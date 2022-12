Jste švábi... Jak s lidmi manipulují mocní? Psycholog odkryl, o čem se nemluví

reklama

Lékař Vratislav Kalenda přibližuje chování člověka, který se pod tlakem tzv. „morálně vyváže“ a příjme zlo jako normu. „Morální vyvázání znamená, že lidé si zdůvodní, že se mohou chovat tak, jak se chovají, podlehnou tlaku. A přestože ví, že je to neetické a nemorální a nepřispívá k dobru a k blahu, tak se cítí dobře, protože ten mechanismus jim umožní se z toho vyvázat a nemít výčitky svědomí. Smíří se s tím, že je to v pořádku a musí to tak být. Jsou to mechanismy, které vedou k rozvratu morálky, tím, že do toho zatahují obyčejné lidi,“ vysvětluje.

Dalším používaným mechanismem ze strany mocných je přenášení zodpovědnosti na obyčejné lidi. A také snaha o rozptylování odpovědnosti ve smyslu, že se vůbec „neví“, kdo za to může. Dalšími nástroji manipulace jsou přehlížení a zkreslování důsledků, dehumanizace – lidé jsou např. nazýváni ‚švábi“... Dalším mechanismem je přisuzování vlastní viny jiným.

Pro dnešní dobu považuje Kalenda za důležité věnovat se zmíněnému „morálnímu ospravedlňování“. „Je potřeba si uvědomit, že když je nějaký problém, tak se dá využít k tomu, že jde o ‚strašlivé nebezpečí‘ a že nemůžeme se teď chovat tak eticky jako předtím, že je potřeba s tím něco dělat, tedy omezit lidi na svobodě,“ popisuje, co můžeme pozorovat v naší společnosti v uplynulých dvou a více letech.

„Už se to tu opakuje v různých variantách,“ poukazuje na neuvěřitelné věci, které se děly v době covidu, kdy „i lékaři byli tlačení do počínání na hraně lékařské etiky, avšak v zájmu vyššího dobra,“ uvedl, že tato doba příkladně ukazuje, jak manipulace vtahuje obyčejné lidi do machinací manipulátorů.

„Namáčejí se do toho i velmi slušní lidé,“ povzdechl si psycholog. A jako názorný příklad uvedl, jak hospodští byli během vyhlášené covidové epidemie pověřování, aby lidi kontrolovali a zakazovali jim vstup. „Občané měli kontrolovat jeden druhého, to považuji za největší banalizaci zla, protože jestliže pak člověk říká zákazníkům „pochopte mě, já jen dělám svou práci, dostal jsem to nařízeno...“

A k tomu dodává: „Já jen připomenu, že takhle se vymlouvali i nacističtí zločinci, když potom byly ty norimberské procesy. Také bylo jejich výmluvou, že jen plnili rozkazy. Kam to může dojít?“ zdůrazňuje. Moderátor Stanislav Novotný kvituje, že je třeba poukázal na to, co nám hrozí, aby nám nehrozily až i popravy z politických důvodů, jako například v 50. letech.

Dalším psychologickým podrazem je „rozptýlení zodpovědnosti“. „Dnes tu máme ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo průmyslu, různé komise, které zasedají, různé experty... – a nikdo z nich neponese odpovědnost?“ říká hořce lékař.

Je podle něj jasné, že v Česku byl neadekvátně zaveden nouzový stav, aby se mohly bez výběrových řízení domlouvat kšefty. „To bylo zase v zájmu vyššího dobra a v zájmu občanů,“ opakuje psycholog s notnou dávku ironie. Lidé byli podle něj tak manipulováni, že si neuvědomovali všechny důsledky.

Pozorovat u současné vládní garnitury lze podle Kalendy zmiňované přisuzování vlastních chyb a viny na jiné, třeba na Babiše nebo na Rusko. „Je tu svalování viny za vše špatné, co se dnes děje, na minulou vládu. Máme tu drahotu, čí drahotu? Máme tu energetickou krizi a nedostatek plynu, prý je to tím, že Rusko uzavřelo kohouty?“

A upozorňuje na další riziko: „Co se teď děje, je ještě pořád... ale v okamžiku, kdy začne ‚dehumanizace lidí‘, když o lidech, kteří mají jiný názor, budeme říkat, že jsou ‚švábi‘, tak to je velmi nebezpečné. To právě byly velmi často rozbušky těch dějů, které vedly k revolučním zvratům. Ta nenávist už se pak nedá zabrzdit, pokud jsou političtí odpůrci dehumanizováni, odlidštěni,“ uzavírá Vratislav Kalenda.

