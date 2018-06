K prověrce hradního kancléře sněmovní výbor nedal stanovisko

Návrh Starostů podpořili ve výboru poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN. Nepodpořili jej naopak zástupci ANO, ČSSD a KSČM. ČTK také napsala, že novela je reakcí na spory o chybějící prověrce současného prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Kritikům vadí, že míří na konkrétního člověka.

Vedle povinnosti mít bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení novela pojednává o bezúhonnosti a svéprávnosti. Kancléř by také nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích. Pokud by novela platila, kancléř by musel získat nejpřísnější prověrku do roka.

Mynář bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se rozhodl proti tomu bránit soudní cestou.

Vláda Andreje Babiše (ANO) novelu STAN odmítla pro nesystémovost. Uvedla také, že není třeba, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení, neboť kancelář prezidenta pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení vyhrazené nebo důvěrné.

Dosavadní úpravu postavení kancléře pokládá hnutí STAN za nedostatečnou. Zákon jen uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident.

autor: nab