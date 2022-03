Kam jsme se to dostali se svobodou slova? Křeček se bránil proti nářezu za výrok o Ukrajině

Ombudsman Stanislav Křeček, sportovec Lukáš Rohan a akrobatický letec Martin Šonka v pořadu Co Čech, to politik! CNN Prima NEWS hodnotili aktuální dění ve světě i doma, zejména ruskou invazi na Ukrajině. „Těm, kteří kritizují, že prezident Zeman změnil své názory, těm bych vzkázal, že jsme naprosto v jiné situaci, než jsme byli před půlrokem,“ uvedl mimo jiné Křeček.

Český ochránce práv Stanislav Křeček minulý týden kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za jeden z jeho peprnějších projevů. Jak nyní vnímá to, že mu prezident Miloš Zeman chce udělit vyznamenání? „Je to rozhodnutí prezidenta, respektujme jeho názor. Je fakt, že pan prezident Zelenskyj projevil určitou odvahu, určité lídrovství, podle dnešního prohlášení i určitou politickou moudrost,“ sdělil Křeček. Zřejmě tím myslel Zelenského slova o tom, že země nemusí trvat na vstupu do NATO.

„Těm, kteří kritizují, že prezident Zeman změnil své názory, těm bych vzkázal, že jsme naprosto v jiné situaci, než jsme byli před půlrokem. Situace se radikálně změnila. Není divu, že některé názory se vyvíjejí. Je to pochopitelné, vyplývá to ze situace, do které jsme se dostali,“ sdělil následně také k hlavě státu – českého – Křeček.

„Pomáháme, jak můžeme, na úkor našich občanů, a ještě se máme nechat urážet, přestává se mi to líbit,“ tak reagoval Křeček v minulých dnech na kritiku Zelenského na adresu NATO, že nepomáhá, jak by mělo. Následně – po vlně kritiky, která se na jeho hlavu snesla, svůj příspěvek na sociálních sítích smazal.

„Kritika NATO je dobrá... ale na shromáždění občanů na Václavském náměstí na podporu Ukrajiny zazněla slova, že za tu situaci může naše lhostejnost, vaše lhostejnost a nejednotnost. Naši občané ani naše vláda si nezaslouží, aby nám někdo říkal, že jsme nejednotní,“ zmínil Křeček, že pomáháme, jak můžeme. „A přece někdo může říct trošku odlišný názor, kam jsme se dostali s tou svobodou slova, jestliže na takovýto komentář je obrovská reakce na sociálních sítích, vyjadřují se k tomu ministři negativně, jako bych řekl já nevím co. S tou svobodou slova musíme zacházet trošku...,“ podotkl pak ke kritice, jež se na jeho hlavu snesla.

Vláda podle něj nereaguje příliš aktivně na zhoršující se životní úroveň českých občanů, na rostoucí ceny pohonných hmot a dalších. „A to se potom může nakonec obrátit i proti uprchlíkům,“ sdělil Křeček.

„Po dlouhé době se nestydím říct, že jsem hrdý Čech. Národ to relativně spojilo a jsme schopni táhnout za jeden provaz,“ řekl pak k Čechům a jejich pomoci sportovec Lukáš Rohan. Martin Šonka se pak vyjádřil k bezletové zóně nad Ukrajinou, kterou požaduje Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinskému prezidentovi však oponuje ten ruský, Vladimir Putin, že jestliže to Západ vyhlásí, rovná se to zahájení třetí světové války. „Toto je složitá otázka. Ale rozumím tomu, že je složité, aby NATO zabezpečovalo bezletový prostor nad Ukrajinou. Byla by to samozřejmě obrovská pomoc Ukrajině, na druhou stranu je to aktivní zapojení NATO do vojenského konfliktu. A ruská strana se snaží všemožným zastrašováním překazit nějakým způsobem včetně zmiňování jaderných zbraní. Je to složité, protože nikdo nechceme, aby z tohoto konfliktu přitom, jak je strašný, tak aby se nestalo něco prostě celoevropského nebo nedej bože globálního,“ dodal Šonka.

Křeček se k této otázce vyjadřovat nechtěl, že není odborníkem na tuto otázku. „Ale domnívám se, že ano, neboť z těch komentářů to vyplývá. Navíc slyším, že ta ruská letecká válka se tam moc neprojevuje, nechci ale patřit k těm, co vše komentují,“ sdělil Křeček.

Závěrem se pak Křeček vyjádřil k hokejistovi Alexandru Ovečkinovi. Je to příklad sportovce, který propojil sport a politiku? „To není otázka pro mě. Já jsem veřejný ochránce práv. Chápu, že pro řadu sportovců je to tragédie, často osobní, že ta válka takto vypukla, oni jsou vyřazeni. Ale já souhlasím s tím, že politiku od sportu nelze oddělit. Jsme přece občané toho státu a těžko můžeme přehlédnout ten občanský rozměr, který tady je. Chápu, že to je pro řadu lidí těžké, tragické...,“ zmínil Křeček.

