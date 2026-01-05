Kandidoval s Harrisovou, teď Walz končí jako guvernér. Skandálem s rozkrádáním

Guvernér Minnesoty Tim Walz v pondělí na tiskové konferenci v Saint Paul, hlavním městě státu, oznámil, že se vzdává obhajoby svého křesla. Politik, jenž byl v roce 2024 nominován na viceprezidenta po boku Kamaly Harrisové, popsal uplynulý rok jako „mimořádně obtížný“. Uvedl, že útoky republikánů mu brání v plném výkonu povinností.
Minnesota has to come first - always.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 5, 2026
Today, I’m proud of the work we’ve done to make Minnesota the best place to live and raise kids.
I’ve decided to step out of the race and let others worry about the election while I focus on the work. pic.twitter.com/AYbvcOzyPI
„Každá minuta, kterou strávím obranou svých politických zájmů, je minutou, kterou nemohu věnovat obraně obyvatel Minnesoty před zločinci, kteří zneužívají naši štědrost,“ řekl Walz.
Kritizoval také prezidenta Donalda Trumpa a jeho spojence za snahu „učinit náš stát bezcitnějším a horším místem“ tím, že údajně zadržuje fondy na péči o děti a útočí na somálské imigranty v Minnesotě.
Jeden z největších podvodů v dějinách
Skandál, který Walze donutil vzdát se kandidatury, se týká masivního zneužití fondů v sociálních programech, včetně programů na výživu dětí během pandemie COVID-19 a asistovaného bydlení pro hendikepované. Podle federálních žalob byly zneužity stovky milionů dolarů, přičemž síť podvodů je označována za jednu z největších v historii USA. Miliony dolarů měly být vypláceny i po obvinění podezřelých.
Advokát Nathaniel Olson kritizoval Walze za bagatelizaci problému, který se dotýká přes 600 000 lidí s postižením v Minnesotě. Walzova administrativa je obviňována z nedostatečného dohledu, což umožnilo pokračování plateb obviněným subjektům.
Walz odmítl účast na slyšení o podvodech, což republikánský poslanec James Comer označil za „přiznání viny“.
Tim Walz was almost Vice President of the United States.— DC_Draino (@DC_Draino) January 5, 2026
Now he’s dropping out of the Governor’s race in Minnesota in disgrace.
All because a 23-year-old kid with a camera and a thirst for justice exposed billions of his fraud.
May @nickshirleyy’s work create 1,000 more Nick… pic.twitter.com/D2wSxlqKdo
Podle BBC Walz odstupuje kvůli podvodům v sociálních programech. Kritizoval ho také prezident Donald Trump.
The New York Times píše, že Walzovo rozhodnutí otevírá dveře ke kandidatuře senátorce Amy Klobucharové.
Národní lídr boje za střední třídu
Reakce na Walzovo rozhodnutí jsou ostře rozdělené podle stranické linie. Předseda Demokratického národního výboru Ken Martin chválil Walze za vstup do veřejného života „ze správných důvodů“ a za jeho snahu o zlepšení života lidí. Předseda Asociace demokratických guvernérů Andy Beshear Walze označil za „národního lídra v boji za střední třídu“.
Naopak republikánský lídr Sněmovny reprezentantů Tom Emmer vydal jen stručné prohlášení. V plném znění znělo: „Skvělá zpráva.“
Asociace republikánských guvernérů kritizovala Walze za „neúspěšné vedení“ a roky „špatného hospodaření“.
Walz, veterán armády, podporovatel odborů, bývalý učitel a trenér z jižní Minnesoty, nastoupil do úřadu v roce 2018. Během svého prvního mandátu prosadil kompromisy navzdory odporu proti zvyšování daní na financování školství, zdravotnictví a výstavbu silnic. Během pandemie COVID-19 použil nouzové pravomoci k uzavření podniků a škol, což vyvolalo kritiku ze strany republikánů. Čelil výtkám za svou reakci na nepokoje po vraždě George Floyda v roce 2020, kdy vyjádřil empatii černošským Američanům.
??BREAKING: Tim Walz has just dropped out of the Minnesota Governor race citing the distraction over claims about state fraud.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 5, 2026
Our “President” is a 34 count felon who has committed more fraud than any human on Earth. This double standard is bullshit.
pic.twitter.com/RH1o548Afl
Během svého druhého volebního období, kdy se mohl opřít o demokratickou většinu, prosadil právní ochranu potratů, zajištění péče o transgenderovou mládež, legalizaci rekreační marihuany, bezplatné školní stravování a placenou rodinnou a zdravotní dovolenou. O Donaldu Trumpovi a J. D. Vanceovi v roce 2024 prohlásil: „Ti chlapi jsou prostě divní.“
Walz podle svých slov plánuje soustředit se po zbytek volebního období na práci guvernéra. Jeho rozhodnutí neobhajovat post guvernéra zamíchalo kartami v demokraticky naladěné Minnesotě, kde se teď očekává kandidatura senátorky Amy Klobucharové. Republikáni mají asi tucet kandidátů, včetně Mikea Lindella, Lisy Demuthové, Scotta Jensena a dalších.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.