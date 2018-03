Kateřina Konečná, to je favoritka na nástupnictví po Filipovi, píší noviny

Sociální demokraté mají sjezd poněkud delší a mezi jeho zahájením a ukončením uplynou celé týdny. Komunisté to na dubnovém sjezdu v Nymburce podobně protahovat nebudou. Hlavním cílem mimořádného setkání delegátů KSČ, je vyříkat si katastrofální výsledek ve sněmovních volbách z října 2017 a zvolit si nového šéfa. Komunisté před několika měsíci prošli volebním Waterloo a získali vůbec nejméně hlasů ve své takřka stoleté historii. Nedosáhli ani na osm procent.

Ve straně se proto začaly ozývat hlasy, že by stávající šéf partaje Vojtěch Filip měl odejít. Přece jen vede stranu déle než deset let. Jeho hlavním kritikem je dosavadní místopředseda strany pro ideologickou práci Josef Skála. Ten by rád stranu více zradikalizoval, posunul více doleva a posbíral hlasy nespokojených. Filip ovšem Skálovi připomíná, že byl členem vedení strany, takže za volební výsledek komunistů nese spoluzodpovědnost.

I v KSČM se ovšem naplňuje úsloví: Když se dva perou, třetí se směje. Může se stát, že do boje o post předsedy významně zasáhne stávající europoslankyně Kateřina Konečná, která se narodila teprve na počátku 80. let minulého století, takže by v čele KSČM představovala mladou krev a to ve straně, o které se říká, že v ní převažují starci.

„Kateřina Konečná by měla přijít jako představitelka nové generace do vedení strany. Ona by to splňovala, má bohaté zkušenosti jako poslankyně i europoslankyně. Kdyby kandidovala na předsedu, mohla by to posunout,“ říká jediný komunistický hejtman, Oldřich Bubeníček, a zároveň předseda krajského výboru v Ústeckém kraji.

Oldřich Bubeníček KSČM



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bez šance na zvolení však není ani komunista Zdeněk Ondráček, který v roce 1989 hájil komunistický režim s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě. Kvůli tomu byl na něj vyvíjen tlak veřejností i demokratickými stranami, aby se vzdal postu šéfa sněmovní Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jeho straničtí kolegové však možná ocení to, že si stojí za tím, že se nebude omlouvat za to, co dělal před listopadem 1989.

Sjezd komunistů je ovšem zajímavý ještě z jednoho důvodu. Na jeho výsledky čeká premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který by komunisty rád získal na svou stranu a dostal od nich podporu nebo toleranci pro svou vládu. Pokud se však předsedou KSČM stane např. Josef Skála, bude mít Babiš o starost navíc. Stávající místopředseda komunistů se netají svým kritickým postojem k podpoře Babišovy vlády.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pedagog: Mladým je od dětství vštěpován jediný správný politický názor, odpovídá pravdoláskařskému pohledu na svět. Podporuj EU, USA, multikulturalismus, homosexualismus, imigraci... Tři poslanci z hnutí ANO prý mají problém s tím, jaká koalice se připravuje Co se to děje v České republice? Politolog Pehe to osvětlil ve slovenské televizi Poslanec Foldyna k jednáním o vládě: Babiš je pořád trestně stíhaný, takže...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp