Kalousek opustí Sněmovnu. U Moravce řešili zbabělost Babiše a dluhy

V České televizi to zase jednou mohlo vřít. V Otázkách Václava Moravce se proti sobě měli posadit ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová, předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a ředitel české Transparency International David Ondráčka. Jenže, chyba lávky. Dostálová nedorazila. A pánové na vládě Andreje Babiše nenechali nit suchou. „Ta úroveň vládnutí, to je u nás prostě dneska velký špatný,“ zhodnotil situaci Ondráčka. Kalouska rozesmál.

Moderátor zdůraznil, že už od května zve ČT ministryni Dostálovou k debatě, a ministryně postupem času odmítla sedm různých termínů. Když na poslední návrh ČT konečně kývla, vše se zdálo být na dobré cestě. Až do pátku.

„Nakonec před třemi týdny potvrdila účast na šesté datum. V pátek ji ale bohužel postihla náhlá hlasová indispozice. Vzhledem k naléhavosti situace jsme požádali hnutí ANO o adekvátní náhradu, ale bez reakce, tolik na vysvětlenou,“ uvedl Moravec.

„Ta ministerstva byla v rozkladu už před krizí, a platilo to nejen o ministerstvu pro místní rozvoj, ale také o ministerstvu zdravotnictví. A pak přišla krize, ten rozklad se projevil a oni pak hledali lidi zvenku, takže na dveře klepali různí podnikatelé,“ zlobil se ředitel české pobočky Transparency International (TIC) Ondráčka.

Podle jeho názoru je to důsledek toho, že vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL před lety „vybrakovala“ zákon o státní službě. A pak je prý také třeba říci, že stávající vláda je řízena zvláštním způsobem. „Najednou přijde úředníkům pokyn odněkud jinud, z nějaké PR agentury, a ty úředníky to demotivuje,“ vypálil Ondráčka.

Kalousek uznal, že kdyby služební zákon přijaly předchozí vlády, třeba ta, kde byl ministrem financí, mohlo to vypadat jinak,. Ale i tak trval na tom, že tato vláda si v porovnání s předchozími kabinety vede opravdu velmi špatně.

„Ta akceschopnost vlády strašně upadla za posledních šest let,“ přisadil si Kalousek. Dobře to prý bylo vidět na rozdílech mezi Českem a Rakouskem. Zatímco rakouská vláda poskytovala pomoc v koronakrizi v řádu hodin či maximálně dnů, tak v Česku to trvalo celé týdny a někdy bohužel i měsíce.

„To, co se dělo nejen u hnutí ANO, ale zejména u hnutí ANO, tak to byla personální genocida. Na ministerstvech musíte mít tři typy lidí. Jednak ty, kteří už toho moc neudělají, ale všechno si pamatují; pak tam musíte mít ty schopné řemeslníky, kteří to zařídí; a pak tam musíte mít ty mladé. Ale když to vyměníte všechno, no tak tam ta kontinuita není,“ upozornil Kalousek.

Ondráčka situaci shrnul: „Úroveň vládnutí je dneska tažená v lepším případě marketéry, a v horším případě nějakýma kartářkama a astroložkama,“ konstatoval.

V tu chvíli se už Kalousek neudržel a rozesmál se.

Ministryně Dostálová sice slibovala, že Češi budou moct trávit své dovolené v českých lázních, ale v tuto chvíli si o voucher na pobyt v lázních řeklo jen asi 85 tisíc lidí. Program je prý natolik komplikovaný, že od něj řada lázní dala raději ruce pryč.

Ondráčka poté obrátil pozornost ke schodku státního rozpočtu pro letošní rok ve výši 500 miliard korun. „Ale co já vidím jako velký problém, že u přibližně poloviny těch peněz nevíme, kam půjdou. Ono to může být užito k cukrování země, ke kupování voličů. Za rok a čtvrt jsou volby. A když u téměř poloviny peněz nevíte, kam půjdou, tak to není transparentní,“ zlobil se Ondráčka.

Pokud by bylo jasné, na co ty peníze jsou, a skutečně by na slíbené programy šly, pak by to podle ředitele Transparency ČR nebyl problém, ale i na oněch voucherech pro lázně je patrno, že ona finanční pomoc může být problematická.

Kalousek připomněl, že vláda navýšila rozpočtový schodek ze 40 miliard na 500 i kvůli boji se suchem, boji s kůrovcem a tak podobně. Podle Kalouska je v pořádku, že vláda bojuje se suchem, ale to měla bojovat už v roce 2019 a dát na to peníze už v původní verzi rozpočtu a nesvádět to teď na koronavirus.

A to nebylo všechno, Kalousek ve výčtu vládních počinů pokračoval a zdůraznil, že kabinet odmítl šetřit na svém provozu a vládní úředníci si rozdávají peníze podle modelu schváleného v roce 2019. „Mít tu drzost, že se na úřadech vlády nepokusím ušetřit ani korunu, tak to už je veliká drzost,“ vypálil bývalý ministr financí.

Ondráčka upozorňoval, že někteří politici si v podstatě už teď dělají kampaň. „To jsou selfíčka před projekty, které možná někdy budou, ale rozhodně ne letos. To, že se politik postaví na nějaké místo a řekne ‚tady bude nemocnice‘, tak to ještě neznamená, že je připraven projekt. Nebo když se politik postaví před bagr a vyfotí se, tak to ještě neznamená, že se tam začne stavět,“ upozornil Ondráčka.

Moravec poté upozornil na průzkum agentury Kantar CZ, který ukázal, že až 37 % lidí se bojí, že se jejich finanční situace v důsledku koronakirze významně zhorší a že nebudou moct zaplatit ani některé nezbytné výdaje své domácnosti.

Kalousek varoval, že až skončí vládní pomocný program Antivirus, nezaměstnanost skokově vyskočí. „Udržovat už neexistující pracovní místa na umělé výživě, to je nefér,“ upozornil Kalousek, s tím, že řada lidí, kteří věří, že mají práci, už ji fakticky nemají a měli by si hledat práci novou.

Ondráčka mu dal za pravdu. Podle ředitele české pobočky Transparency v koronakrizi utrpí těžební průmysl, trpí automobilový průmysl, který českou ekonomiku táhne, takže nás podle jeho názoru čekají opravdu nemalé problémy, až program Antivirus skončí. „A to jednou bude muset skončit,“ upozornil ředitel TIC.

Moravec poté obrátil pozornost k plánu EU na obnovení evropské ekonomiky. Premiér Babiš v této souvislosti zdůrazňuje, že to jsou peníze občanů EU, tedy i peníze Čechů.

Moravec však poukázal na to, že Češi z kapes ostatních obyvatel EU dostali více peněz, než sami odevzdali. „Česká republika získala o 809 miliard korun víc, než odvedla. To je jeden státní rozpočet,“ shrnul situaci Moravec.

Kalousek všem divákům připomněl, že česká ekonomika je ekonomikou exportní a je s EU provázána pupeční šňůrou. „Takže pro nás je existenčně důležité, aby se ten evropský trh oživil. Není to jen o těch kupeckých počtech ‚má dáti a dal‘,“ pravil Kalousek.

Moravec doplnil že v EU se řeší ještě možný střet zájmů Andreje Babiše, což Česku při rozdělování evropských peněz rozhodně nepomáhá.

Ministryně Dostálová nedávno opakovaně odmítla, že by Babš byl ve střetu zájmů, a Ondráčka za to na člence vlády nenechal nit suchou.

„Pani ministryně si tady plete svoji roli. Ona nehájí Českou republiku, ale hájí svého šéfa,“ vypálil šéf Transparency, s tím, že Babiš je osobou, která formálně na Agrofert nemá vliv, ale fakticky je konečným uživatelem výhod z toho, že Agrofert čerpá dotace. A z tohoto úhlu pohledu vyplácí česká strana dotace Agrofertu prý nezákonně, což nám údajně za nějaký čas řekne i EU. „Dozvíme se to, že střet zájmů je jasný a jde jenom o to, kolik peněz Agrofert nedostane,“ pravil Ondráčka.

Soud to však nedostane k posouzení. Od soudu se nedozvíme, jak je to se střetem zájmů. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman celou věc k soudu nedotáhne – není tu patrný veřejný zájem. „To je naprosto absurdní. ... Z mého pohledu si Pavel Zeman řekl, že nepůjde do střetu s premiérem, a pro mě to je velké zklamání,“ kroutil hlavou Ondráčka.

Moravec poté připomněl, že David Ondráčka na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii Pavla Zemana podpořil, a dnes je z něj evidentně zklamán.

Ondráčka připustil, že takto to je.

„Tady prostě není pochyb o tom, že tím motivem je zbabělost,“ přisadil si Kalousek. „On jediný mohl umožnit, aby to rozhodl nezávislý soud, a on to tomu nezávislému soudu neumožnil posoudit, a to je prostě zbabělost,“ přisadil si Kalousek.

V roce 2021 nebudu ve Sněmovně, pravil Kalousek

Moderátor poté položil na stůl průzkum agentury Kantar CZ, který ukazuje, že Andrej Babiš se svým hnutím ANO stále kraluje české politiciké scéně a pokud by se teď konaly volby, s přehledem by je vyhrál.

ANO by získalo 32 % hlasů, Piráti 18 %, ODS 13 %, STAN 6 %, komunisté, TOP 09 a SPD 5,5 % a ČSSD 5 %. Lidovci už by se se ziskem 4,5 % nedostali do Sněmovny, a totéž platí u Trikolóry Václava Klause mladšího se 3 %.

Kalousek k tomu poznamenal, že už v roce 2016 volal po spojení opozice proti Babišovi, ale úzkou spolupráci s Piráty si neumí představit, protože TOP 09 je pravicová konzervativní strana, zatímco Piráti jsou progresivní levice. Jinak je ale ochoten udělat všechno pro spojení pravicové opozice a to i za cenu toho, že v roce 2021 nebude členem Sněmovny, aby se na něj nikdo nemohl vymlouvat, že ke spolupráci nedojde kvůli němu.

,Já v příštích volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat nebudu, ale pojďme tady postavit srozumitelnou alternativ pro voliče,“ řekl Kalousek. „To svoje rozhodnutí nekandidovat mohu udělat s lehkým srdcem, protože v tom novém vedení vidím obrovský potenciál. Je obklopeno odborníky své generace. To nové vedení TOP 09 by mohlo být kondenzačním jádrem pro spolupráci tradičních stran,“ pokračoval Kalousek. „V roce 2021 nebudu ve Sněmovně, to vás mohu ujistit,“ zopakoval ještě.

Ondráčka diskusi uzavřel s tím, že se politika vyprázdnila a místo klasických ideových střetů teď sledujeme jen plejádu selfíček a slibů.

Kalousek by prý jeho slova podepsal.

