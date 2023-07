Kalousek okřiknut: „Tudy cesta nevede.“ Platy úředníků prý nelze dál snížit

MONITORING SÍTÍ To, zda je možné ještě snížit platy státních zaměstnanců, komentoval někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Pokud vláda tento slib nedodrží, pak je to bohužel smutná zpráva, že nechce změnit trend stále tlustšího a dražšího státu,“ zmínil. Na jeho slova reagoval zastupitel Jihomoravského kraje Petr Kunc, který Kalouskovy plány ozančil za nemožné.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se včera na svém twitterovém účtu vyjádřil k jednání tripartity o chystané konsolidaci rozpočtu. „Zdaleka ne na všem jsme pochopitelně našli shodu. Shodujeme se ale, že stav veřejných financí je vážný a řešit se měl už dávno. S odbory souhlasím v tom, že není možné snižovat platy státních zaměstnanců. Na špatně placená místa kvalitní lidi nenajdeme. Škrtejme zbytečné agendy, ne platy lidem, kteří pro stát pracují,“ poznamenal Rakušan.

Na jeho slova následně reagoval exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Ve vládním balíčku je návrh na snížení objemu platů o 5 mld. méně než letos. Je to málo, ale aspoň něco. Pokud vláda tento slib nedodrží, pak je to bohužel smutná zpráva, že nechce změnit trend stále tlustšího a dražšího státu. Po zbytečném navýšení st. zaměstnanců o 9 tisíc by to byla další Jobova zvěst,“ zmínil Kalousek.

Ve vládním balíčku je návrh na snížení objemu platů o 5 mld. méně než letos. Je to málo, ale aspoň něco. Pokud vláda tento slib nedodrží, pak je to bohužel smutná zpráva, že nechce změnit trend stále tlustšího a dražšího státu. Po zbytečném navýšení st. zaměstnanců o 9 tisíc by to…

Proti tomu se však ohradil zastupitel Jihomoravského kraje a starosta městské části Brno-Židenice Petr Kunc. „Pardon, ale je to nesmysl. Nelze snížit už tak extra nízké platy, není šance sehnat jediného schopného člověka na úřad (právník, stavař, účetní...) a teď jim jako ještě snížíte už tak srandovní tabulkové platy? Tudy přece cesta nevede! Ta má jít směrem ke snížení zátěže, méně administrativy, digitalizace,“ napsal Kunc.

„To je pravda, půlka těch lidí by tam vůbec být nemusela,“ poznamenal k tomu jeden z diskutérů.

„Nemusela, pokud stát zjednodušší agendu, jenže se děje pravý opak. Například se posunula hranice trestného činu z pěti na 10 tisíc. Výsledek? Logicky dvakrát tolik přestupků. Dtto stavební řízení, které se ale opravdu nezjednodušuje,“ poznamenal Kunc.

„Vždyť vy si i na těch nejnižších místech nedokážete nic zjednodušit,“ poznamenal diskutér. „Jak asi, když nemáme pravomoc?“ dodal Kunc. „Vy nemáte spíše chuť,“ konstatoval diskutér. Kunc se následně v diskusi domáhal konkrétního příkladu, ale od diskutéra se odpovědi nedočkal.

Kuncovi pak ještě napsal další diskutér, který jej upozornil na to, že „snížit objem“ není „snížit plat“. Kunc se jej otázal, co to tedy znamená, načež se mu dostalo vysvětlení.

„Např. že se sníží množství lidí – například vlivem té digitalizace, zmenšením administrativy (např. sloučením) apod. Lidově ‚propouštění‘,“ uvedl diskutér.

„Aha, a ta digitalizace přijde kdy? Zatím se agenda jen neustále navyšuje, k žádnému snížení nikde nedošlo. Náš úřad přešel komplet na komunikaci elektronicky, odpadly papíry, ale ne lidi. Viz agenda s přestupky, díky státu 2x tolik práce a stejný počet lidí a stejné peníze,“ odvětil Kunc.

„Automatizujte. Slučte agendy s dalším zastupitelstvem. Zrušte administrativně svou čtvrť. Digitalizace není jen ‚nepoužívat papír‘, ale celou změnu procesů. Pokud tohle trápí mnoho obcí, řešte skrz svaz obcí. Nebo vnitro. Redukujte přestupky. Snižte míru byrokracie. Stávkujte,“ radí mu diskutér.

„No a nemá toto dělat stát? Ten stanoví pravidla, ne my dole,“ odvětil Kunc.

„Tak bojujte za zrušení těch pravidel. Volejte, že klidně propustíte XY lidí, ale stát musí zrušit tu a tu a tu povinnost,“ poradil mu ještě diskutér.

„Tak já jsem volil tuto vládu v naději, že s tím začne něco dělat, místo toho se ukazují jako naprostí zoufalci zcela mimo realitu,“ dodal Kunc.

