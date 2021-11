Kam to chodí Pekarová? Za Kalouska to bylo jiné, nakládal mladý gay. Piráta Michálka vykoupal v jeho lži

reklama

Vavruška v rozhovoru pro server Svobodné universum v úvodu prozradil, že se dostal do křížku s místopředsedou Pirátů Jakubem Michálkem poté, co Michálek rozhlásil na veřejnosti, že novináři jsou na Piráty zlí, když tvrdí, že Piráti by rádi uzákonili polyamorii (soužití více než dvou lidí, pozn. red.) v registrovaném partnerství. Vavruška ho konzultoval se skutečností, že jeden člen, a to nijak bezvýznamný, právě polyamorii tlačil. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10076 lidí

„Nedávno jsem konfrontoval šéfa poslanců Pirátů pana Michálka. On totiž tvrdil, že si zlí novináři na Piráty vymysleli, že podporují polyamorní svazky na úrovni registrovaného partnerství a že to prý byla lež jako věž. Já jsem mu řekl, že jsem tento článek četl ještě dříve, a řekl to pan Ferjenčík, ekonomický expert Pirátské strany. Takže to byl přesný výrok jejich člena, to si nevymysleli novináři,“ řekl Vavruška a dodal, že jakmile vyšlo najevo, že Mikuláš Ferjenčík v rozhovoru pro magazín LUI taková slova skutečně řekl, samotný rozhovor záhadně zmizel. „Nikdo neví kam, všichni vědí proč,“ podotkl kousavě Vavruška

Vavruška se pak pozastavil nad matením pojmů. „Dneska někde máte českou vlajku jako emotikon, a jste nácek, což je šílenost. Je to zmatení pojmů, kdy se pojmy úplně překlápějí.“ A ukázal, že člověk už si nemůže být jistý ani tím, když se politik prohlásí za pravicového. „Přijde nějaký politik, prohlásí se za pravici, a v podstatě přijímá každé direktivní nařízení z EU, podporuje gender agendu, podporuje zelené šílenství, kde nesmíte vlastnit vůbec nic,“ zkonstatoval a ukázal na předsedkyni TOP 09 a čerstvou předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou.

Podle Vavrušky dělala za Miroslava Kalouska TOP 09 pravicové kroky, proto si této strany i vážil. Ale pro to už není důvod. Na vině je právě předsedkyně strany. „Paní Pekarová chodí na Prague Pride, diskutuje s lidmi z tohoto odvětví o genderu, a neoponuje. A pár dní zpátky byla diskuse Fridays for Future, což jsou studenti, kteří nechodí do školy, chodí za školu, a nechtěj nic menšího, než změnit celý svět.“

Návrhy takových lidí by nás vrátily podle Vavrušky do středověku. A dokládá to na tom, že na ekologii si může hrát země, která je bohatá. „Nejekologičtější země jsou paradoxně nejbohatší, protože jakmile máte plno peněz a netrpíte hlady, jste bohatí a zabezpečení, tak se můžete věnovat ekologii, protože máte čas, a můžete si ekologii dovolit. Kdežto člověk, který žije od výplaty k výplatě, si to dovolit nemůže,“ řekl Vavruška.

Psali jsme: ,,Jsem gay. Ale oni mě nezastupují." Český mladík mnohé naštve

A právě předsedkyně Pekarová se baví s těmito lidmi, zvedá pro jejich návrhy v Parlamentu ruku a taková témata jsou jí očividně po vůli, je rozhořčen Vavruška. „Pro mě je pravice svoboda a osobní zodpovědnost za to, co dělám. Toto je diktát,“ řekl vášnivě. A doplnil příklad s KSČM, která u posledních voleb propadla a nedostala se do Sněmovny. Podle Vavrušky by komunisté takové návrhy odmítli. Proč? „Komunisté Green Deal nevítají, když už jsme u toho. Oni řeknou: ‚My zastupujeme chudé lidi, kteří potřebují auto, aby mohli jet do práce‘.“

Rozhovor se stočil i na Maďarsko a Polsko, které jsou za černé ovce Evropské unie. Vavruška si myslí, že premiér Maďarska Viktor Orbán svou zemi chrání a bojuje za ni. Což se nelíbí Evropské unii, která Orbána označuje za diktátora. A Vavruška opět narazil na matení pojmů. „Když o Viktorovi Orbánovi řeknu, že je diktátor, tak ho dávám na úroveň Kim Čong-una nebo Lukašenka, což je nesmysl, a navíc tím zlehčuji šílené režimy v těchto dvou zemích.“

Ale je z Orbána i zklamaný. A to kvůli jeho zákonu o zákazu šíření LGBT agendy ve školách. Ne proto, že by se podle Vavrušky měla LGBT agenda ve školách probírat, ale protože tím hodil do jednoho pytle pedofily a homosexuály. „Mám Viktora Orbána rád, má můj obdiv, i když není samozřejmě ideální. Ale v tomto jsem zklamaný, protože aby nadchl nějakou část svých voličů, tak dá do jedné škatulky pedofily a homosexuály,“ přiznal Vavruška a označil takový krok za populistický.

A vrátil se obloukem k neomarxismu. Neomarxisté podle Vavrušky rozdávají pravdu, štěstí a lásku a jsou přesvědčení, že to dělají dobře. Ale vlastně jen ve výsledku rozdělují společnost. „Jediné, co dělají, že rozeštvou a radikalizují společnost. My se fakt dostaneme do stádia, kde tady budou dvě skupiny, které už spolu nebudou ani mluvit. V takové chvíli umírá demokracie, a taková společnost nebude z podstaty fungovat,“ řekl Vavruška.

Psali jsme: Vezmu si svou kočičku a zažádáme si o adopci. Zasvěcený hlas z gay komunity: Progresivisté se nezastaví před ničím

Vavruška se liší od aktivistů, kteří kádrují a mají svou jedinou možnou pravdu, tím, že nechce přikazovat to, co si mají lidé myslet. „To nechci dělat, ale chci ukázat lidem, že jsou tady lidé z této skupiny, do které patřím i já, nějaké sexuální menšiny, které s tím nesouhlasí. Jsem naprosto přesvědčen, že jich je většina, přes všechny průzkumy Jsme fér.“ Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 15% Ne 71% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 14723 lidí

A sleduje, že se začíná protlačovat i pedofilní agenda, která razí, že k pedofilům se má společnost chovat normálně, nevylučovat je a nebrat jim třeba právo jezdit s dětmi na tábory. Vavruška tvrdí, že ti samí lidé, kteří podporují Jsme fér, podporuj i pedofilní agendu. „Tito lidé, co podporují Jsme fér, jsou ty samé profilovky, ty samé řeči, tak lajkují tyto pedofilní řeči této pedofilní komunity. Mluvím z vlastní zkušenosti, retweetují to, odpovídají na to.“ Podle Vavrušky se brzy dočkáme toho, že se objeví pedofilní agenda i v Parlamentu.

„Měli bychom poslouchat starší lidi, kteří něco prožili, a nedělat z nich dědky, kteří nikomu a ničemu nerozumí, a babky drbny, které v sobě nemají vůbec nic dobrého. S tím se občas setkávám,“ řekl Vavruška a ukázal opět na Piráty, kteří jsou mladí, nezkušení, nic nevytvořili, ale přesto mají rozhodovat o legislativě. „Co to je za trend, že člověk, který ještě ani nedostuduje, má rozhodovat o našich zákonech, o tom, co budeme dělat v našich životech? Proč nám má člověk, který nikdy nic nestudoval, nic nevytvořil, něco vysvětlovat a tvořit legislativu?“

Více informací naleznete ZDE

Podle Vavrušky si musíme projít špatným obdobím, abychom se přestali nudit a vymýšlet nesmysly. Život nemá smysl v Prague Pride, ale právě v normálnosti, myslí si Vavruška, který se chystá na studium práv. Občas je za své názory označován za proruského. Ale to je podle Vavrušky hrubý omyl. „Západ miluju, miluju kulturu Západu a hodnoty Západu. Miluju Západoevropany a všechno, co se s nimi pojí. A právě proto Západ dennodenně kritizuju, protože se mi nelíbí, že si ho ničíme, a proto, že my, jako malá země ve střední Evropě, bez Západu nic neuděláme.“

Varuje před neomarxisty a před tzv. woke kulturou. A radí, jak na ně. Rozhodně ne stáhnout se do sebe a začít o sobě pochybovat, ale výsměchem. „Vysmějte se jim do obličeje. Když někdo přijde a bude se vám snažit namluvit, že máte špatný názor, horší, než jaký má člověk, který vám to říká, tak se mu prostě vysmějte do obličeje. Ve smíchu, v odhodlanosti, síle, vůli vidím cestu,“ uzavřel Antonín Vavruška.

Psali jsme: Rasistické české děti. Hořící duhové vlajky, dříve hákové kříže, postěžovala si učitelka. Také bučení na Kamaru a šokující svědectví ze stadionu ,,Jsem gay. Ale oni mě nezastupují." Český mladík mnohé naštve Vezmu si svou kočičku a zažádáme si o adopci. Zasvěcený hlas z gay komunity: Progresivisté se nezastaví před ničím To si nechte, Rusko třetí pohlaví nechce. Putin nově udeřil na Západ

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.