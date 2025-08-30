Kancléř Merz zahřměl: Už léta si žijeme nad poměry

30.08.2025 17:45 | Zprávy

„Už léta si žijeme nad poměry,“ zahřměl německý kancléř Friedrich Merz. Na konferenci v Severním Porýní-Vestfálsku vyzval k reformě sociálního státu. Nastínil, co se bude muset změnit.

Kancléř Merz zahřměl: Už léta si žijeme nad poměry
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
7%
15%
54%
8%
0%
1%
5%
1%
hlasovalo: 17374 lidí
 Německý kancléř Friedrich Merz promluvil na stranické konferenci k 680 delegátům své strany a na rovinu řekl, že Německo se musí změnit. Na kancléřův projev upozornil německý list Bild. Kancléř jedním dechem dodal, že se sociálními demokraty, s koaličními partnery, to nebude snadné, protože každá ze stran má nějaká očekávání a je otázka, co všechno nakonec společnými silami prosadí.

Kancléř toto varování spojil s připomenutím důležitých rozhodnutí přijatých na počátku Spolkové republiky za kancléře Konrada Adenauera. I tehdy byla většina otázek velmi kontroverzní.

„Říkám to proto, že opět žijeme v době, kdy je nutné činit zásadní rozhodnutí. Doby, kdy se dalo pohodlně vládnout, jsou pryč,“ zdůraznil Merz s tím, že je v prvé řadě třeba změnit německý trh práce.

„Máme mnoho stovek tisíc volných míst, která nemůžeme obsadit. Tento systém změníme. Říkám to velmi klidně, ale také velmi jasně a pevně: Věci nemohou a nezůstanou tak, jak jsou nyní, zejména pokud jde o tzv. občanský příjem.“

Zdůraznil, že dnes si žije Německo nad poměry. Udržuje sociální stát na úrovni, kterou si nemůže vzhledem k současné síle své ekonomiky dovolit. Proto se prý jeho vláda musí „vypořádat“ i se systémy sociálního zabezpečení.

Server listu Handelsblatt upozornil, že německý hospodářský motor má být znovu nastartován ve spolupráci s Francií.

„Po zasedání vlády na Azurovém pobřeží požádali Merz a Macron Francouzsko-německou radu ekonomických expertů o reformní program, který by oběma zemím umožnil znovu získat jejich ekonomickou sílu,“ uvedl server listu.

Ekonomové v této souvislosti varují, že kvůli ruské agresi proti Ukrajině musí Evropa naléhavě více investovat do obrany. V současné době je zadávání veřejných zakázek na obranu v Evropě roztříštěno podél státních hranic. To „představuje značnou zátěž pro veřejné finance a inovační kapacitu Evropy“.

Zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize ARD upozornil, že Německo stejně naléhavě řeší otázku bydlení.

„Problém je v tom, že bydlení je špatně rozloženo. Tam, kde je bydlení potřeba, zejména tam, kde je potřeba dlouhodobě, se staví příliš málo. Ve venkovských oblastech, kde žije stále méně lidí, se už možná staví příliš mnoho,“ upozornil pořad Tagesschau.

Vedle toho ekonomové vyzvali obě země ke spolupráci v energetické oblasti. Tvrdí, že v energetické politice panuje do očí bijící nedostatek koordinace. To představuje riziko, že „by se obě země mohly v této oblasti srazit“. Aby se takové srážce předešlo, autoři doporučují zřídit bilaterální Energetickou radu, která by zahrnovala zástupce obou vlád i provozovatele přenosových soustav elektřiny. Úkolem této rady by bylo dohodnout se na „praktických krocích pro větší soudržnost“.

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 9477 lidí
 Podle ekonomů by také Francie a Německo měly udržovat obchodní vztahy s Čínou, ale zároveň by si před ní měly chránit strategická odvětví.

„Aby se stimuloval větší růst, ekonomové navrhují francouzsko-německý akční plán pro větší konkurenceschopnost. Obě země by společně měly vytvořit protějšek americké inovační agentury DARPA: Měl by dosáhnout ‚kritického množství pro podporu průlomových inovací s víceletými cykly financování, zrychlenými postupy podávání žádostí a výzvami k předkládání návrhů specifickými pro daný úkol‘,“ uvedl server listu Handelsblatt.

Psali jsme:

Migrace – před deseti lety to začalo. Daniela Kovářová vzpomíná
Německé školy. Merkelová řekla „zvládneme to“. A dopady jsou tu
Tatínku, máš v břiše miminko? Takto vzdělávají malé Němce
Kavij (KSČM): Německo pokračuje v rozmístění amerických raket

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/friedrich-merz-fordert-reformen-beim-buergergeld-in-bonn-68b2b02e5d3e123a945b0453

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wirtschaft-so-wollen-oekonomen-deutschland-und-frankreich-fit-machen/100151450.html

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bezahlbarer-wohnraum-knappheit-100.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , Čína , ekonomika , energetika , Francie , Německo , nezaměstnanost , sociální dávky , sociální politika , zahraničí , zaměstnanost , Handelsblatt , ARD , Bild , Tagesschau

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokáže podle vašeho názoru kancléř Merz provést Německo zásadními reformami?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Ochrana zvířat

Chlubíte se tím, co jste udělala jako poslankyně pro zvířata. Nemám nic proti tomu, že se chlubíte, ale je tak úplně čím? Podle mě by se měli prioritně vyřešit nízké tresty za týraní zvířat a také to, že celkově padají tresty za jejich týrání dost málo. Nebo podle vás je vše v pořádku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Za překlad Putina v ČR vězení? Žantovský žádá vysvětlení

10:01 Za překlad Putina v ČR vězení? Žantovský žádá vysvětlení

TÝDEN V MÉDIÍCH Ostré tresty kvůli šíření informací z ruských státních médií. V Česku by to mohlo zl…