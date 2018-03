K zblití, Okamuro. Kydáte hnůj! Zásadní projev. Česko se otřásá po jednání Sněmovny, ale padlo také: Důchodci počítají každou korunu, páni poslanci

Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura ve čtvrtek přežil další pokus o své odvolání z vedení Sněmovny. Může za to poděkovat především poslancům hnutí ANO Andreje Babiše, kteří ho ve funkci podrželi. Opoziční politici nešetřili tvrdými slovy. Novinář Jindřich Šídlo poznamenal, že předseda KDU-ČSL přednesl ve Sněmovně nejlepší projev své kariéry. Co Bělobrádek přesně řekl?

V Poslanecké sněmovně bylo ve čtvrtek odpoledne velmi živo. Především pravicové opoziční strany – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN – se pokoušejí odvolat Tomia Okamuru z postu místopředsedy Sněmovny. Vyčítají mu, že údajně zpochybňuje utrpení Romů za druhé světové války. Okamura prohlašoval, že tábor v Letech u Písku za druhé světové války skoro nikdo nehlídal a lidé mohli chodit volně. Ale už nezmínil, že v tomto táboře zemřely stovky lidí, včetně dětí. Vězni z tábora v Letech mířili také do Osvětimi, kde také umírali.

Radim Fiala z SPD svého šéfa intenzivně hájil. „Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nehodlám si zde hrát na historika, ale je nezbytné připomenout některé souvislosti, neboť utrpení lidí se v podání některých kolegů stává nástrojem politického boje a manipulace. Naše hnutí je vlastenecké. Hlásíme se k zájmům našeho národa. Hlásíme se k jeho tradicím a cítíme také závazek za jeho oběti. Proto nemůžeme být popírači holocaustu. A nemůžeme být podezíráni, že zpochybňujeme utrpení jeho obětí,“ řekl ve Sněmovně Fala.

Pravicová opozice v čele s lidovci se prý snaží vtisknout hnutí Tomia Okamury nálepku fašistického hnutí. A to je taktika, která není v Evropské unii nijak nová. Kdyby dnes žil zakladatel našeho státu T. G. Masaryk, Fiala je přesvědčen, že by z Bruselu dostal nálepku nepřijatelného politika.

„Každý v Evropě, kdo nehraje komedii podle režie z Bruselu, je fašista a extremista. Děje se to ve Francii v případě Marine Le Pen, děje se to také v případě úspěšné italské Ligy Severu Mattea Salviniho. Děje se to prostě všude tam, kde se někdo pokusí dělat politiku v národním zájmu a v zájmu svobody občanů. Nálepkování je běžná součást a taktika neomarxistických globalistů. Neomarxismus je podstatou politiky elit EU. Vytvořily lež, že zastánci národních hodnot a vlastenci musí být považováni za fašisty. Podle těchto neomarxistických měřítek by dnes byl pravděpodobně za fašistu označen i Tomáš Garrigue Masaryk,“ řekl u sněmovního pultíku Fiala.

Poté podotkl, že na Ukrajině je dnes za hrdinu prohlašován stoupenec nacismu Stěpan Bandera.

A George Soros...

Prohlásil také, že na území České republiky se za druhé světové války nacházela celá řada táborů, jako byl ten v Letech u Písku. Jenže o většině těch táborů se nemluví zdaleka tolik jako dnes o Letech. Fialovi se to zdá nespravedlivé. Radim Fiala v této souvislosti zmínil také amerického miliardáře maďarského původu George Sorose, jehož jméno se v poslední době ve veřejném prostoru objevuje velmi často.

„Tato místa ale mají smůlu. Nejsou v centru pozornosti Sorosových neziskových organizací a s nimi spojených politiků, aktivistů a médií, kteří si přisvojili morální právo rozhodovat a uplatňovat pozitivní diskriminaci při hodnocení míry utrpení. Tam, kde byli u nás vražděni Slované, především Rusové, tam, kde byli vražděni partyzáni, čeští vlastenci, to je dnes méně zajímavé a méně potřebné připomínat, nebo dokonce je zájem takové skutečnosti ignorovat. Tam není zájem věnovat stamiliony. Naopak se drze objevují hlasy, jako bychom my Češi byli spoluzodpovědni za zločiny nacistického Německa. Opakuji, Češi, kteří měli svůj rozsudek konečného řešení a měli zmizet z mapy Evropy,“ pokračoval Fiala.

Lidovci jako údajní kolaboranti

A znovu zaútočil na lidovce. Vyčetl jim, že někdejší ministr kultury Daniel Herman jezdil na srazy potomků sudetských Němců. Poslanec SPD to označil za projev kolaborace, protože sudetští Němci kdysi pomáhali rozbít Československo. Poté Fiala přeskočil pár let a podotkl, že lidovci v rámci tzv. Národní fronty pomáhali rozbít demokracii v poválečném Československu v roce 1948 a následně pomohli komunistům udržet se u moci po čtyřicet let.

To všechno se mu však dnes jeví jako politické hrátky, kterých už mají občané plné zuby. Hnutí SPD uspělo ve volbách, stranám z bývalého Demokratického bloku se to nelíbí, tak útočí na Okamuru. Jiří Kobza z SPD to vidí stejně. Také jemu se zdálo, že stranám z bývalého Demokratického bloku nejvíc překáží výsledek svobodných demokratických voleb z října 2017. Rýpl si také do České televize.

Když tohle všechno slyšel předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, neudržel se, vydal se k řečnickému pultíku a podle novináře serveru Seznam Zprávy pronesl nejlepší projev své kariéry.

„Víte, rádi mluvíte o křesťanských hodnotách. Mě by zajímalo, jestli vůbec víte, co to je. Ona ta otázka není zas tak snadná a docela by mě zajímalo, když se jí zaštiťujete, co by to bylo,“ začal Bělobrádek zostra.

Politik je přesvědčen, že je hnutí SPD nervózní z uvadající voličské podpory, proto jeho poslanci sahají k velmi ostrým projevům, jak ostatně dokazuje Okamura i Radim Fiala.

„Já z toho nemám radost, každopádně jsem přesvědčen, že to, že nenávist a lži patří mezi vaši výbavu, že to je evidentní. A myslím, že můžeme v rámci předvolebního boje dokonce i akceptovat vaše lži o migraci. Myslím si, že to prostě je váš styl a je to váš nástroj. Ovšem pokud tady rozvíjejí vaši čelní představitelé takovéto nesmysly, tak to jsem přesvědčen, že byste se měli stydět,“ pokračoval Bělobrádek.

Vyčetl Fialovi, že vlastně hodil všechny sudetské Němce do jednoho pytle. Přitom mnozí sudetští Němci před Hitlerem utíkali, bojovali proti němu a také v boji proti Adolfu Hitlerovi umírali. Jistěže se mezi nimi našli velcí stoupenci nacismu, ale rozhodně to nelze říci o všech sudetských Němcích. Důrazně také odmítl, že by lidovci kolaborovali se sudetskými Němci. Členové křesťanské sportovní organizace Orel bojovali proti nacistům.

Na konto vlastenectví, do kterého se Fiala zahalil, připomněl Bělobrádek slova velkého českého spisovatele Karla Čapka, který zemřel před začátkem druhé světové války, ale kdyby žil, nacisté by ho nepochybně zavraždili v některém z koncentračních táborů. Některý z poslanců SPD by dnes mohl zase mluvit o „pseudokoncentráku“. Bělobrádek narážel na slova poslance Miloslava Roznera z SPD, který v souvislosti s táborem v Letech hovořil o „pseudokoncentráku“.

„Není ošklivější věci, než dělá-li se z vlastenectví živnost. Je to podobná morální prostituce, jako kdyby se někdo chtěl živit svou ctností. Slušný člověk o sobě nevytrubuje, že je národně uvědomělý, jako o sobě neprohlašuje, že je poctivý. To se snad mezi neporušenými lidmi rozumí samo sebou,“ citoval Bělobrádek Čapka.

Jeho projev se pomalu blížil ke konci a Bělobrádek se podivoval, že poslancům SPD není hanba.

„Jsem přesvědčen, že to, co tady prožíváme, je skutečně hraniční situace, kdy můžeme mít na některé věci skutečně rozdílný názor. Ale jsou hranice a limity, které se překračovat prostě nemají. Nemají se překračovat limity lidské důstojnosti. Každý člověk má svoji hodnotu. Každý člověk si zaslouží svoji lidskou důstojnost. A je jedno, jestli je malý, tlustý, plešatý, blonďatý, postižený, chytrý, ale to vám nic neříká. A to je jedna ze základních křesťanských hodnot, že lidská důstojnost nesmí být pošlapána. Že člověk je obrazem Božím. Pochybuji, že vůbec víte, o čem mluvím. Že vám není hanba,“ uzavřel své vystoupení předseda lidovců.

Je mi z této země špatně, píše česká režisérka a spisovatelka

Jeho slova však nic nezměnila. Poslanci SPD, KSČM a hnutí ANO debatu o Okamurově odvolání zastavili dřív, než vůbec mohla začít. Buď hlasovali proti otevření širší debaty o Okamurově odvolání, nebo se zdrželi hlasování, což v konečném důsledku vyšlo nastejno. Jediný poslanec hnutí ANO, který hlasoval pro otevření širší debaty, byl zákonodárce Rostislav Vyzula, na což na sociální síti upozornila např. režisérka Monika Le Fay, vlastním jménem Monika Elšíková.

„Takže ANO – s čestnou výjimkou poslance Rostislava Vyzuly – nejsou jen zástupci mafiána, zloděje, lháře, podvodníka, komunisty a estébáka, ale zároveň se postavili na stranu Okamury, člověka, který je nepokrytý rasista a v normální zemi by nejspíš už dávno musel rezignovat. U nás ne, u nás bude spoluřídit Sněmovnu. Symbolicky v den výročí transportu 1 000 českých Romů do Osvětimi. Nemám slov a je mi z této země špatně,“ napsala na sociální síti Facebook.

Petr Gazdík z hnutí Starostové a nezívislí k tomu poznamenal, že Okamura říkal něco, co říkat neměl, měl by za to být odvolán, ale SPD o tom ani nechce připustit debatu. Takhle nějak si prý Okamura a jeho kolegové představují demokracii v praxi.

Novinář Ondřej Kundra z časopisu Respekt, na sociální síti Twitter připomněl, že premiér v demisi, šéf hnutí ANO, v Brně uctil památku romskýcjh obětí holocaustu, ale jeho poslanci v tentýž den podrželi v pozici místopředsedy Sněmovny muže, který utrpení Romů za druhé světové války zpochybňoval.

Analytička Irena Ryšánková nabídla trochu jiný pohled na celou debatu. Potvrdilo se jí prý, jak moc jsou někteří poslanci odtržení od reality, když se zalikají nad demokracií v době, kdy senioři obracejí každou korunu a mnohé rodiny si lámou hlavu, jestli dokážou splácet hypotéku.

