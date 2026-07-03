Manipulativní kšeft před poctivou prací. Dolejš udeřil na mladé ovlivňovače

03.07.2026 16:53 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Bývalý poslanec Jiří Dolejš se ostře opřel do fenoménu youtuberství a influencerů. Svět moderních internetových tvůrců označil za „diagnózu informačního zblbnutí“ a manipulativní kšeft s emocemi, který deformuje nákupní chování i kritické myšlení společnosti. Zdůraznil, že algoritmy sociálních sítí záměrně odměňují kontroverzi na úkor poctivé práce.

Manipulativní kšeft před poctivou prací. Dolejš udeřil na mladé ovlivňovače
Foto: Archiv KSČM
Popisek: Jiří Dolejš

Fenoménu youtuberství se na svém facebookovém účtu věnuje bývalý poslanec za KSČM Jiří Dolejš. „Nezávidím lidem peníze. Ale občas mám problém pochopit, za co je berou. Je v tom samozřejmě reklama. TOP sportovci aspoň musí podávat špičkový výkon. Ale svět youtuberů mi přijde spíš jako diagnóza informačního zblbnutí. A to budou někteří řešit, kolik vydělá takový Václav Moravec. Je až neuvěřitelné, jaké influencerské kraviny ovlivňují nákupní chování (odmítám říkat myšlení) populace,“ publikoval vyloučený komunista, jenž podpořil vznik strany Nová sociální demokracie.

Ing. Jiří Dolejš

  • KSČM
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Další postřehy zveřejnil v komentářích. „Říká se tomu ekonomie pozornosti, nejvíc rejžuje ten, kdo vydráždí v kebuli kunčoftů co nejvíc dopaminu,“ napsal politik.

Rychlé peníze vs. poctivá práce

Masírování karikovanou realitou podle něj vede ke ztrátě hluboké pozornosti a k omezení kritického myšlení. „Místo aktivního ověřování faktů uživatelé jen pasivně konzumují obsah v bublinách stejně uhranutých. Ale miliony za reklamu se sypou,“ podotkl Dolejš.

Algoritmy nás uzavírají v informacích, které jsou v souladu s naším viděním světa, a ostatní jsou odfiltrovány pryč. „Vytrácí se možnost vidět komplexněji realitu skutečného dialogu. Jeden z nástrojů debilizace na netu,“ upozorňuje politik.

Zdůraznil, že influenceři jsou hmotně interesovaní ovlivňovat nákupní chování. „Nejsou tedy nezávislí a jejich ikonizace může být problém. Algoritmy sociálních sítí pak odměňují kontroverzi a senzace, což vede k nezdravému honu za pozorností. Influenceři někdy sdílejí i neodborné rady. Některé challenges mohou vést k rizikovému chování. A celý ten systém "rychlých peněz" staví do kouta poctivou práci normálních lidí. Dost důvodů být před tím fenoménem ve střehu, ne?“ ptá se svého publika.

Manipulativní kšeft s emocemi a YouTubeři jako prodavači reklamy

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Špatný je podle něj samotný princip, protože nikdo by nesklízel miliony, kdyby reklamní obsah nenahradil kritické myšlení. Výsledkem je snížení standardu toho, co je považováno za relevantní informaci. Získat pozornost je víc než myslet.

„Není důležité mít informace správné, ale informace neustále nové. Z uživatelů se stávají informační závisláci. Průmyslově, s pomocí algoritmů, sklízí lidskou pozornost. A v jejím centru jsou ti, co influencery platí,“ vysvětluje Dolejš.

Důležitější je získat pozornost než reálnost informace. „Tohle není svoboda, ale závislost. Je to manipulativní kšeft s emocemi, přesně to, co je špatně na populistech, na obchodnících se strachem a hloupostí,“ varuje politik.

Manipulaci podle jeho slov tolerovat nelze. Dále zmiňuje extrémní reklamní metody a manipulaci. Populisté v politice jsou podle něj jako prodavači hrnců důchodcům.

„Prostě fenomén reklamou placených influencerů beru jako komplikaci, a ne řešení krize kritického myšlení. Proto mám za logické být ve střehu. Nic víc,“ svěřil se na Facebooku.

Koho má mládež za idoly, není nepodstatné. „Já chtěl být v mládí indián, anebo kosmonaut. Dneska chtějí být YouTubeři, tedy prodavači reklamy,“ napsal Dolejš.

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Dolejš , reklama , manipulace , kritické myšlení , influenceři , youtubeři , poctivá práce

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Pane ministře, podle mě jste rozhodl dobře, že jste zažaloval soudkyni, která svěřila dítě nebezpečnému otci, který ho zabil. Jaký trest soudkyni hrozí a hlavně bude moc soudit dál, když se dopustila takového fatálního selhání? Ještě proč jste s tou žalobou přišel až nyní? Že selhala je jasné od zač...

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