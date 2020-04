Kalousek: Umělci potřebují zvláštní pozornost! Dřou, ztratili bychom kus české kultury. Ale nejen to, šedá eminence TOP 09 chce po vládě i další věci

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek je rád, že vláda zveřejnila konkrétní plán postupného rozvolňování opatření přijatých kvůli pandemii koronaviru. Plánu sice prý moc nerozumí, ale doufá, že má z epidemiologického hlediska nějaký smysl. „Já tomu nerozumím, ale já nejsem epidemiolog. Já jsem vděčný za to, že ten plán byl vůbec zveřejněn,“ říká Kalousek, podle nějž teď vláda musí především pomoci ohroženým živnostníkům, „aby vůbec bylo co otvírat“.

Kalousek v rozhovoru po Seznam Zprávy s jistým potěšením vítal fakt, že vláda zveřejnila opozicí dlouho vzývaný plán uvolňování. „Já jsem velmi rád, že konečně vláda pod veřejným tlakem nějaký harmonogram otevírání provozů a služeb zveřejnila. Protože nejhorší je na tom ta nejistota. Teď je potřeba ještě rychle poskytnout skutečnou pomoc. Aby bylo opravdu co otevírat. Uvědomme si, že Pětadvacítka, kterou vláda schválila, nic neřeší, že řada těch živností má vysoké fixní náklady a do června nemusí vydržet. Takže poskytnout pomoc, aby bylo co otevírat, je ten krok B," radí Kalousek, jenž je znám častými kritickými poznámkami na členy vlády.

Opřel se tak třeba do ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka, podle něhož je Česká republika první zemí s tak konkrétním plánem uvolňování. „Samozřejmě, že nemá pravdu. Je celá řada zemí, které jsou na tom srovnatelně. Ten plán zveřejnily mnohem dřív, ale na tom asi není nic zvláštního. Já myslím, že bychom měli zdůrazňovat okamžik, kdy ministr průmyslu Havlíček pravdu mluví. Skutečnost, že pravdu nemluví, je tak notorická, že bychom ji měli zanedbat,“ rýpl si šéf poslanců TOP 09.

Celý plán sice není, podle Kalouska, zcela pochopitelný, ale alespoň živnostníci vědí, s čím mohou počítat. „Srozumitelné to samozřejmě není, ani to vysvětlení. Vezměte si jenom otevření hobby marketů před velikonočními prázdninami. Vláda zdůrazňovala slovy pana ministra Havlíčka, že je to proto, že hobby markety mají vysoké stropy. Pokud jsem si všiml, mají farmářské trhy stropy podstatně vyšší než hobby markety, ale ty musely být zavřeny, takže tomu normální člověk rozumět nemůže,“ dává Kalousek příklad a dodává, že farmářské trhy již měly být otevřeny dávno.

Další úkol vlády je, podle Kalouska, přijít s konkrétní pomocí ohroženým živnostníkům. „Opravdu zvláštní pozornost si zaslouží špičkoví umělci – osoby samostatně výdělečně činné – kteří budou bez příjmů až do podzimu, protože až do podzimu nebudou žádné koncerty, festivaly. A oni přitom musí denně dřít, aby si zachovali svoji kompetenci. Jestli se na tyhle lidi vykašleme, tak ztratíme obrovskou část živé české kultury, to nesmíme dovolit. Tam je šedé místo. A já pevně doufám, že vláda a ministr kultury ho zaplní,“ vyzývá Kalousek k aktivitě ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD). To, že pomoc 25 tisíc korun umělcům téměř nepomůže a hrozí velký propad hudebního průmyslu, zaznělo nedávno v České televizi.

Dále Kalousek hovoří třeba o kadeřnictvích nebo o restauracích, které mají fixní náklady, přestože mají zavřeno. „Ty fixní náklady jsou především v nájmech a ve službách. Ty musí platit, i když mají povinně zavřeno. Tam my jsme navrhovali, aby stát přispěl na nájmy. Nějakou částkou, ať už osmdesát procent, sto procent, šedesát procent, ale nemůže se tvářit, že ho to nezajímá. My se vůbec nepohybujeme v oblasti náhrady škody nebo náhrady ušlého zisku, ale náhrady alespoň části těch povinných nákladů, které ti lidé musí platit, i když nesmí vydělávat ani korunu,“ říká Kalousek, s tím, že opozice se neúspěšně pokusila tuto podporu vyjednat na mimořádné schůzi Sněmovny. „Vládní poslanci to zamítli, což já pokládám bohužel za likvidační pro tyhle profese; stále jsme to nevzdali, budeme se snažit dál.“

Kalouskovi vadí zejména schválená pomoc pro OSVČ, takzvaná Pětadvacítka. „Vítězem těch příspěvků jsou bohužel velké firmy s mnoha zaměstnanci a s velkým obratem. A zatímco téměř ve všech ostatních zemích je samozřejmě kurzarbeit ohraničen, není pro ty největší, protože ty si dokážou pomoct, naopak je pro ty malé a střední, tak tady je především pro ty největší,“ tvrdí.

Malým živnostníkům prý taková pomoc nebude stačit. „Tady je otázka, jestli chceme, aby ti lidé neumřeli hlady, pak jim stačí Pětadvacítka. Nebo chceme, aby pro českou ekonomiku byla zachována i živnost. Tak jim musíme přispět na fixní náklady. Obávám se, že vláda nestojí o to, aby živnosti byly zachovány,“ udeřil Kalousek.

Vláda podle něj vede dlouhodobou válku proti svobodným živnostníkům. „Kdyby stála o to, aby živnosti byly zachovány, tak těm živnostníkům, kterým zakázala produkovat, musela chtít přispět alespoň částečně na jejich fixní náklady. Jestliže firmám chce přispět na zaměstnanost, což je správné a já proti tomu nic nemám, jenom tvrdím, že to má být ohraničené, že to nemá být pro ty největší,“ zopakoval Kalousek.

Samotná Pětadvacítka je podle něj jen drobná pomoc, která rozhodně nestačí. „Jestliže OSVČ nemá téměř žádné fixní náklady, protože nabízí svoji manuální nebo intelektuální zručnost, tak Pětadvacítka je příjemná. Ale jestliže platíte 150 měsíčně nájem, abyste mohla provozovat svoji živnost, tak Pětadvacítka pro vás neřeší vůbec nic,“ vysvětluje na závěr.

