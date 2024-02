Kdo pracuje pro stát, je naivní. Nebo chce do Bruselu. Zpověď „zevnitř“

Ministerský úředník Jakub Drbohlav se rozpovídal v médiích o tom, proč končí v resortu školství a proč je práce ve státní správě frustrující. Jeho pocity chápe Václav Gráf, který se na sociální síti podělil o podobně nepříjemné zkušenosti. „Pokud jde dneska někdo dobrovolně pracovat na ministerstvo, tak je naivní, česká státní správa je jenom přestupní stanice do Bruselu,“ vysvětluje Gráf.

Jakub Drbohlav svůj konec na Ministerstvu školství oznámil na sociálních sítích. V rozhovoru pro Respekt uvedl, že důvodem byla stále větší frustrace. Na ministerstvu se všichni bojí udělat chyby a zároveň všichni hledají chyby,“ uvedl v rozhovoru pro Respekt.cz Drbohlav, který zastával funkci zástupce ředitele odboru v sekci regionálního školství a konkrétně kritizoval, jak to chodí ve státní správě, kde se ve vysokých patrech brání reformám a inovacím.

K práci na ministerstvu jej podle jeho slov přivedla touha dělat něco pro lidi. „Celou dobu jsem měl ale pocit, že bych chtěl dělat něco, kde nejde jen o vydělávání peněz a kde bych mohl být víc prospěšný ostatním. Tak jsem si řekl, že zkusím dělat veřejnou politiku ve státní správě. Měl jsem násobně nižší plat než předtím, ale mně to za to stálo,“ uvedl Drbohlav.

Podnikatel Václav Gráf, který se posledních šest let věnuje ubytování a cestování, reflektuje na otevřený rozhovor Jakuba Drbohlava slovy, že má zcela stejnou zkušenost ze svého působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu. „Moje zkušenost je starší (’07–’09), ale identická. Jeden zajímavý aspekt tam ale chybí – a to je možnost exitu mimo veřejný sektor. Jakub Drbohlav měl to štěstí, že přišel z BCG, takže přejít zpět na druhý břeh je jednodušší,“ míní.

„Odešel jsem z Ministerstva průmyslu a obchodu na podzim roku 2009 a novou práci jsem hledal šest měsíců. Ale chodit na pohovory byl celkem kulturní zážitek. Měl jsem pocit, že jsem dělal zajímavé projekty, pracoval jsem na OECD v Paříži, ale paní z HR v soukromém sektoru tohle nezaujme. Pro ty jste defaultně hlupák, co byl tak slabý, že musel po škole nastoupit na ministerstvo, protože nic lepšího nezbylo. Dělal jsem na reformě imigrační politiky, což znamenalo dovoz špíny, a o OECD nikdy neslyšely,“ popsal Gráf.

„Pokud jde dneska někdo dobrovolně pracovat na ministerstvo, tak je naivní nebo se chce posunout do Bruselu, na WTO do Ženevy nebo OSN, a česká státní správa je jenom přestupní stanice. Já jsem po šesti měsících hledání nastoupil do EY,“ dodal Gráf.

