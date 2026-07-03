K čemu je tam Pavel potřebuje? Vyoralova zásadní otázka k summitu NATO

03.07.2026 18:15 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz věnuje zejména summitu NATO a otázce, zda a s kým na něj pojede prezident Pavel. Podle něho ani tolik nezáleží na tom, kdo bude v čele. Ale to, že s sebou Petr Pavel bere hlavně fotografa a mluvčího, o něm prý leccos vypovídá.

K čemu je tam Pavel potřebuje? Vyoralova zásadní otázka k summitu NATO
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Kauza „prezident na summitu“ se stále vyvíjí. Předně prezident prohlásil, že když tedy bude podle rozhodnutí Ústavního soudu v delegaci, tak tu delegaci podle protokolu bude vést. Což mu vláda zatrhla. Má být prezident automaticky v čele, když se účastní nějaké delegace?

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Neznám protokoly, neznám zvyklosti, ale myslím si, že normální lidé se mezi sebou dokáží rozumně domluvit a pravomoci si rozdělit i bez pozornosti médií a Ústavního soudu. Problém je v tom, že mezi vrcholnými politiky příliš rozumných lidí nenajdeme, neb se tam dostanou v zásadě – čest výjimkám, které ovšem příliš nevidím – sociopati, kteří jsou navrch buď polodementní, korumpovatelní, vydíratelní, nebo v určitém poměru oněch zmíněných atributů. Jinak pokud jde o formální stránku věci, pak je asi trochu jedno, kdo bude „v čele“, ale podstatné je, kdo bude mít rozhodovací pravomoc a poslední slovo.

Kromě toho, prezident si stěžuje, že mu byl určen jeho doprovod. Následně si u ministra Macinky vyžádal místo tří členů ochranky jednoho člena ochranky, fotografa a tiskového mluvčího. Je to podle vás ze strany vlády snaha o minimalizaci škody, kterou Pavel může způsobit?

Může to tak být a může to také být další hra na to, kdo je silnější pes. Příliš nerozumím tomu, k čemu potřebuje s sebou soudruh prezident tiskového mluvčího a fotografa… Nicméně mnohé to vypovídá, co je vlastně současný PePa Stosedmička zač. Ryzí produkt PR a nadnárodních struktur a marioneta, která nemluví a nekoná za sebe a v zájmu České republiky tak, jak by normálně měla.

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Andrej Babiš uvádí, že ona „rozdílná pozice“, kvůli které nechtěli, aby prezident dorazil na summit, je německý plán poskytovat Ukrajině 70 miliard eur ročně. Myslíte, že by si Petr Pavel skutečně troufl slíbit, že Česká republika s tímto plánem souhlasí?

Petr Pavel učiní a slíbí to, co mu jeho protokoláři a loutkáři nařídí, a pravděpodobnost, že by tak učinil, hraničí s jistotou. Na druhou stranu nenechme se zase zmást Andrejem Babišem a jeho koalicí. Ti přeci mají prakticky stejné záměry a úmysly. Mám tudíž pocit, že jde pouze o představení pro nás plebs, které nakonec stejně vyvrcholí přislíbením oné prakticky nevratné půjčky. Nebo co to je. Slibem sice neurazíš, ale pokud jde o Brusel, Berlín, Langley či Jeruzalém, pak všichni naši nesuverénní politruci musí sklapnout paty a držet notičky.

Exprezident Zeman uvedl, že jsou zde důvody pro odebrání Řádu Bílého lva ukrajinskému prezidentu Zelenskému. Ale že to nyní nezáleží na něm. Jako důvod uvedl apoteózu banderovců na Ukrajině. Nebyla od Miloše Zemana chyba, že Řád vůbec udělil?

Byla. Nevím, jak se změnil, nebo nezměnil současný pohled Miloše Zemana, ale celá jeho ukrofilní anabáze a otočení o 180 stupňů po dlouhých letech vyprovokované ruské invazi na Ukrajinu, byla naprosto tristní. Podobně jako Zemanův koronafašistický přístup v podobně mediálně překroucené situaci s mediální pandemií covidu.

Fotogalerie: - Jak jsem se (ne)mýlil v politice

Představení staronové knihy Miloše Zemana Jak jsem...
Představení staronové knihy Miloše Zemana Jak jsem...
Představení staronové knihy Miloše Zemana Jak jsem...
Představení staronové knihy Miloše Zemana Jak jsem...
Představení staronové knihy Miloše Zemana Jak jsem...
Představení staronové knihy Miloše Zemana Jak jsem...

Tak Němcům prý vyhodil do vzduchu plynovod Nord Stream ukrajinský občan, důkazů je prý taky dost. Jak to jde dohromady s tím, že zrovna Němci navrhují, aby se Ukrajině dávalo 70 miliard eur ročně?

Buď Němci nejsou suverénní a jsou tlačeni jednat proti vlastním zájmům. Což je vlastně fakt. Nebo to s celou tou rusko-ukrajinskou válkou a Nord Streamem je tak trochu jinak, než nám tvrdí oficiální místa v zádech s mediálními trubci a trubičkami, kteří prosazují pouze jednu jedinou nezpochybnitelnou pravdu a světonázor. Ten jejich.

Ministr Macinka se omluvil za svá slova o zpolitizovaném festivalu ve Strážnici a uvedl, že tam nejel provokovat. Udělal podle vás chybu, když vystoupil po vypískání Oty Klempíře?

Já myslím, že udělal. Dle mého šlo o zcela zbytečný krok a jasnou provokaci, zřejmě s cílem mediálního zásahu. Pochopím na kulturní akci účast ministra kultury, sic by mu více slušela mimo pohledy kamer a fotoaparátů v hledišti, ale nerozumím účasti ministra zahraničí na pódiu folklorní akce. A je jedno, z jakého názorového spektra nebo z jaké politické strany zrovna je. Politizaci festivalů občas dělají i někteří uvědomělí umělci, ale v tomto případě jde politizace navzdory omluvám za Petrem Macinkou a Otou Klempířem. Smutné na tom všem je, když z toho, co sami učiníme a způsobíme, pak obviňujeme ostatní. Což se logicky někdy děje nám všem. Ale je třeba přijmout zaslouženou kritiku a poučit se z toho.

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NATO , Pavel , Zeman , summit NATO , Nord Stream , Řád Bílého lva , Macinka , Zelenskyj

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