Kalousek zničil ve sněmovně tři předsedající jediným projevem. Ekonomický expert ODS ale obvinil z obstrukcí Maláčovou

„Je potřeba si říci, že paní ministryně financí přišla s daňovým balíčkem na poslední chvíli. Ještě předtím vládní koalice protlačila návrh státního rozpočtu a v něm už počítala s penězi z tohoto daňového balíčku. To považuji za strašně nezodpovědné,“ poznamenal Skopeček k tomu, že 25 hodin trvající debata je podle jeho slov tím pádem odpovídající. „Snažíme se o to, aby se nezvyšovala daňová zátěž občanům České republiky,“ uvedl Skopeček a jednání ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nazval neumětelstvím. Rozčílil se například nad zdražením poplatku za vklad do katastru nemovitostí.

Podle Skopečkových slov opozice nabídla diskusi Schillerové, očekávali i kompromis. „Paní ministryně by měla přijít s nějakými ústupky, aby se to stihlo projednat do konce roku, jak potřebuje daňový balíček mít projednaný,“ sdělil Skopeček, kdy se opozice snaží, aby balíček nebyl do Nového roku schválen.

„Zákon bude ještě mířit do Senátu. Paní ministryně je bezesporu v tenzi,“ míní ekonomický expert Občanské demokratické strany. „Vládní koalice ale žádný kompromis ani debatu s opozicí vést nechce. My bychom to chtěli, nabízí se to,“ dodal Skopeček.

„My jsme jako opoziční ODS přišli s celou řadou zákonů a podali jsme je do systému a více než rok čekáme, jak tyto zákony dopadnou,“ uvedl Skopeček s tím, že toto považuje za obstrukci. Vystupování opozičních poslanců považuje za zdržování, ale zároveň obstrukcemi by to nazval až ve chvíli, kdy by jednání probíhala několik měsíců.

Skopeček se pak vyjádřil i k tomu, že Sněmovna dnes nestihla rozhodnout o zvýšení rodičovského příspěvku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozice v čele s ODS hodinu komentovala navrhované poslanecké úpravy vládní novely. Opozice ji v následující vyostřené debatě nařkla ze skandální obstrukce.

„Podpora rodiny patří do výbavy občanských demokratů. Rodičovská se nezvyšovala celou řadu let, inflace roste, rostou náklady na živobytí, tak je to ten typ výdajů, kdy odpovědná pravice bude hlasovat pro,“ míní Skopeček. Své pak Skopeček řekl i k deficitu státního rozpočtu, proti němuž vystupuje.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sněmovna se dnes ani na čtvrtý pokus nedostala k hlasování o vládním návrhu, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků i zdanění hazardu. Koalice v reakci na dlouhou debatu vyplněnou kritickými projevy opozičních poslanců prosadila, že Sněmovna bude hlasovat příští středu. Opozici se to nelíbí, chce to napadnout u Ústavního soudu. Koalice opozici obviňuje z obstrukcí.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek dopoledne využil usnesení Sněmovny z roku 1999, které umožňuje, aby poslanci o pozměňovacích návrzích i o zákonu jako takovém hlasovali ve stanoveném termínu. V minulém volebním období tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL ustanovení použila ke schválení zákona o elektronické evidenci tržeb, Ústavní soud to tehdy neshledal jako důvod ke zrušení zákona.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček považuje usnesení o pevném zařazení hlasování za legitimní, protože podle něj umožní sněmovní většině rozhodnout o dostatečně prodiskutovaném materiálu. Naproti tomu podle předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska byl porušen jednací řád Sněmovny. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného je návrh ANO na hlasování o zákonu před ukončením rozpravy v rozporu s právy poslanců na to, aby se k předloze vyjádřili.

Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka se odpoledne neúspěšně pokoušel prosadit, aby debata o daňovém balíčku pokračovala v úterý. Tento návrh vetovaly kluby ODS a Pirátů.

Vláda předložila poslancům daňový balíček letos 13. června 2019, první čtení skončilo 10. července, druhé čtení pak 25. září. Třetí čtení začalo v pátek 18. října, kdy především opoziční poslanci předložili mnoho návrhů na změnu programu. K debatě o balíčku se poslanci dostali až po 13. hodině, Sněmovna ukončila jednání ve 14:00. Vládní strany pak vyvolaly mimořádnou schůzi, na níž se má balíček schvalovat spolu s vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku.

K řečnickému pultu se dnes postavil Kalousek. Rozsáhle citoval z evropské směrnice Solvency II, která stanovuje požadavky na kapitálovou přiměřenost pojišťoven. Kalousek v jeden okamžik poznamenal, že zatímco hovoří, vystřídali se v řízení schůze už čtyři předsedající. Do rozpravy se po poledni hlásily dvě desítky poslanců.

Právě nový způsob daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven patří mezi nejvíce kritizované části daňového balíčku. Nově mají být daňově uznatelné pouze do výše směrnice Solvency II. Nelíbí se to například České asociaci pojišťoven, která již dříve poslance vyzvala, aby tuto změnu odmítli. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) argumentuje tím, že se snaží odstranit výjimku, kterou jiný sektor podnikání nemá.

Poslanci budou v závěrečném hlasování rozhodovat o pozměňovacích návrzích, které tuto část z balíčku vypouštějí, případně zužují nová pravidla pouze na neživotní pojištění. Celkem se k balíčku sešlo pět desítek návrhů včetně návrhu na zamítnutí.

Vládní daňový balíček především zvyšuje spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Vláda argumentuje tím, že vyšší ceny alkoholu a cigaret povedou k omezení spotřeby a doporučují to i mezinárodní organizace. To má ochránit občany před dopady užívání alkoholu a cigaret. Vína ani piva se návrh netýká. Podle opozice jde jen o vyšší přísun peněz do rozpočtu.

Balíček také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí z nynějších 1000 korun na 2000 korun. Ruší daňové osvobození plynu určeného pro vytápění v domovních kotelnách. Osvobození od energetické daně u plynu přímo pro domácnosti má zůstat zachováno.

Psali jsme: Paní Nora a vraždění jehňátek. Odevzdat odznak, zbraň a rezignovat, doporučuje Tomáš Vyoral Stanislav Novotný: Králi! Bůh Ti dal meč. To říká filmový Jan Hus Václavu IV. A dobře praví Horko kolem daňového balíčku. ANO chce hlasovat ve středu, opozice hrozí Rychetským Vích (SPD): Nový protiletadlový systém pro Armádu ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.