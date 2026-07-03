Manipulativní kšeft před poctivou prací. Dolejš udeřil na mladé ovlivňovače

Fenoménu youtuberství se na svém facebookovém účtu věnuje bývalý poslanec za KSČM Jiří Dolejš. „Nezávidím lidem peníze. Ale občas mám problém pochopit, za co je berou. Je v tom samozřejmě reklama. TOP sportovci aspoň musí podávat špičkový výkon. Ale svět youtuberů mi přijde spíš jako diagnóza informačního zblbnutí. A to budou někteří řešit, kolik vydělá takový Václav Moravec. Je až neuvěřitelné, jaké influencerské kraviny ovlivňují nákupní chování (odmítám říkat myšlení) populace,“ publikoval vyloučený komunista, jenž podpořil vznik strany Nová sociální demokracie.
Další postřehy zveřejnil v komentářích. „Říká se tomu ekonomie pozornosti, nejvíc rejžuje ten, kdo vydráždí v kebuli kunčoftů co nejvíc dopaminu,“ napsal politik.
Rychlé peníze vs. poctivá práce
Masírování karikovanou realitou podle něj vede ke ztrátě hluboké pozornosti a k omezení kritického myšlení. „Místo aktivního ověřování faktů uživatelé jen pasivně konzumují obsah v bublinách stejně uhranutých. Ale miliony za reklamu se sypou,“ podotkl Dolejš.
Algoritmy nás uzavírají v informacích, které jsou v souladu s naším viděním světa, a ostatní jsou odfiltrovány pryč. „Vytrácí se možnost vidět komplexněji realitu skutečného dialogu. Jeden z nástrojů debilizace na netu,“ upozorňuje politik.
Zdůraznil, že influenceři jsou hmotně interesovaní ovlivňovat nákupní chování. „Nejsou tedy nezávislí a jejich ikonizace může být problém. Algoritmy sociálních sítí pak odměňují kontroverzi a senzace, což vede k nezdravému honu za pozorností. Influenceři někdy sdílejí i neodborné rady. Některé challenges mohou vést k rizikovému chování. A celý ten systém "rychlých peněz" staví do kouta poctivou práci normálních lidí. Dost důvodů být před tím fenoménem ve střehu, ne?“ ptá se svého publika.
Manipulativní kšeft s emocemi a YouTubeři jako prodavači reklamy
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„Není důležité mít informace správné, ale informace neustále nové. Z uživatelů se stávají informační závisláci. Průmyslově, s pomocí algoritmů, sklízí lidskou pozornost. A v jejím centru jsou ti, co influencery platí,“ vysvětluje Dolejš.
Důležitější je získat pozornost než reálnost informace. „Tohle není svoboda, ale závislost. Je to manipulativní kšeft s emocemi, přesně to, co je špatně na populistech, na obchodnících se strachem a hloupostí,“ varuje politik.
Manipulaci podle jeho slov tolerovat nelze. Dále zmiňuje extrémní reklamní metody a manipulaci. Populisté v politice jsou podle něj jako prodavači hrnců důchodcům.
„Prostě fenomén reklamou placených influencerů beru jako komplikaci, a ne řešení krize kritického myšlení. Proto mám za logické být ve střehu. Nic víc,“ svěřil se na Facebooku.
Koho má mládež za idoly, není nepodstatné. „Já chtěl být v mládí indián, anebo kosmonaut. Dneska chtějí být YouTubeři, tedy prodavači reklamy,“ napsal Dolejš.
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