KSČM a ČSSD ve Sněmovně po volbách neuvidíme, vypálila Rychlíková na debatě, kde seděl i Šídlo. Ten zakročil. Pak došlo na Babiše a Zemana

reklama

Je česká levice v rozkladu? Kam zmizeli voliči ČSSD? Je ANO levicové hnutí? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídali v pondělí večer při debatě spolku Mladá Politika nazvané Česká levice v Knihovně Václava Havla Apolena Rychlíková a Jindřich Šídlo. A moc optimistické povídání to nebylo...

Oběšená sociální demokracie

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 3648 lidí

Podle tvůrce Šťastného pondělí je zmatení pojmů levice a pravice celosvětově i v Česku úplné. Například Miloš Zeman s chováním konzervativního republikána z Ohia se prohlašuje za levicového prezidenta pro dolních deset milionů. Ostatně i proto levicově smýšlející lidé mohou dnes volit klidně i Starosty a nezávislé anebo z části TOP 09, což souvisí s pojmem kulturní levice.

Jak řekla redaktorka serveru A2larm, uprchlická krize rozetnula levici vedví: „Rozdělila ji na konzervativní část, kterou dnes reprezentuje jak stalinista Skála, tak i bývalý zdivočelý sociální demokrat Foldyna, a na liberální levici, která je napadána, že řeší jen kulturní otázky, jako jsou práva menšin a uprchlíků.“

„ČSSD skončila stejně jako ODS. Spolu chycení, spolu oběšení. Jen sociální demokracie, jak se předpokládalo, měla několikaleté zpoždění, ta krize je hlubší a už se na nohy pravděpodobně nepostaví. Doufám, že ano. Souviselo to s minulou ekonomickou krizí v roce 2008 až 2009, která následovala po dlouhém období nepoznané prosperity pro většinu lidí. Ostatně ta krize byla v něčem podobná dnešku, přestože je koronakrize mnohem horší,“ sdělil politický komentátor Jindřich Šídlo.

Psali jsme: Mináři, doučit matematiku... a potom kádrujte! Drbohlav z Trikolóry žene chvilkaře z náměstí do politiky Saša Uhlová: Nadávají mi do zrůd a bolševiků. Už toho mám dost Černý Hitler na obálce týdeníku: Cenzoři Facebooku zválcovali šéfredaktora. „S*áči,“ přisadila si zuřivá aktivistka Romové jsou čeští černoši. Utlačovaní. Podpořte Člověka v tísni a po zabitých Romech pojmenujte ulice, píší aktivistky na vlně USA

ANO není strana

„ANO se nedá nazývat stranou, protože strana má nějaké znaky a tohle je politický projekt. Andrej Babiš si dává velký pozor a moc o tom nemluví. Když už, tak říká, že my nejsme napravo ani nalevo, my jsme pro všechny. On má problém snížit daně a zároveň o dva dny později říká, že zvedne důchody. Souvisí to s tím, že země vstoupila v roce 2014 do stabilní prosperity a Babiš vsugeroval lidem, že je ten, kdo to zařídil,“ podotkl Šídlo. Pádu sociální demokracie, která nedokázala prodat své úspěchy, prý pomohl velkou měrou současný prezident.

Aktivistka a dokumentaristka Rychlíková zlomila už nad sociální demokracií hůl: „ČSSD nám třemi roky vládnutí s Andrejem Babišem ukázala, jak vypadá stockholmský syndrom v politice. Tam se došlo za takové hranice důstojnosti, které jsou nejlépe reprezentované tím, že když řeknou, že pro něco hlasovat nebudou, tak to nikoho nezajímá. Můžeme si zase dělat srandu, že ČSSD oznámí, že odejde z vlády, ale co by potom dělala. Ona potřebuje doklepat poslední rok a udržet si poslední penězovody. Ono to není jen o korupci, ale ta strana je živá z toho, že je u moci.“



Komentátor Jindřich Šídlo.

Podle ní ČSSD nic nepomůže, a na rozdíl třeba od KDU-ČSL do budoucna ani vypadnutí z Parlamentu: „Tam je viditelná osobní ambice některých aktérů získat nějakou diplomatickou funkci. Diskutuje se o tom, jestli Jan Hamáček půjde dělat diplomata tam nebo onam, Petříček totéž. Uvidíme, co Jana Maláčová. Politicky nemají co nabídnout. Kdykoliv se vůči Babišovi vymezí, budou vypadat jako totální schizofrenici.“

Oba se shodli, že jediným zajímavým lídrem současné levice je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle Apoleny Rychlíkové se odbory pod jeho vedením výrazně zvedly a právě on dokáže mluvit jazykem lidí, na které míří, a zvládá vybalancovat určitá témata. Když třeba řekne, že uprchlíci se přijímat mají, ale nesmějí devalvovat cenu práce. K tomu Jindřich Šídlo doplnil, že když zasedá tripartita, tak má nejlepší oblek, říká se mu „Hugo Boss Středula“ a je opravdu nejzapamatovatelnější postavou tradiční levice.



Psali jsme: Jindřich Šídlo straší Zemanovou úřednickou vládou: Junta, banánová republika. Zní to tak šíleně, že to může být pravda Klaus vyvolal vztek. „Deb*lita!“ „To řekl schválně!“. Jde o roušky Chce být Ivan Bartoš premiérem? Měl by to říct jasněji, upozorňuje Jindřich Šídlo Jindřich Šídlo popsal, jak Babiš vybírá ministry. A ozval se Vladimír Kremlík, na kterého si možná vzpomínáte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.