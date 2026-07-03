Berki (STAN): My jsme na bitvu o veřejná média připraveni

03.07.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 3. července 2026 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Berki (STAN): My jsme na bitvu o veřejná média připraveni
Foto: STAN
Popisek: Jan Berki

Děkuju, pane předsedo. Já, vaším prostřednictvím, tedy teď musím reagovat ve dvou větvích. Zůstanu nejprve u pana ministra Šťastného. Mě vždycky trošku fascinují lékaři, kteří přijdou říct: Alkohol je skutečně problém, ale vlastně ho můžeme v nějaké míře tolerovat. Tak to je jedna věc.

Ale chci zůstat u symboliky té věci. Mně totiž na tom vadí něco jiného. My v podstatě říkáme, že poslanci a poslankyně jako jediní jsou natolik moudří, že to přece zvládnou si ukočírovat sami. Ostatním to zakazuje zákoník práce.

Jenom ke kolegovi Havlovi. Omlouvám se a tentokrát na to reagovat musím, vaším prostřednictvím. Z mého pohledu – my jsme konzistentní ve svých názorech – v žádném případě z mého pohledu neodzbrojujeme opozici. My jsme na bitvu o veřejná média připraveni.

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

  • SLK
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

jednací řád , sněmovna , STAN , Berki , 24. schůze , 3.7

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