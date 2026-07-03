Ukrajina blíž k EU? Bude to drahé, ví Brusel. Ale semkneme se

03.07.2026 19:03 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Ukrajina a Moldavsko se mají opět posunout blíže členství v EU a zahájí jednání o společných pravidlech zahraniční politiky. Brusel podotýká, že si je vědom, že potenciální přistoupení Ukrajiny k Unii bude finančně náročné, jde však prý o naši „strategickou prioritu“.

Ukrajina blíž k EU? Bude to drahé, ví Brusel. Ale semkneme se
Foto: Repro Youtube
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Vstup Ukrajiny do Evropské unie se začal posouvat po změně maďarské vlády, jelikož Budapešť upouští od stopky, kterou Kyjevu v mnoha oblastech přístupových jednání vystavil tamní expremiér Viktor Orbán.

Po dubnových volbách nový premiér Péter Magyar signalizoval pragmatičtější přístup ke členství Ukrajiny v EU a minulý měsíc se začaly otevírat přístupové kapitoly, které jsou rozděleny do 6 oblastí, jež má Kyjev v dohledné době harmonizovat se zbytkem EU.

Poté, co minulý měsíc došlo na otevření prvního klastru, týkajícího se základních právních předpisů, se nyní Ukrajina má sladit se zbytkem Unie v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Fotogalerie: - Podpisy memorand a dohod s Ukrajinou

Vlády Ukrajiny a České republiky podepsaly několik...
Vlády Ukrajiny a České republiky podepsaly několik...
Vlády Ukrajiny a České republiky podepsaly několik...
Vlády Ukrajiny a České republiky podepsaly několik...
Vlády Ukrajiny a České republiky podepsaly několik...
Vlády Ukrajiny a České republiky podepsaly několik...

Otevřením tohoto klastru se Ukrajina i Moldavsko zavazují, že začnou své diplomatické, ekonomické i bezpečnostní kroky na mezinárodní scéně plně podřizovat a koordinovat s Bruselem, a to v oblastech obchodu a cel, mezinárodních sankcí či společné bezpečnosti a obrany.

Oblast zahrnující vnější vztahy, zahraniční politiku a bezpečnost je pro zbylé státy méně kontroverzní nežli zbylé čtyři kapitoly, jelikož Kyjev čeká ještě na otevření jednání se státy EU o společném zemědělství, dopravě a zelené politice včetně klimatických cílů EU, vnitřním trhu a hospodářské politice a inkluzivním růstu. Sladění zahraniční a obranné politiky je tak pro Kyjev a Brusel zatím nejschůdnější částí.

Server Euractiv.com popisuje s odkazem na sdělení trojice diplomatů, že rozhodnutí po nynější dohodě by mělo být formálně přijato na zasedání ministrů EU v Bruselu, které je naplánováno na 14. července.

Fotogalerie: - Společně za Ukrajinu

Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výro...
Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výro...
Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výro...
Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výro...
Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výro...
Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výro...

Právě lidé seznámení s jednáními se obávají, jak se Kyjev se členy EU bude sbližovat v dalších oblastech. „Diplomaté EU v komentářích pro Euractiv označili kapitolu o zahraniční politice za poslední snadné vítězství na cestě administrativy k přistoupení,“ poznamenává server s tím, že otázka sjednocení vnitřního trhu a společné zemědělské politiky s Ukrajinou bude „citlivou oblastí“.

Strategická priorita Unie

Příští středu Evropský parlament rovněž čeká přijetí výročních zpráv o pokroku Srbska, Ukrajiny a Moldavska na cestě k členství v EU. V návrhu zprávy o Ukrajině zákonodárci chválí mimořádné úsilí země o posílení demokratických institucí uprostřed války. Vítají pokrok Ukrajiny v reformě soudnictví a boji proti korupci a vyzývají k pokračování reforem v těchto oblastech, které jsou klíčové pro přípravu země na členství v EU.

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Návrh usnesení o zprávě Evropské komise k Ukrajině uvádí, že „výsledky Ukrajiny musí být vždy posuzovány v kontextu pokračující ruské agresivní války a jejího negativního dopadu na demokratické procesy a veřejnou správu Ukrajiny“.

Brusel uvádí, že „ačkoli proces rozšiřování EU musí zůstat striktně založen na zásluhách, objektivní a vycházet z kodaňských kritérií a podmínek rámce pro rozšíření, rozšíření představuje vzájemně prospěšnou geostrategickou investici do míru, stability a bezpečnosti na evropském kontinentu a také morální závazek; zdůrazňuje proto, že budoucnost Ukrajiny spočívá v EU, a uznává evropskou integraci Ukrajiny jako strategickou prioritu Unie“.

Je si prý vědom rovněž toho, že potenciální přistoupení Ukrajiny k Unii bude mít „značné rozpočtové dopady“; zdůrazňuje však, že se očekává, že většina nákladů na rekonstrukci bude pokryta „z jiných zdrojů než z rozpočtu EU a bude vyžadovat kromě obrovského domácího úsilí i příspěvek mezinárodních finančních institucí, soukromých investic a partnerských zemí“.

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Důležité má být „zachování a další posilování veřejné podpory v členských státech a na Ukrajině pro proces rozšíření a přistoupení Ukrajiny, což vyžaduje individuální a fakticky zaměřenou komunikaci na úrovni EU i jednotlivých států, včetně toho, jak řešit oprávněné obavy ohledně dopadu na určitá hospodářská odvětví a politiky EU, jako je společná zemědělská politika“.

Bývalý ředitel kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Balázs Orbán poznamenal, že Ukrajina nyní v procesu přistoupení prakticky dohnala Srbsko a již předstihla Bosnu a Hercegovinu, Severní Makedonii a Kosovo. Odmítl se též ztotožnit s tím, že jde o „přístupový proces založený výhradně na zásluhách“.

Po zmírnění postoje Maďarska Kyjev musí počítat s novými překážkami ze strany Varšavy, pokud se nadále rozhodne pokračovat v podpoře oslav ukrajinských nacionalistů sdružených v tzv. Ukrajinské povstalecké armádě (UPA), kteří stojí za masovými vraždami Čechů, Poláků, Židů a dalších etnických skupin.

Právě z Polska přichází před středečním jednáním snaha do zprávy o Ukrajině zahrnout skrze pozměňovací návrh část, v níž by se hovořilo o sepětí UPA s nacistickou ideologií a připomínal se volyňský masakr. Místopředseda polské vlády a tamní ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz také před několika dny varoval Kyjev, že „s Banderou Ukrajina do Evropské unie nevstoupí“.

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk naopak komentoval pokrok v přístupových jednáních s tím, že evropská integrace Ukrajiny je již „nezvratná“. „Už se nejen pohybujeme směrem k členství v Evropské unii – Ukrajina vstoupila do praktické fáze jednání o přistoupení,“ píše. „Budoucí členství Ukrajiny v EU není jen naším cílem. Je nezbytnou součástí bezpečnosti, odolnosti a jednoty celé Evropy,“ míní rovněž.

Pomoci Ukrajině vstoupit do EU se snaží také český prezident Petr Pavel. Je to dle něj „priorita našeho společného směřování“, kterou zdůraznil na irské ambasádě, kde byl při příležitosti aktuálního začátku předsednictví Irska Radě Evropské unie.

„Potvrdili jsme, že prodloužení sankcí proti Rusku zůstává důležitým nástrojem k vyvíjení tlaku na jeho ekonomiku. Mluvili jsme také o pokroku Ukrajiny a Moldavska na jejich cestě do Unie i o očekáváních od připravované bezpečnostní strategie Evropské komise,“ shrnul Pavel své jednání s irským velvyslancem, jehož součástí byl právě přístup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie.

Psali jsme:

Katastrofa pro Ukrajinu. Historik Téra o pohybech v Evropě
Odebrat Zelenskému řád? Je v tom háček. Velký
Ukrajinský ministr jede do Polska žehlit vztahy
Cílů dosáhneme. Putinův muž tvrdě o Ukrajině

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

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https://www.euractiv.com

https://www.europarl.europa.eu

https://www.pravda.com.ua

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EK , EP , EU , klima , Maďarsko , obrana , Polsko , Ukrajina , zahraničí , zahraniční politika , zemědělství , Moldavsko , EurActiv.com , vnitřní trh , vstup Ukrajiny do EU

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