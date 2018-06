Katastrofální. Není to problém jednotlivců, ale celé společnosti! U Moravce se řešil průšvih se státními maturitami

„Za chybu vděčný nejsem, ale otevírá se možnost diskuse, zda ta očekávání, která jsme od státních maturit měli, byla naplněna. A ukazuje se, že nejsou,“ podotkl Plaga úvodem k chybě v otázkách státních maturit.

„Výsledky jsou katastrofální. To není osobní problém nějakých jedinců, to je problém celé společnosti,“ dodal Růžička. Nedělka, který podle svých slov u státních maturit několikrát byl, jednotné zkoušky podporuje. „Je potřeba nastavit jednotné měřítko. A to i z pohledu budoucích pedagogů,“ míní Nedělka. Jak však následně přiznal, není podle výsledků státních maturit přijímáno k dalšímu studiu na vysoké školy.

„Maturita je vstupenkou na každou vysokou školu, to víme všichni. Maturita, aby bylo jasno, má státní část a pak má profilovou část. A v té profilové části si může škola nastavit maturity, jak potřebuje,“ podotkl následně k systému Růžička.

„Slohová práce, písemná práce, by nemusela být opravována centrálně. Ale k tomu, aby se to změnilo, muselo by dojít ke změně zákona,“ zmínil pak Plaga. „Chci se o tom bavit, poslechnu si pro a proti a podle toho se rozhodnu,“ dodal dále Plaga. Růžička pak zmínil, že by maturitu zjednodušil. „Jeden didaktický test by podle mého názoru stačil,“ řekl Růžička.

Nedělka pak zkritizoval delší čekání na výsledky státních maturit, Růžička pro změnu hovořil o neúspěších studentů u maturity z matematiky. „Testy byly sestaveny z hlediska času velice špatně,“ podotkl následně Růžička jeden z důvodů neúspěšnosti. Zmínil však i vysoký počet maturantů i úroveň výuky matematiky.

„Povinností nevylepšíme vztah dětí k matematice,“ poukázal pak rovněž Plaga. Povinnou maturitu z matematiky by však nerušil, jen by chtěl nalézt optimální nastavení.

V závěru pořadu se hovořilo i o platech učitelů a nepedagogických pracovníků. „Učitelské povolání je v současné době atraktivní jen pro ty, kteří chtějí hrozně moc učit. Ale co se stává potom. Absolventi říkají, že je to hodně baví, ale odcházejí, protože potřebují zabezpečit rodinu a bydlení,“ zmínil Nedělka. V pořadu se pak hovořilo až o 45 tisících hrubého měsíčně pro pedagogické pracovníky.

autor: vef