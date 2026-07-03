Ministr Šťastný: Obhájci návrhu zjevně nepochopili moji řeč

03.07.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 3. července 2026 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Ministr Šťastný: Obhájci návrhu zjevně nepochopili moji řeč
Foto: Hans Štembera
Popisek: Boris Šťastný

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

mě strašně mrzí, že navrhovatelé a obhájci tohoto pozměňovacího návrhu zjevně nepochopili moji řeč. Já jsem neobhajoval to, aby kdokoliv na pracovišti pil. Já jsem neobhajoval to, aby poslanci užívali při práci alkoholické nápoje. Konečně, já jsem prakticky abstinent, piji velmi zřídka. Takže v tomto ohledu musím říci, že ta věc je přece o něčem jiném, aby to také občané pochopili.

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Vy navrhujete, aby v případě, že předsedající se bude domnívat, nabude dojem či podezření, že konkrétní poslanec či poslankyně je pod vlivem alkoholických nápojů, může ho nechat vykázat ze sálu. Tečka. To vy navrhujete. Nehovoříte už o jiných návykových látkách.

Já jsem tady zaznamenal v médiích – to jsem ještě nebyl poslancem – že vedle kanceláře předsedkyně bývalé Poslanecké sněmovny byl nalezen snad kokain. Občas jsem dokonce z oken tady – nevím odkud – cítil marihuanu, ale možná to bylo z vedlejších vchodů.

Nevím, co budeme ještě řešit. Já nevím, jak ten chudák předsedající to má zjišťovat. Jestli má pak tady dělat krevní testy nebo chodit tady s alkohol testerem nebo se budou pak odebírat vlasy těm poslancům a poslankyním na drogy.

Já bych doporučil, pojďme to udělat dobrovolně. Pojďme to udělat dobrovolně, prostřednictvím pana předsedajícího. Tady vidím kolegu bez vlasů – (Obrací se na poslance sedícího v sále.) – tak ten se chce vyhnout. Nebudu jmenovat. (Smích v sále.) Tak to budeme muset řešit nějak jinak, třeba chlupy odebrat.

Tak omlouvám se.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

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jednací řád , sněmovna , SPZ , Šťastný , motoristé , 24. schůze , 3.7

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