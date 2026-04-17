Kauza bitcoin: Bratr Benda, ústřední postava. A tajemství mobilů, které Stanjura nevrátil

O Zbyňku Stanjurovi a Pavlu Blažkovi se v minulých letech v kuloárech říkalo, že spolu soupeří o roli hlavní šedé eminence ODS. Ve Fialově vládě také oba obsadili vlivné resorty, Stanjura se stal ministrem financí, Blažek spravedlnosti.
Jejich nástupci Alena Schillerová a Jeroným Tejc v pátek ráno uspořádali společnou tiskovou konferenci, kde na základě auditů obou ministerstev rozkrývali „bitcoinovou kauzu“. Podle Schillerové „státem asistovaný pokus o legalizaci výnosů z trestné činnosti“, v němž létaly částky doposud pro veřejnost coby majetek jednotlivce nepředstavitelné.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Programátor Tomáš Jiříkovský, který byl na podmínku propuštěn z devítiletého trestu za zpronevěru, nakládal s bitcoinovými peněženkami v hodnotě přibližně dvou miliard korun. V roce 2023 se na Nejvyšším soudě domohl, že mu tyto peněženky, zabavené při policejní razii, musí být vráceny.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Podle původních předpokladů mělo v peněžence být ve skutečnosti 5366 bitcoinů, tedy asi 12,5 miliardy korun. Ministerstvo by tak při zisku jedné třetiny mělo získat až 3,7 miliardy korun. Celé otevření se ale zvrhlo v naprostý bizár, ve kterém klíčová fáze proběhla bez notáře a zástupce ministerstva, což jim bylo vysvětleno tím, že k oživení zastaralé techniky je třeba čas třiceti hodin. Ministerstvo tak získalo darem 468 bitcoinů, což byla ke květnu 2025 asi jedna miliarda korun.
Na konci března 2025 ministerstvo spravedlnosti spustilo prodej převedených bitcoinů v aukci. Vydražitelé bitcoinů nevěděli o jejich problematickém původu. Že bitcoiny mají nelegální původ, zjistili teprve poté, co se je pokusili použít ve směnárnách a byly jim zadrženy. Následně s vydražiteli uzavřelo dohodu o narovnání ministerstvo spravedlnosti, už pod vedením Evy Decroix, která nahradila Pavla Blažka. Ten odstoupil okamžitě po zveřejnění kauzy.
Kauza je stále vyšetřována, podle Aleny Schillerové její ministerstvo poskytovalo informace orgánům činným v trestním řízení už šestkrát.
Ministryně novinářům představila audit, který úředníci z ministerstva financí provedli, a na jeho základě nazvala bitcoinovou kauzu „příběhem o nepotismu, který by měl vstoupit do učebnic“.
Nepotismus je definován jako systém obsazování funkcí, v němž jsou proti kvalifikačním předpokladům preferováni příbuzní nebo spřízněné osoby.
Rodinná pouta v bitcoinové kauze představuje Filip Benda, ředitel kabinetu ministra financí Stanjury a bratr Marka Bendy, dlouholetého předsedy poslaneckého klubu ODS. Zatímco starší z bratrů Bendových byl dlouhodobě znám jako poslanec, který dokáže zařídit cokoliv na poli legislativy, bratr Filip patřil k matadorům exekutivní moci.
Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity, oboru Náboženství a etika, kromě poradenství v kanceláři EUROFFICE PRAHA – BRUSEL putoval jako poradce či ředitel kabinetu sekretariáty ministrů za ODS Petra Nečase, Alexandra Vondry a Zbyňka Stanjury.
S ním po osmi letech v opozici přišel koncem roku 2021 na ministerstvo financí. Jeho firma obratem získala bez výběrového řízení pětiletou zakázku na poradenské služby za pět milionů korun od Letiště Praha, podřízené organizace ministerstva financí.
Benda jako ředitel sekretariátu získal na ministerstvu velký vliv, mnoho věcí řešil za ministra Stanjuru. Právě Benda pak komunikoval s ministerstvem spravedlnosti o bitcoinovém daru, k němuž ministerstvo financí vcelku pochopitelně také mělo co říci.
Stanjurovy nevrácené telefony
Jak zjistil audit ministryně Schillerové, úředníci z příslušných odborů ministerstva vypracovali analýzu, která před touto operací varovala a považovala ji za mimořádně rizikovou. Dokument se dostal na stůl ředitele kabinetu ministra Bendy, kde jeho stopa končí.
„Pan Benda měl už od ledna informace, že ta dohoda je problematická. Měl to od úředníků černé na bílém,“ uvedla Schillerová. Analýza z ministerstva podle ní zmiňovala absolutní nedůvěryhodnost osoby odsouzence Jiřikovského, potenciální hrozbu, že stát bude přispívat k legalizaci výnosů z trestné činnosti, a zmíněna byla i hrozba negativní publicity.
„K podpisu došlo 7. března a pan Benda do té doby nic neudělal,“ shrnula interní vyšetřování ministryně. Nenašla se podle ní žádná stopa, že by ministra varoval. Schillerová uvedla, že současně nebyla objevena žádná indicie, že by ministr Stanjura vůbec věděl, co se kolem bitcoinů odehrává.
Ledacos by se podle Schillerové mohlo objasnit, pokud by Zbyněk Stanjura vrátil tři služební telefony a tablet, které si po skončení mandátu ponechal. Raději zaplatil 59 000 korun, které mu ministerstvo vyměřilo jako cenu přístrojů. Úředníkům, kteří s ním o erární elektronice komunikovali, měl podle Schillerové sdělit své obavy, že by ze zařízení mohly být „oživeny smazané zprávy“.
„Selhal jeden člověk, který měl informaci předat dál, ale neučinil tak,“ shrnula ministryně. Ze strany Filipa Bendy podle ní došlo k řadě pochybení až na úrovni neplnění funkce ředitele odboru. Jeho selhání podle Schillerové umožnilo i to, že ministr Stanjura nepořádal pravidelné porady vedení ministerstva se šéfy podřízených organizací, kde by věc případně mohla být řešena.
Nejpodstatnější část bitcoinové kauzy se ale odehrála na ministerstvu spravedlnosti. I Jeroným Tejc novinářům představil závěry auditu, který na rozdíl od auditu Evy Decroix, která jej za osm milionů svěřila externí firmě, provedli zaměstnanci ministerstva.
Podle Tejce na ministerstvu došlo k porušení principů státní správy, zákona i rozpočtové kázně.
„Zásadní je, že ministerstvo mělo informace o panu Jiřikovském a jeho trestné činnosti od roku 2018. Kdyby chtěli, dozví se to za pár minut,“ uvedl Tejc s tím, že úřad nefungoval dobře. V případě bitcoinové kauzy se to nejnápadněji projevilo, když ministerstvo akceptovalo prakticky všechny návrhy na změnu smlouvy, se kterými přišel Jiřikovského advokát Titz, z nichž některé pozici ministerstva oslabily. Ale zejména v momentě, kdy náměstek ministra Daňhel dohodu podepsal tři dny předtím, než ji ministr Blažek vůbec schválil.
„Audit poukazuje nejen na možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních,“ shrnul Tejc. Ministerstvo spravedlnosti proto podává k Národní centrále proti organizovanému zločinu trestní oznámení pro trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.
Jak Jeroným Tejc vysvětloval novinářům, ministerstvo si pro aukci samo stanovilo minimální cenu bitcoinů, kterou pak ale nedodrželo, a tím vznikla škoda asi 13 milionů
Decroix: Časová osa se stala legendou
Následná dohoda o narovnání s vydražiteli, kterým stát vyplácí 44 milionů, byla podle Tejce uzavírána velmi překotně a pochybně. Pod ní už byla podepsána Blažkova nástupkyně.
„Paní ministryně Decroix, která v jiných případech řadu věcí neřešila a odkládala je, tuto otázku vyrovnání za 44 milionů řešila přednostně,“ shrnul Tejc.
Auditoři podle něj nebyli schopni dohledat, jak se dospělo k dohodě o narovnání s kupci bitcoinů a jak jednání vůbec probíhala.
„Paní Decroix má co vysvětlovat, i policii,“ shrnul ministr výsledky auditu.
Bývalá ministryně spravedlnosti se krátce poté připojila do vysílání České televize z Poslanecké sněmovny a uvedla, že má rozporuplné pocity.
Do novinářského atria si přinesla stoh papírů, kterými překotně listovala. Zdůraznila, že popis kauzy ze strany Tejce a Schillerové odpovídá tomu, co popsal její externí audit, což je prý „úleva“.
Vytkla ale Tejcovi, že mluví o nějakých trestních oznámeních, aniž by byl konkrétní. Ministr to na tiskovce vysvětlil tím, že jde o živé vyšetřování.
„Rozhodně za mého působení nedošlo k žádnému trestnému činu, ani k ničemu, co by stát poškodilo,“ ujišťovala Eva Decroix. Tejc má podle ní „jakousi nutnou potřebu pokračovat v politizaci kauzy“ a očerňovat lidi z ministerstva.
Pokud jde o průběh dražeb, které proběhly před jejím nástupem na ministerstvo, tam jsou prý pochybnosti zcela v pořádku a vznášela je i ona sama. To, co řešila ona, bylo z jejího pohledu řešeno správně.
A znovu odkázala na časovou osu, která se podle ní stala fenoménem, i když Tejc naznačil, že v ní byla určitá „bílá místa“.
Podle advokáta Radka Suchého jsou zveřejněné informace třaskavé, hlavně ty od Jeronýma Tejce. Vyjádření Evy Decroix, zejména slova o úlevě, jsou podle něj trochu hraná. „Dobře jí nebylo, rozechvělá reakce svědčí tomu, že Eva pochopila, že při podpisu dohod o narovnání s kupci, kdy o jednání s nimi není žádný záznam, posloužila jako užitečná idiotka,“ zhodnotil právník. Standardní suverenita ale byla pryč, dokonce se Eva Decroix trochu třásla.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku