Jurečka si peče reformu za zavřenými dveřmi... Taky může po volbách spadnout pod stůl, varuje Schillerová

Důchodová reforma protlačovaná ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) musí podle poslanců hnutí ANO projít v Poslanecké sněmovně mezistranickým souhlasem. Vláda by ji neměla prosadit na sílu bez diskuse s opozicí. Důvod je jednoduchý, v případě, že by nynější opozice vyhrála příští volby, mohla by celá pracně vybudovaná reforma spadnout pod stůl. Poslanci hnutí ANO se snaží do diskuse zapojit prezidenta Petra Pavla. Doufají, že se postaví za ně a propojí v debatě opozici s vládní koalicí. I ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vidí v reformě body, které by se měly ještě prodiskutovat.

Poslankyně hnutí ANO Alena Schillerová Jurečkův postup zhodnotila prozaicky. „Ministr Marian Jurečka peče důchodové změny v tajnosti za zavřenými dveřmi a bez konzultace s opozicí. Je to absolutní selhání, protože se dotknou milionů lidí a mají tady s námi být celá desetiletí. Čeho se asi KDU-ČSL bojí?“ ptá se na Facebooku s podezřením výrazná tvář hnutí ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

A jedná, jak z opozičních lavic může. A to za použití páky na Pražském hradě. „Hnutí ANO nebude sedět v koutě, když jde o důchody milionů Čechů. Jednání u pana prezidenta,“ použila Schillerová ikonickou „hlášku“ z legendárního filmu Hříšný tanec.

Reaguje tak na slova ministra Jurečky, který oznámil, že on odvahu má, zatímco předchozí vlády ji neměly. „Každý ví, že důchodová reforma je potřeba. Nikdo ji ale neměl odvahu udělat. Proč? Protože musí obsahovat i nepopulární kroky, aby fungovala. Vím to, a stejně ji prosazuji. Do politiky jsem šel dělat správné věci, nejen ty líbivé. Takových politiků už tu máme dost. Proto jsme s mým týmem věnovali měsíce přípravám a diskusím s odborníky, než jsme představili návrh důchodové reformy. Zaručuje spravedlivý růst i těch nejnižších důchodů, oceňuje výchovu dětí a zajistí udržitelnost systému i pro další generace,“ napsal Marian Jurečka na Facebooku.

Nutno poznamenat, že Jurečkova strana KDU-ČSL zahřívala vládní křesla ve vládě Bohuslava Sobotky mezi lety 2013 až 2017 a s důchodovou reformou nepřišla.

Hnutí ANO v permanentně napjaté atmosféře, která se přesouvá z opozičních lavic do těch vládních dnes a denně, a ztěžuje tak jednání, doufá, že prezident Petr Pavel napětí zmírní a dotlačí vládu k jednání, které by vedlo ke všeobecnému konsenzu. A to i přesto, že ministr Jurečka chce mít důchodovou reformu schválenou už v létě, před poslaneckými prázdninami.

„Pan prezident přislíbil, že se pokusí požádat, aby vláda prozatím o této novele nejednala, protože v tuto chvíli není absolutně žádná shoda,“ uvedla místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová pro CNN Prima NEWS.

Ani ve vládních kruzích nemá Jurečkova reforma stoprocentní podporu. Sám ministr financí Zbyněk Stanjura volá po dalším jednání. „Budu chtít debatovat o náročných profesích. Myslím, že to je nasnadě, abychom to dobře definovali,“ řekl pro CNN Prima NEWS Stanjura.

