tomuto poradenství využívali weby či sociální sítě. Šlo jim však stále primárně o ochranu práv občanů. Návody, jak se bránit nepřiměřenému dopadu opatření, rady, jak se dostat za příbuznými do vedlejšího okresu, to vše podle ní jednoznačně spadalo pod právní pomoc, kterou má svému klientovi poskytovat každý advokát.

Upozorňuje, že opatření, která následně soudy zrušily, bylo několik desítek, což zpětně dalo advokátům za pravdu.

„Přesto od té doby proti nám média budují systematicky nenávist, dovolují si urážky nejhrubšího zrna, a jsme tzv. na seznamu nepohodlných,“ připomíná.

Sama Hamplová byla nedávno ministrem Válkem nazvána jako „Jana Dezinfo Hamplová“, také jí přes sociální sítě například vzkazoval, že si nemá vymýšlet hlouposti o nefunkčním očkování. Mezi ověřovači faktů a mediálními neziskovkami je její označování za „antivaxerku“ či „covidovou dezinformátorku“ běžným standardem. Vrcholem bylo chování její kolegyně senátorky Miroslavy Němcové, která poté, co Zwyrtek Hamplová v Senátu zkolabovala, vážně řešila, jestli bylo správné, že jí senátoři s lékařskými diplomem poskytli první pomoc.

Přesto svého angažmá nelituje. „Já právě takto vidím roli advokátů, kteří ve své podstatě jako jediní z právní profese mohou poskytnout první pomoc při ‚havárii‘ právního systému, při ‚těžkých zraněních‘ Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, když oběťmi jsou hromadně miliony lidí v naší zemi. Je to nejen naše právo, ale naše povinnost jako osob znalých práva – dát vše, co umíme, plně k dispozici našim spoluobčanům, a oni mají plné právo to od nás očekávat. Že k pošlapávání základních hodnot právního státu v přímém přenosu nebudeme mlčet,“ napsala do svého textu.

Žádná ideologie nemá ráda odvážné advokáty

Nemohla by se prý na sebe podívat, pokud by v covidových časech poslouchala od představitelů státu návrhy, které jsou v rozporu se zákonem, nebo dokonce s ústavním pořádkem, a v tichu a pohodě své kanceláře k nim mlčela.

A totéž co pro covid platí pro další otázky, ve kterých hrozí omezení práv. Dnes například pro snahu cenzurovat a trestat verbální trestné činy.

„Žádná ideologie, která chce postavit svou existenci na jediné hlásané pravdě, nemá ráda odvážné lidi obecně, o to víc pak odvážné advokáty, kteří jsou připraveni postavit se proti porušování práv jak jednotlivců, tak skupin lidí, a využít k tomu veškerých svých znalostí a zkušeností – i kdyby se stali sami terčem útoků. Což se děje dnes a denně,“ poznamenává.

Lidé mají právo hájit svá práva. A bez advokátů po boku je toto právo dost zásadně omezeno. V tom spočívá samotná podstata této profese.

Na advokáty, kteří se dnes staví v těžkých časech po bok občanů, kolikrát ve svém volném čase a zdarma, by podle ní měla být Česká advokátní komora spíše hrdá, než je obviňovat z narušování advokátní důstojnosti.

Výzvy k omezení členství v advokátní komoře proto Jana Zwyrtek Hamplová vnímá velmi citlivě.

