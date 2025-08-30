Kancléř Merz zahřměl: Už léta si žijeme nad poměry

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Kancléř toto varování spojil s připomenutím důležitých rozhodnutí přijatých na počátku Spolkové republiky za kancléře Konrada Adenauera. I tehdy byla většina otázek velmi kontroverzní.
„Říkám to proto, že opět žijeme v době, kdy je nutné činit zásadní rozhodnutí. Doby, kdy se dalo pohodlně vládnout, jsou pryč,“ zdůraznil Merz s tím, že je v prvé řadě třeba změnit německý trh práce.
„Máme mnoho stovek tisíc volných míst, která nemůžeme obsadit. Tento systém změníme. Říkám to velmi klidně, ale také velmi jasně a pevně: Věci nemohou a nezůstanou tak, jak jsou nyní, zejména pokud jde o tzv. občanský příjem.“
Zdůraznil, že dnes si žije Německo nad poměry. Udržuje sociální stát na úrovni, kterou si nemůže vzhledem k současné síle své ekonomiky dovolit. Proto se prý jeho vláda musí „vypořádat“ i se systémy sociálního zabezpečení.
Server listu Handelsblatt upozornil, že německý hospodářský motor má být znovu nastartován ve spolupráci s Francií.
„Po zasedání vlády na Azurovém pobřeží požádali Merz a Macron Francouzsko-německou radu ekonomických expertů o reformní program, který by oběma zemím umožnil znovu získat jejich ekonomickou sílu,“ uvedl server listu.
Ekonomové v této souvislosti varují, že kvůli ruské agresi proti Ukrajině musí Evropa naléhavě více investovat do obrany. V současné době je zadávání veřejných zakázek na obranu v Evropě roztříštěno podél státních hranic. To „představuje značnou zátěž pro veřejné finance a inovační kapacitu Evropy“.
Zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize ARD upozornil, že Německo stejně naléhavě řeší otázku bydlení.
„Problém je v tom, že bydlení je špatně rozloženo. Tam, kde je bydlení potřeba, zejména tam, kde je potřeba dlouhodobě, se staví příliš málo. Ve venkovských oblastech, kde žije stále méně lidí, se už možná staví příliš mnoho,“ upozornil pořad Tagesschau.
Vedle toho ekonomové vyzvali obě země ke spolupráci v energetické oblasti. Tvrdí, že v energetické politice panuje do očí bijící nedostatek koordinace. To představuje riziko, že „by se obě země mohly v této oblasti srazit“. Aby se takové srážce předešlo, autoři doporučují zřídit bilaterální Energetickou radu, která by zahrnovala zástupce obou vlád i provozovatele přenosových soustav elektřiny. Úkolem této rady by bylo dohodnout se na „praktických krocích pro větší soudržnost“.
„Aby se stimuloval větší růst, ekonomové navrhují francouzsko-německý akční plán pro větší konkurenceschopnost. Obě země by společně měly vytvořit protějšek americké inovační agentury DARPA: Měl by dosáhnout ‚kritického množství pro podporu průlomových inovací s víceletými cykly financování, zrychlenými postupy podávání žádostí a výzvami k předkládání návrhů specifickými pro daný úkol‘,“ uvedl server listu Handelsblatt.
autor: Miloš Polák
