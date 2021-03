Kdy bude líp? Snad v dubnu. Jedna viroložka ale nabízí řešení do týdne...

reklama

V moderní historii tohoto státu nepanovala tak strašná situace jako dnes. Kvůli pandemii koronaviru leží v nemocnicích přes 8 100 lidí. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO přitom bil na poplach už když jich bylo o tisíc méně.

To znamená, že momentálně čelí čeští zdravotníci situaci, kterou republika v mírových dobách nezažila. Sestry a lékaři jsou zničení z toho, kolik lidí jim umírá pod rukama. Během covidového roku zemřelo již přes 21 tisíc lidí, přičemž od října loňského roku smrtka pracuje obzvlášť tvrdě.

Kdy bude líp? Epidemiologové nabídli v rozhovoru pro server Aktuálně.cz pár povzbudivých předpovědí.

Ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer doufá, že by se mohla situace začít výrazně obracet k lepšímu v polovině dubna. Za předpokladu, že to vládní politici nezkazí a že sami občané vezmou rozum do hrsti.

„Intenzita, s jakou prochází pandemie covidu-19 naší zemí, nedává naději, že by se situace mohla výrazně zlepšit do konce března. Přesto pevně doufám, že ke konci března začne klesat mezidenní nárůst pozitivně testovaných, respektive počet nových onemocnění. Pokud se navíc podaří rozhýbat plošné očkování do poloviny března, lze doufat, že se od poloviny dubna začne situace uklidňovat. A to za předpokladu, že situaci nebudou průběžně svými zmatečnými povely komplikovat naši politici, vláda a též státní správa. A také za předpokladu, že se lidé už konečně začnou chovat úměrně naléhavosti situace, přestanou se hromadit ve velkých počtech během svých volnočasových aktivit v přírodě, přestanou vyhledávat příležitosti ke shlukování se u restauračních okének a začnou důsledně dodržovat pravidla 3R,“ zdůraznil Grubhoffer.

Podle genetika Jana Pačese zlepšení nastane s příchodem teplejšího počasí, které viry nemají v oblibě. Lidé navíc budou trávit víc času venku a to přenos viru ztíží. Imunolog Václav Hořejší dodal, že během léta očekává jen desetinu zátěže zdravotního systému, kterou procházíme dnes.

Biochemik Jan Konvalinka se také domnívá, že se situace začne zlepšovat na jaře. Bohužel i proto, že se česká společnost promořuje neuvěřitelnou rychlostí a na jaře se virus dostane do situace, kdy bude obtížněji hledat hostitele. Lidé, kteří ještě nejsou promořeni, už by mohli být proočkovaní.

Viroložka Ruth Tachezy tvrdí, že by mohlo být lépe už za týden, ale to by vláda musela uzavřít republiku do skutečně tvrdého lockdownu.

„Při kompletním uzavření společnosti, které zahrnuje zavření škol, školek, speciálních škol, podniků, firem, nošení respirátorů, maximální omezení mobility včetně stanovení vzdálenosti na pět kilometrů od domu, můžeme za týden pozorovat klesající počty nově infikovaných, za další týden až dva pokles hospitalizovaných a s dalším zpožděním týdnu i pokles zemřelých,” upozornila viroložka.

