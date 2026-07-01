Místo ochranky fotograf a mluvčí. Macinka prozradil o Pavlovi

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01.07.2026 16:45 | Zprávy
autor: Jakub Makarovič

Prezident Petr Pavel se chystá na summit NATO, ačkoliv podle rozhodnutí vlády nebude vedoucím české delegace a nezúčastní se ani neformální večeře lídrů, kam dorazí premiér Andrej Babiš se svojí ženou. Pavel si novinářům postěžoval, že od vlády ani nedostal mandát české pozice schválený vládou. To ale odmítl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Je to součástí usnesení vlády, které bylo přijato 21. června. Takže to je ten mandát,“ vysvětlil.

Místo ochranky fotograf a mluvčí. Macinka prozradil o Pavlovi
Foto: Blesk
Popisek: Petr Pavel

Prezident Pavel si v rozhovoru pro Deník.cz postěžoval, že nebude v čele delegace na summitu NATO v Ankaře, nebude tedy sedět u stolu s ostatními lídry na formální části programu a nebude ani na neformální večeři, kam míří dle rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš s manželkou.

Mgr. Pavel Bartoň

  • ANO 2011
  • poslanec
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„Já jsem žádal pana premiéra o schůzku, které ale nevyhověl, protože to nepovažuje za praktické a z jeho pohledu je všechno rozhodnuto a všechno splněno. Pan premiér a vláda to vidí tak, že na neformální večeři i jednání lídrů bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš. Považují to za opatření, které je v souladu s předběžným opatřením Ústavního soudu,“ řekl Pavel s tím, že on má na věc jiný názor.

„Já se na to dívám opačně a měla by být do rozhodnutí ÚS dodržována běžná praxe, kdy je prezident hlavou delegace. Vláda se ale rozhodla jinak, tak bude na ÚS, aby posoudil, zda to bylo správně. Tu situaci vnímám jako realitu, nepovažuji to za správné, ale já nadále budu plnit to, za co jsem placen, a to je zastupování státu navenek v nejlepším zájmu země,“ uvedl prezident.

Podle Pavla je také otázka, jak se k celé věci postaví NATO a hostitelská země, zda ho budou brát jako hlavu delegace nebo ne. „Budu se účastnit toho, čeho se účastnit mohu, s velkou pravděpodobností to nebude ta neformální večeře, pokud nebudu mít přímé pozvání,“ uvedl Pavel, že podle zákulisních informací bude na večeři premiér Babiš doprovázen ženou Monikou.

„Pokud se týká té formální části, na tu akreditován jsem, ale na místě hlavy delegace za Česko asi bude sedět Andrej Babiš a bude prezentovat oficiální pozici České republiky podle mandátu schváleného vládou, který mi mimochodem vláda ani neposlala, zřejmě protože ho podle nich nebudu potřebovat,“ postěžoval si.

„Já si rád vyslechnu pozici naší vlády a našich spojenců a je důležité, abych z první ruky slyšel, co se bude na summitu odehrávat, protože jsem vrchní velitel ozbrojených sil a zastupuji zemi navenek,“ dodal Pavel.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
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Ministr zahraničí Petr Macinka následně potvrdil, že prezident bude akreditován a že samozřejmě dostane i mandát vlády, který bude obsahem dokumentu sloužícího jako podklad pro všechny členy delegace. „Prezident Petr Pavel mandát pro summit NATO určitě dostane,“ sdělil Macinka novinářům ve Sněmovně.

Macinka také řekl novinářům, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil mluvčího a fotografa. „Dnes se na nás Kancelář prezidenta republiky v ranních hodinách obrátila, že tedy pan prezident nepotřebuje mít tři ochránce, že mu stačí jeden, a zda bychom tedy aspoň nevyměnili ty ochránce za nějaké úředníky, což se nám podařilo zajistit. Takže místo policejní ochrany, kterou pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčího,“ uvedl Macinka podle informací iDNES.cz.

Ministerstvo podle Macinky nedostalo detailní Pavlův program, včetně možných bilaterálních jednání s ostatními lídry. „Přesto jsme předpokládali, že něco takového tam mít bude. Tak ještě nad rámec toho, k čemu nás odsoudil Ústavní soud, tak do té delegace byl začleněn ještě jeden pracovník zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky,“ řekl ministr zahraničí.

Macinka také vysvětlil, že oficiální stanovisko české vlády prezident Pavel dostal. „Je to součástí usnesení vlády, které bylo přijato 21. června. Takže to je ten mandát. A já myslím, že bude také obsahem nějakého rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy té delegace. Mandát určitě dostal,“ zdůraznil Macinka.

S prezidentem je prý počítáno na hlavní jednání, kdy bude sedět členem delegace ve složení 1 plus 4. „To znamená, vedoucí delegace Andrej Babiš, který sedí u hlavního stolu, a v další řadě čtyři další členové delegace. To znamená, to je prezident, dva ministři a velvyslanec v NATO. Tedy on v tom sále přítomen být může, pokud bude chtít. Pokud nebude chtít, tak tam může třeba sedět někdo jiný, třeba vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO, pan Landovský,“ dodal Macinka.

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https://www.denik.cz

https://www.idnes.cz

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Babiš , NATO , Pavel , Macinka

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