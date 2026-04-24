Kam vítr, tam plášť? Už ne. Grolich novým šéfem lidovců

Delegáti sjezdu v Ostravě zvolili novým předsedou KDU-ČSL Jana Grolicha, jenž byl jediným kandidátem na tuto funkci. Ve volbě získal výraznou podporu, když pro něj hlasovalo 233 z 266 přítomných delegátů. Do čela strany přichází s ambicí proměnit její fungování i veřejný obraz a navázat na podporu, kterou před sjezdem získal napříč všemi kraji. Ve vedení jej doplní nový první místopředseda, poslanec Benjamin Činčila.
Ve svém kandidátském projevu Grolich zdůraznil potřebu zásadní změny stylu politiky lidovců. Podle něj musí strana opustit moralizování a poučování veřejnosti a zároveň se zbavit nízkých ambicí, které ji dlouhodobě stavěly do role menšího koaličního partnera.
„Taky musíme udělat tlustou čáru za absencí strategie. Musíme mít ekonomickou kompetenci, musíme připravit jasnou strategii pro tuto zemi a musíme mít jasné priority,“ uvedl podle informací CNN Prima News, že odmítá dosavadní vnímání strany jako subjektu ochotného spolupracovat s každým bez jasného směru ve stylu „kam vítr, tam plášť“.
Nový předseda zároveň nastínil ambici posílit politickou váhu KDU-ČSL a proměnit ji v silného hráče. Strana má podle něj potenciál stát se výraznou opoziční silou a dlouhodobě usilovat o vítězství ve volbách. „Musí taky zaznít, že nekandiduju na předsedu KDU-ČSL, abych nabízel jakoukoliv spolupráci stávajícím vládním stranám,“ zdůraznil Grolich s tím, že cílem je tyto strany porážet.
Grolich se vyjádřil i k otázce premiérských ambicí, kterou otevřela zdravice bývalého předsedy Petra Pitharta. Ten jej označil za možného budoucího premiéra. Nový šéf lidovců připustil, že bez tohoto impulzu by o podobné ambici nemluvil, zároveň ale připomněl, že o volebním lídrovi rozhodne ještě další stranický sjezd před sněmovními volbami.
