Kauza Dozimetr jen jako pražská záležitost? Ne! Pekarová narazila. Toto řekl vlivný politik, který působil v Bruselu

Jak říká bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, „kauza organizovaného zločinu v řadách hnutí STAN se rozrůstá do stále větších a obludnějších rozměrů“. Společně s Andrejem Babišem teď podle něj dělá po Evropě ostudu i STAN. „Odstoupení ministra školství Gazdíka byl nevyhnutelný krok. Měl to udělat okamžitě poté, co se kauza provalila, ne se snažit něco ututlat, říkat, že je to pražská aféra atd… Na vládě je teď najít co nejdříve nového ministra školství. Doufám, že to bude již tento týden, protože týden poté začíná české předsednictví. Český ministr školství musí řídit a vyjednávat. Proto je potřeba místo obsadit co nejrychleji,“ komentuje Rouček. „Kauza se rozrůstá dále. Neplatí, co říká hnutí STAN nebo Markéta Adamová Pekarová, že je to pražská záležitost. Je do toho zapojen zlínský podnikatel, rozrůstá se i do středních Čech. Lidé, kteří jsou do toho namočení, jsou i ve straně TOP 09. Vidíme, že někteří europoslanci, konkrétně pan Polčák a také europoslanec pan Pospíšil, kteří by se měli věnovat práci v Evropském parlamentu, se neustále snaží ovlivňovat pražskou, zlínskou a další komunální politiku,“ dodal.

Podle Roučka je vidět, že nejen na pražském magistrátu nejsou kontrolní mechanismy, a to se podepisuje na celé České republice. „Pokud se toto neodstraní, nemáme jako republika šanci posunout se dál. Není to vymýšlení kola! V severní Evropě, ve skandinávských zemích tyto mechanismy existují. Když je nepřevezmeme, neustále naši politiku budou řídit nějací mafiáni. Pak přijdou noví, budou si říkat protikorupční atd.,“ varuje bývalý místopředseda Evropského parlamentu. „Mafiánské struktury, které ovlivňují nejvyšší patra komunální politiky i celostátní, nakonec vysávají naši ekonomiku, namísto toho, aby ekonomika fungovala co nejefektivněji a co nejtransparentněji. Neustále těmito praktikami ztrácíme. Pak jsme na tom podobně jako východoevropské nebo jihoevropské země a nejsme schopní se posunout. Nemáme sebemenší šanci se posunout v ekonomické výkonnosti, v životní úrovni, v kvalitě života mezi země, které jsou na západě Evropy,“ dodává.

Systémovému problému čelit protikorupčními zákony

Piráti na jednání se Starosty a nezávislými apelovali na odstřižení od lidí napojených na obviněného podnikatele a lobbistu Michala Redla a další v takzvané kauze Dozimetr. Hovoří o nutnosti balíčku protikorupčních zákonů. „Nejsem samozřejmě volič Pirátů, ale musím konstatovat, že ze současných parlamentních stran jsou to jediní Piráti, kteří přicházejí s konkrétními protikorupčními opatřeními. Když se to dělo v minulosti, všechny ostatní strany návrhy smetly ze stolu,“ uvedl Rouček. „Toto je cesta. Jasnými protikorupčními opatřeními systémovému problému v české politice čelit. Žádný jiný způsob, např. odvoláním jednoho, dvou nebo pěti politiků se to nezmění. Pokud nemáme jasné kontrolní mechanismy, bohužel přijdou další šíbři, šmejdi, podvodníci, a to jak do komunální, tak do celostátní politiky. Nejprve pod praporem protikorupčního hnutí. Jak vidíme na příkladu STAN, mohou pak používat kriminální jednání nejhrubšího zrna,“ dodává.

Je taková kauza ale opravdu výjimečná? „Co vidíme u nás, vidíme ve východní Evropě. Vidíme to na příkladu Ruska, Ukrajiny, kde vládnou podobné praktiky a oligarchové a také v určité podobě na jihu Evropy. Když se podíváme do Itálie, zvlášť na jihu, jde o mnohagenerační problém. Přitom právě na jih Itálie byly posílány obrovské peníze. Přesto nejde dopředu. Proč? Protože je kontrolován mafiánskými strukturami na rozdíl od severu Itálie,“ popisuje Rouček. „Nemluvme o zemích, jako je Německo, Dánsko atd. Samozřejmě že se občas nějaké korupční jednání i v Německu objeví, ale jsou to výjimky, kdy jde o selhání jednotlivců, ne systému. U nás hrozí stejně jako na jihu Itálie, že dokud tuto systémovou chybu neodstraníme, nehneme se dopředu. Pak budeme neustále poukazovat na to, že mzdy jsou u nás třetinové než ve srovnání s Holandskem nebo Rakouskem. Je to začarovaný kruh,“ dodává.

Prolomte tabu! V Německu platy zvýšili

Mezi tím roste inflace a vláda ujišťuje, jak lidem pomáhá. „Jsme jedna z mála zemí, kde jsou opatření na pomoc lidem, ať jsou to nízkopříjmové, středněpříjmové skupiny nebo podniky, nedostatečná. Přicházejí pozdě. Vláda neustále mluví o tom, co připravuje a jak to připravuje. V porovnání s ostatními ale skutek utek,“ kritizuje Rouček. Opět připomíná, že máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě. „Je potřeba zvýšit platy. Co udělali v Německu? Zvyšují minimální mzdu z 9,50 eur na 12 euro na hodinu, to je tři sta korun. U nás je minimální mzda sto korun. Z řad ODS slyšíte, že minimální mzda už byla zvýšena v minulosti. To je jen jeden z příkladů,“ dodává.

Připomíná, že současné vládní strany, pokud chtějí situaci efektivně řešit, musejí prolomit tabu a podívat se na příjmovou stránku rozpočtu. „Je potřeba zavést sektorové daně a začít mluvit o progresivní dani pro miliardáře, kteří enormně profitují ze současné krize. Andrej Babiš je největším profitérem současné krize. On jako předseda vlády pomohl roztočit zrušením super hrubé mzdy a dalšími nezodpovědnými kroky inflační spirálu. Nyní jako majitel Agrofertu enormně profituje ze zdražování potravin, hnojiv a dalších produktů, které Agrofert vyrábí. Nevidím jediný důvod, proč těm nejbohatším po vzoru Velké Británie, Německa, Spojených států apod. nedat třeba padesátiprocentní daň z příjmu. Dokud se vláda nepodívá na příjmovou stránku rozpočtu a nezvýší daně, tak to nemá řešení,“ dodává.

Rouček: S Ruskem bude potřeba jednat

Hlavní poradce německého spolkového kancléře Olafa Scholze pro zahraniční politiku vyvolal v pondělí značný rozruch v německých, ale třeba i britských médiích. Důvodem byla jeho slova v diskusním panelu, kde hovořil o nezbytnosti udržování vztahů s Ruskem. „Vidíme chování francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, viděli jsme koneckonců při návštěvě německého kancléře, italského premiéra v Kyjevě. Ano, na jedné straně se staví proti ruské agresi na Ukrajině, podporují Ukrajinu sankcemi proti Rusku i dodávkami zbraní, ale všechny tyto země jsou si vědomy toho, že válka jednou skončí. S Ruskem bude potřeba jednat. Uvědomuje si to i ukrajinský prezident Zelenskyj,“ popisuje Rouček. „Nevidím nic špatného v tom, že podporujeme Ukrajinu, agrese Ruska je z hlediska morálky, demokracie, mezinárodního práva nepřijatelná. Na druhé straně víme, že každá válka jednou skončí a bude potřeba s Ruskem jednat. S Ruskem bude potřebovat jednat i Ukrajina o vojenském příměří, míru, celkovém poválečném uspořádání. Nesouhlasím s výroky typu, že Churchill také nemluvil s Hitlerem a že bychom neměli s Putinem udržovat kontakty. Samozřejmě, nikdy nemůžeme přijmout jeho vidění světa a války, kdy koneckonců válku ani válkou nenazývá. Musíme podporovat Ukrajinu v jejích snahách. Řešení konfliktu musí a bude muset odpovídat představám Ukrajiny, to je bez debat. Ale neudržovat potenciální kontakty s Ruskem by byla velká chyba. Nepracovat na urovnání a řešení jednotlivých dílčích částí do doby, než se konflikt urovná, by byla nezodpovědnost,“ dodává.

A podotýká: „Ano, vpád Putinova Ruska na Ukrajinu se dá přirovnat ke vpádu Hitlerovského Německa do Československa. Ale žádná situace v historii není identická. Zrovna ve středu jsme si připomínali vypuknutí druhé světové války. Ale říkám, ať se nám to líbí, nebo ne, s Ruskem je potřeba udržovat kontakt. Ne proto, abychom Rusko nebo Putinovo vidění světa podporovali, ale abychom byli schopní Ukrajině pomoct a ve spolupráci s Ukrajinci byli schopní za současné tragické situace vyjednat nejlepší řešení.“

Čteme s Roučkem a ptáme se dál



Svůj život a kariéru popsal Libor Rouček v knize Můj a náš příběh, ke které se na stránkách PL pravidelně vracíme. V ní popisuje i to, jak se dostal do pozice místopředsedy Evropského parlamentu. S touto zkušeností tak může hodnotit i zpětně dění, které teď prožíváme. „Záleží na tom, z jak dlouhé historické perspektivy se na věci díváme. Když se díváme z pohledu posledních řekněme třiceti let od pádu Sovětského svazu a konce studené války, měli jsme období naděje, optimismu, ekonomika šla nahoru, lidem se dařilo lépe a lépe,“ analyzuje Rouček.

Připomíná, že se podařilo žít od druhé světové války v míru. „Ano, pořád se máme dobře, ale jsou tu i krize, které tady od druhé světové války nebyly. Máme největší konflikt od druhé světové války, s tím souvisí uprchlická krize. Dnes je na světě sto milionů uprchlíků. I na toto se musíme připravit. Máme u nás uprchlíky z Ukrajiny, ale nesmíme zapomenout na to, že v nejchudších státech světa na zdražování nemají. Bude docházet k hladomoru. A to zvýší tlak na pohyb obyvatel a případnou další uprchlickou vlnu,“ předpokládá Rouček. „Nemůžeme naříkat a hořekovat, musíme se na to připravit a řešit. Je tu obrovská inflace. Krize jsou, je to nepříjemné. Je potřeba hledat zodpovědně, poctivě řešení. Je to výzva pro celou společnost, obzvláště pro politiky. Proto je důležité, aby byla politika poctivá, slušná, efektivní, aby politici mohli krize řešit a ne se neustále zabývat vnitřními problémy, jako jsou korupční kauzy nebo výměny ministrů a podobně. Pseudoproblémy. Skutečnými problémy jsou válka, inflace a uprchlická krize,“ uzavírá dnešní vydání „Evropana“ Libor Rouček.







