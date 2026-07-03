Klán (KSČM): Summit NATO, nebo školní výlet?

Člověk si skoro představí, jak před odjezdem někdo kontroluje docházku: „Všichni nastoupit do letadla! Nikdo se nesmí ztratit. A nezapomeňte jmenovky!“ Jistě, každý člen delegace má bezpochyby své důležité poslání. Jeden řeší bezpečnost, druhý protokol, třetí komunikaci, čtvrtý fotografuje, pátý fotografa fotografuje a šestý dokumentuje, jak se dokumentuje.
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Když se to všechno sečte, pětatřicet lidí vlastně ani nevypadá jako přehnané číslo. Nebo ano? Daňový poplatník se ovšem může ptát, zda je skutečně nezbytné cestovat v tak početném složení. Summit NATO přece není zájezd cestovní kanceláře ani firemní teambuilding.
Veřejnost má právo zajímat, proč je delegace tak rozsáhlá a jaké konkrétní úkoly jednotliví členové plní. A když už jsme u školních výletů, nezbývá než doufat, že budou dodržena i jejich nepsaná pravidla. Třeba že se po hotelové snídani nebudou odnášet podšálky, lžičky ani ručníky „na památku“. U školních exkurzí se přece vždy připomínalo: „Děti, všechno vraťte na své místo.“
Nakonec ale možná bude všechno v pořádku. Delegace se vrátí, pořídí se společné fotografie, pronese se několik slavnostních prohlášení a občanům zůstane dobrý pocit, že jejich peníze byly investovány do opravdu reprezentativní skupiny cestovatelů. Jen by člověk rád věděl, jestli se na příští summit nebude objednávat rovnou zájezdový autobus. Při současném trendu by to totiž mohlo vyjít levněji než několik vládních limuzín.
A hlavně – nezapomeňte vrátit ty podšálky.
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