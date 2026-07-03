Letiště Praha zahájilo výběrové řízení na výstavbu nové estakády

03.07.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Letiště Praha zahájilo výběrové řízení na realizaci nové estakády, která se stane hlavní dopravní tepnou veřejné části letiště.

Letiště Praha zahájilo výběrové řízení na výstavbu nové estakády
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

Projekt přinese kapacitnější, bezpečnější a odolnější dopravní systém, který bude napojen na připravované rozšíření Terminálu 2 a který výrazně zlepší organizaci dopravy v areálu Letiště Václava Havla Praha. Samotná výstavba by měla být dle aktuálního harmonogramu dokončena v roce 2031.

Estakáda se stane hlavní dopravní osou veřejné části letiště. Obkrouží velkou část areálu Sever a zajistí plynulejší rozdělení dopravy. Výstavba estakády také přinese bezpečnější prostředí pro cestující, zaměstnance i návštěvníky letiště, protože přesměruje dopravu mimo pěší zónu. Od zastávek městské hromadné dopravy, vlaku či parkovišť tak cestující dojdou do terminálů bez křížení se s vozidly.

Součástí projektu je výstavba nové příjezdové i odjezdové estakády na pilířích se třemi jízdními pruhy, navazující plošiny před Terminály 1 a 2 a souvisejících ramp. Prodloužena bude také plošina před Terminálem 2 až k plánovanému prstu D, přičemž doprava odjíždějící z úrovně odletů bude převedena do nadzemní úrovně až k napojení na ulici Aviatickou. Projekt zahrnuje rovněž úpravy dalších komunikací, zejména v oblasti nájezdu na estakádu před Terminálem 1 a ulic Schengenská a Jana Kašpara, kde vznikne nová kapacitnější okružní křižovatka.

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„Projekt nové estakády je důležitou součástí celkové modernizace Letiště Václava Havla Praha, jejímž cílem je připravit letiště na další růst počtu cestujících, zvýšit kvalitu služeb a zajistit dostatečnou kapacitu infrastruktury pro budoucí desetiletí. Hlavním přínosem projektu bude oddělení jednotlivých dopravních proudů a rozdělení individuální automobilové dopravy od provozu letiště, taxi služeb, veřejné dopravy a pěších. Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti provozu i celkové odolnosti dopravního systému vůči mimořádným situacím,“ přiblížil předseda představenstva Jiří Pos a doplnil: „Nové řešení zároveň odstraní řadu kolizních bodů, zjednoduší orientaci cestujících a vytvoří přehlednější a komfortnější veřejný prostor před terminály.“

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí přibližně 2,3 miliardy korun. Jedná se však o odhad, který bude dále upřesňován v průběhu výběrového řízení, a výsledná cena vzejde až z nabídek uchazečů. Zahájení samotné realizace je plánováno na první čtvrtletí roku 2028, dokončení stavby pak na druhé čtvrtletí roku 2031. Výstavba bude probíhat za plného provozu letiště a po jednotlivých etapách tak, aby byla po celou dobu zachována dostupnost terminálů pro cestující i provoz složek integrovaného záchranného systému.

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doprava , stavba , výběrové řízení , Letiště Praha , TZ

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