Karel Čapek vymyslel slovo robot, Václav Havel humanitární bombardování. Paní Albrightová, jak se vám spí? V Praze se připomínalo bombardování Jugoslávie

24. března 1999 byla zahájena operace Severoatlantické aliance nazvaná Spojená síla. Jejím cílem bylo zastavit násilí páchané srbskými ozbrojenými složkami na kosovských Albáncích. Operace, v níž bylo Srbsko bombardováno, trvala až do 10. černa 1999. Kritici celé akce si od té doby každý rok připomínají, že bomby shazované letadly NATO zabíjely také malé děti a ženy. Před srbskou ambasádou v Praze se od té doby rok co rok koná akce k uctění památky těchto obětí.

Mezi účastníky se pravidelně objevuje poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), jenž má česko-srbské kořeny. Také on rok co rok 24. března pokládá před ambasádou svíčku, aby uctil památku obětí bombardování. U příležitosti 19. výročí operace Spojená síla zapálila svíčku spolu s Foldynou asi stovka lidí.

Protesty proti bombardování Jugoslávie mají v Česku bohatou historii, již v roce 1999 bylo veřejné mínění silně proti akci NATO. Od té doby se protesty scházejí každoročně, stejně jako k výročí vyhlášení samostatnosti Kosova v roce 2008, které navzdory protestům veřejnosti uznala vláda Mirka Topolánka.

Celosvětového ohlasu dosáhl protest režiséra Václava Dvořáka (autor dokumentu Uloupené Kosovo) a poslance Jaroslava Foldyny, kteří přišli problematickou akci připomenout na autogramiádu Madeleine Albrightové, jež v roce 1999 byla ve funkci ministryně zahraničí USA hlavním tahounem celé akce, kterou časopis Time dokonce přímo nazval "Madeleinina válka".

Akce začala před velvyslanectvím ve dvacet hodin a jako první promluvil právě poslanec Jaroslav Foldyna. Ten později pro ParlamentníListy.cz uvedl, že i když se na akci sešlo jen přibližně 150 lidí, vyslali důležitý vzkaz. „Vzkaz, že dost velká skupina Čechů o věcech přemýšlí,“ upřesnil. Podle poslance je důležité, aby se tyto negativní historické události připomínaly, protože jinak se mohou opakovat.

„Pan Holbrooke, paní Albrightová, pan Schröder nebo pan Fischer museli každý večer usínat s tím, že mají na svědomí smrt dvou tisíc lidí,“ připomněl poslanec Foldyna ve svém projevu. Zmínil také roli českého prezidenta Václava Havla, který akci podpořil a vymyslel pro ní originální označení „humanitární bombardování“.

„Karel Čapek vymyslel slovo robot, zatímco Václav Havel vymyslel naprosto absurdní slova ‚humanitární bombardování‘,“ řekl Foldyna.

Po něm přišla k mikrofonu spisovatelka Lenka Procházková, která shromážděným připomněla, proč se sešli. „Přivedla nás sem pozvánka z České televize? Ne, nás sem přivedlo vlastní svědomí,“ zdůraznila.

A pokračovala podobně ostře: „Každoročně si připomínáme nacistické zločiny v Lidicích a Ležácích, pobuřuje nás osud Cikánů z tábora v Letech, ale před nedávným vražděním v Jugoslávii nebo upálením lidí v Oděse a dalšími zcela současnými zvěrstvy zavíráme oči, třebaže tyto zločiny se staly v Evropě.“

Cenzura mlčením se podle ní týká i veřejnoprávních médií, která o takovýchto akcích vůbec nemluví.

„Nedávno kvůli dvěma mladým zastřeleným lidem na Slovensku padla vláda, zahnaná do kouta davem komparzistů. I vraždy lze dnes zneužít ke kádrování živých. Stejným zlem ale je, když jsou kádrováni mrtví. Na ty, které je vhodné zmiňovat a připomínat jménem, a na ty, kteří jsou ve statistice velkých dějin uvedeni jen číslem jako takzvané ‚vedlejší ztráty‘.“ Tato slova vyvolala v publiku vehementní pískot a zlostné výkřiky namířené na organizaci NATO.

Po Procházkové vystoupil ještě Marek Skavinski, který organizuje připomínky kosovské hanby ve Varšavě. Ten ve svém projevu připomněl, že když se zaměříme na ideové kořeny lidí jako Javier Solana, Tony Blair, Bill Clinton nebo i Václav Havel, zjistíme, že jsou v totálním rozporu s evropskými hodnotami. Dnes jsme ale podle něj svědky toho, že se účastníkům agrese v Jugoslávii začíná vracet.

Evropa podle něj začíná poznávat, co jsou kosovští Albánci ve skutečnosti zač. Skavinski připomněl události z roku 2015, kdy to byla právě snaha kosovských Albánců dostat se do Evropy, co přinutilo maďarského premiéra Viktora Orbána postavit plot na hranici se Srbskem. Ještě předtím, než Angela Merkelová pozvala do Evropy celý svět. Z publika se při této časti jeho projevu ozývaly výkřiky „paraziti“.

Účastníci vzpomínky zapalovali svíčky u srbské vlajky a podepisovali petici, určenou Poslanecké sněmovně. Její tvůrci žádají, aby poslanci zrušili uznání Kosova, provedené před deseti lety Topolánkovou vládou.

autor: Vít Hassan