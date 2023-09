Kalousek zvažuje, že už nebude volit SPOLU

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v tomto týdnu představil navrhovanou částku, o niž má být příští rok v minusu státní rozpočet, a po roce 2021 a zřejmě i po letošku půjde o vůbec třetí nejvyšší deficit v historii České republiky. Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) za to současnou vládu a svého nástupce vůbec nepochválil. Varuje, že jsou kroky Fialovy vlády nedostatečné a náš stát se mezitím řítí do dluhové pasti. Spočetl navíc, že nás aktuální kabinet zadluží až o cca 50 procent víc než ten Babišův. Koalice SPOLU již tak prý příště nemá jeho hlas vůbec jistý.

Od šéfa státní kasy Zbyňka Stanjury v tomto týdnu vzešel návrh rozpočtu na příští rok , který se ještě může podle ministra měnit, avšak jeho schodek již dolů nepůjde. Návrh státního rozpočtu na příští rok tak počítá se schodkem 252 miliard korun, což znamená, že se i příští rok očekává hospodaření státu, které by mohlo být třetí nejhorší v historii České republiky.

Zatím největší deficit státního rozpočtu byl v roce 2021, kdy tehdejší vláda expremiéra Andreje Babiše (ANO) za exministryně financí Aleny Schillerové (ANO) uzavřela roční rozpočet státu s minusem více než 302 miliardy korun, a Stanjura doufá, že se současné vládě tento rekordní schodek nepodaří překonat, a letošní schodek by podle jeho odhadů měl být 295 miliard korun, což by jej činilo druhým nejhorším.

Na konci srpna bylo hospodaření Česka v minusu 230,8 miliardy korun a Stanjura tvrdí, že se „nenaplňují věštby opozice z křišťálové koule o katastrofickém vývoji schodku“. „Už v červnu jsem říkal, že výsledek rozpočtu bude v září lepší než v červnu, což se nyní naplňuje. Jako vláda uděláme maximum pro to, abychom udrželi plánovaný schodek pro tento rok ve výši 295 mld. Kč,“ uvedl ministr financí.

ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Vláda musí rozpočet na příští rok projednat do konce září a jednotlivé příjmy a výdaje kapitol se mohou ještě změnit, navrhovaný deficit se však již zřejmě nezlepší, jelikož již nyní Stanjura v rámci něj projektuje dopady konsolidačního balíčku, který aktuálně projednává Sněmovna a mimo jiné zahrnuje množství daňových úprav.

Příjmy rozpočtu by příští rok podle návrhu měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun. Nejvíce chce vláda podle daného návrhu vzít Ministerstvu pro místní rozvoj. Peníze pro něj oproti letošku zkrouhne o 45,9 procenta, následuje Ministerstvo zdravotnictví s poklesem financí o 26,5 procenta a Ministerstvo průmyslu a obchodu s poklesem o 26,2 procenta. Ministerstvu školství chce Fialův kabinet také snížit rozpočet až o čtyři procenta.

Slavit naopak může ministryně obrany Jana Černochová (ODS), jelikož její resort kvůli závazku zvýšit výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu získá až o 35,2 procenta více peněz a bude moci hospodařit až s 39 372 262 144 korunami navíc oproti letošnímu roku.

Za Ministerstvem obrany jsou pak na druhém místě výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí, které zahrnují i důchody. Tomuto ministerstvu vzroste příští rok rozpočet o tři procenta a přes miliardu a 72 milionů korun navíc přiteče také Ministerstvu životního prostředí.

Fotogalerie: - Mimořádná schůze Exministr financí Miroslav Kalousek Stanjuru s vládou varuje, že plánované hospodaření, které příští rok počítá s třetím nejhorším deficitem v historii Česka, není nikterak udržitelné, a varuje, že nám brzy hrozí, že se ocitneme v dluhové pasti.

„Na úroky ze státního dluhu vydáme příští rok 95 mld Kč. Pro srovnání: je to téměř šestkrát tolik, než vydá český stát na podporu kultury včetně péče o památky. Je to tolik, kolik nás bude stát Ministerstvo vnitra včetně všech policistů a hasičů. Jedná se o jednu z nejrychleji rostoucích položek ve státním rozpočtu. Při současném tempu zadlužování se nám snadno může brzy stát, že vydělávat budeme především na úroky z peněz, které jsme si půjčili a projedli je,“ upozornil, co by to znamenalo.

„Upřímně jsem věřil dnešní vládě, že se bude snažit tento trend zastavit. Kroky, které k tomu dělá, jsou ale naprosto nedostatečné,“ posteskl si někdejší šéf státní kasy.

Na úroky ze státního dluhu vydáme příští rok 95 mld Kč. Pro srovnání: Je to téměř šestkrát tolik, než vydá český stát na podporu kultury, včetně péče o památky. Je to tolik, kolik nás bude stát ministerstvo vnitra, včetně všech policistů a hasičů. Jedná se o jednu z nejrychleji… — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 2, 2023

Kalousek rovněž Fialově vládě spočetl, že pokud bude v aktuálním tempu zadlužování Česka pokračovat, zadluží náš stát až přibližně o 50 procent víc než předchozí vláda expremiéra Andreje Babiše (ANO) za působení exministryně financí Aleny Schillerové (ANO), kterou přitom sám mnohokrát kritizoval.

Právě Schillerové se Kalousek aktuálně na sociální síti zastal a obořil se proti tomu, aby ji někteří diskutující nazývaly „Dluženou“. „Spolu s dnešními vládními politiky jsem ji věcně a tvrdě kritizoval. Nazývat ji Dluženou však pokládám za poněkud riskantní,“ reagoval na tato označení s tím, že mnohem více nás chystá zadlužit dnešní vláda během ministerského období Zbyňka Stanjury (ODS).

Byl jsem zásadní odpůrce rozpočtové politiky paní @alenaschillerov a spolu s dnešními vládními politiky jsem ji věcně a tvrdě kritizoval. Nazývat ji “Dluženou” však pokládám za poněkud riskantní. Dnešní vláda za svůj mandát zadluží ČR o cca 50% víc, než se podařilo jí. https://t.co/kXfHlyPiWB — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 1, 2023

Pro současnou vládní koalici pak Kalousek napsal vzkaz, který ji také zřejmě nepotěší. Trojkoalice SPOLU, sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09, totiž již nemá u příštích voleb Kalouskův hlas jistý. Za současné nabídky by ji prý volil znovu „jako nejméně špatnou variantu“. „Ale už bez radosti a s nedůvěrou ke slibům o odpovědném hospodaření,“ napsal Kalousek v odpovědi na dotaz k příštím volbám. A pak dodal: „Uvidíme. Třeba bude i jiná nabídka.“

Ze současné nabídky? Znovu @SpoluKoalice jako nejméně špatnou variantu. Ale už bez radosti a s nedůvěrou ke slibům o odpovědném hospodaření. Uvidíme. Třeba bude i jiná nabídka.??‍>? — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 2, 2023

