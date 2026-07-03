Správa železnic: Tendry k přestavbě 52 kilometrů trati podél Lužnice

Přestavba je podle nových pravidel rozdělená do tří samostatných tendrů, které nyní vypisuje Správa železnic. Díky tomu bude možné rozšířit počet zájemců, aniž by firmy musely tvořit velká konsorcia. Předpokládaná hodnota celé zakázky je 7,99 miliardy korun. Vlastní stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Celková přestavba čeká 52 kilometrů trati podél řeky Lužnice. Rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná, cestující z nich pohodlně nastoupí do vlaků.
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Výstavba trolejového vedení umožní provoz elektrických souprav. Traťová rychlost se zvýší, díky tomu se zkrátí jízdní doby. Vyšší bezpečnost dopravy zajistí moderní zabezpečovací zařízení a zrušení některých přejezdů. Na silnici I/24 u Suchdola nad Lužnicí se vybuduje nadjezd.
Tendr je v souladu s novým přístupem Správy železnic rozdělený na několik částí. První zahrnuje infrastrukturu, tedy samotnou trať, mosty, opěrné zdi, nástupiště nebo pozemní objekty a komunikace. Druhá je zaměřená na energetiku, například trolejové vedení a napájecí stanice. Třetí část tvoří sdělovací a zabezpečovací technologie včetně ETCS. Podobná praxe je běžná v řadě evropských zemí, dělení zakázek po profesích využívá například rakouský správce infrastruktury. Cílem je otevřít přístup do každé části tendru pro větší počet uchazečů a tím vytvořit prostor pro snížení celkové ceny.
Akce je finančně podpořena z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku