Kdyby Fiala neměl Babiše s Putinem, musel by si je vymyslet. Okamura představil svých deset bodů, které mohou pomoci

Tento týden pronesl premiér Petr Fiala projev k národu. Co jste mu říkal?

Vypadalo to, že kdyby neměl Babiše a Putina, musel by si je vymyslet, protože jinak by neměl na koho hodit svou neschopnost řešit extrémní zdražování. Vládní koalice Petra Fialy má většinu ve Sněmovně již téměř rok a zdražování již mohli dávno vyřešit. Ale nic pro to neudělali a proto doslova všichni občané na tuto vládu teď každý měsíc tvrdě doplácejí ze svých peněženek, zatímco vlády ve všech okolních státech již před mnoha měsíci svým občanům plošně pomohly.

Premiér mluvil o energetické suverenitě. To je hezké. Po tom voláme již dávno. Bohužel vlády, kde byly v minulosti právě ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, pro ni nic neudělaly. Nevím, proč po energetické suverenitě nevolal Fiala, když byl ministrem Nečasovy vlády. Fialovy recepty k ní navíc ale bohužel nevedou.

Co vás k tomuto negativnímu názoru vede?

Vymlouval se, že ČEZ nemůže garantovat českým firmám a občanům nízkou cenu elektřiny. Vždyť stát je přece majoritní vlastník! A pokud by minoritní akcionáři měli problém, může stát pohrozit, že zavede sektorovou daň na obrovské zisky z energetiky podobně jako na Slovensku. Ministerstvo průmyslu a obchodu odhadlo, že do konce roku by průměrná cena energií pro domácnosti i firmy mohla meziročně vzrůst až o 86 %! A odborníci očekávají ještě větší nárůst. To je přece šílené! To je asi ten šok, o kterém hovořil premiér Fiala. Případné zestátnění ČEZu bychom podpořili.

Premiér se chlubí, že stát konečně dělá zásoby plynu, což by dělala každá vláda, ale už neřekl, že jej vláda nakupuje mnohokrát dráž, než by mohla. Nakupovala jeden metr krychlový plynu za 37 korun, zatímco při dlouhodobých kontraktech, jako mají Německo či Maďarsko, ho lze mít za pět až sedm korun. A proč stát nekoupí od německé RWE zásobníky plynu v ČR, které jsou na prodej?

Masivní investice do fotovoltaiky, o které mluví Fiala, je podle mě taky nesmyslná. Ano, má cenu dávat panely na střechy domů, ale ne jimi zaneřádit pole a krajinu a vytvářet solární barony. Takzvaný úsporný tarif vlády jen navýší státní dluh a povede k inflaci. Na to upozornil i ekonom Lukáš Kovanda, který víceméně, co se týče energií, navrhuje podobné věci jako hnutí SPD. Vláda má předsednictví v EU, ale bohužel odmítá prosadit zrušení systému emisních povolenek EU, který nahrává spekulantům a šponuje ceny nahoru.

Hnutí SPD navrhuje řešení v podobě deseti bodů, které povedou ke snížení Fialovy drahoty a našim občanům a firmám pomohou. Jsou to tyto návrhy:

1) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3) Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám. Přes unijní Energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jak je tomu v současnosti.

5) Obnovení národního zpracovatele ropy.

6) Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8) Přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

9) Snížení neúčelných výdajů státu.

10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

„Prakticky všechen plyn, jejž v Česku využíváme, je z Ruska, od Gazpromu. Tvářit se, že ruský není, když nám jej přeprodal německý Uniper, je pokrytecké. Platíme přirážku za to, abychom mohli být pokrytečtí. To si můžeme odpustit, a potřebným tím pomůžeme víc než úsporným tarifem,“ uvedl ekonom Kovanda. To samé tvrdí SPD od začátku. Tedy že se máme dohodnout přímo s producentem, a nenakupovat od překupníků a spekulantů.

Ale Rusko omezuje dodávky plynu do Evropy, to nemá vliv?

Nevím, že by Rusko omezovalo dodávky plynu třeba Maďarsku. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, se kterým jsem se před týdnem v Badapešti sešel a domluvil se na spolupráci, minulou neděli řekl, že ho ředitel Gazpromu Alexej Miller a ruský vicepremiér Alexander Novak v telefonických rozhovorech ujistili, že dodávky ruského plynu do Maďarska budou nadále pokračovat podle kontraktu. Ten byl podepsán vloni a Maďarsko podle něj obdrží ročně 3,5 miliardy krychlových metrů plynu plynovodem z Bulharska a Srbska a 1 miliardu krychlových metrů plynovodem z Rakouska.

Kdyby vláda Petra Fialy dělala rozumnou zahraniční politiku v zájmu našich občanů, mohli bychom mít levný kontrakt jako Orbán.

Nelze ale asi zpochybnit, že ruská invaze na Ukrajinu zásadně změnila situaci...

Ano, my jsme to odsoudili. Ale to neznamená, že se do toho musíme vměšovat a motat. Není to naše válka a je pro nás přece lépe, abychom do války nebyli vtaženi. Na světě je spousta konfliktů, a taky se do nich nemotáme. My v SPD stejně jako Orbán nehájíme zájmy Moskvy, Washingtonu, ani Bruselu, ani Pekingu, ani Kyjeva. Jen nechceme, aby naše země byla vtažena do války za cizí zájmy. A chceme, aby měli naši občané co nejvyšší životní úroveň. Podívejte se na zdražování, jak těžce doléhá na naše občany. Fialova vláda ale odmítá zdražování řešit.

Německo, Itálie, Rakousko a Nizozemsko také hovoří o tom, že budou muset kvůli nedostatku plynu více zapojit uhelné elektrárny. Podle nás je nejlepším strategickým řešením jaderná energie a v menších objemech můžou sloužit jako doplněk obnovitelné zdroje energie. Německo by udělalo ale mnohem lépe, kdyby radši obnovilo výrobu elektřiny z jaderných než z uhelných elektráren. I o tom už se tam mluví. Tak uvidíme, zda zvítězí zdravý rozum nad šílenou ideologií Green Dealu a EU.

Co říkáte vývoji kauzy ohledně pražského Dopravního podniku a STAN?

Předseda STAN Rakušan byl o nekalém dění informován již před půl rokem pražskou radní za STAN paní Marvanovou, ale nic neudělal. Nese jasnou odpovědnost. Odpovědnost nese i premiér Petr Fiala, který korupční hnutí STAN a jeho ministry nechává ve vládě. Pro svoje styky s obviněnými a vazebně stíhanými náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem (STAN) a lobbistou Michalem Redlem skončil Jiří Fremr, poradce europoslance TOP09 Jiřího Pospíšila. Ze stejného důvodu musel rezignovat na svůj post v dozorčí radě pražského Dopravního podniku místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09). Před několika dny oznámil kvůli spolupráci s Redlem rezignaci i ministr školství Petr Gazdík (STAN).

A ODS obdržela od obviněného Michala Redla, který byl spolupracovníkem mafiána Radovana Krejčíře, a který je kamarádem europoslance STAN Stanislava Polčáka a ministra STAN Petra Gazdíka, sponzorský dar půl milionu korun! A já se ptám, za jakou protislužbu? Hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, a proto nesmí být součástí vlády České republiky! Proto musí odejít z vlády zejména předseda STAN a ministr vnitra Rakušan, který o podezřeních na organizovaný zločin již dříve věděl, ale nic proti tomu neudělal.

Podle mého názoru je ale zásadním řešením demise celé vlády, která si vzájemně kryje organizovaný zločin, korupci a mafii. Měl by zasáhnout prezident Zeman. A již v září budou komunální a senátní volby, které budou referendem o vládě. K celé věci se nám podařilo shromáždit podpisy k mimořádné schůzi Sněmovny, která bude kvůli demobloku asi až přespříští týden.

Ve čtvrtek se projednával ve druhém čtení vládní návrh na snížení plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (děti, studenti, senioři, zdravotně postižení), jehož schválení by znamenalo pro systém českého zdravotnictví ve druhé polovině letošního roku výpadek minimálně 14 miliard korun. Proč jste jej nepodpořili?

Tento krok představuje vážné ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany. Hnutí SPD tento návrh nepodpořilo a jsme proti zhoršování zdravotní péče pro naše občany. Vláda, z níž část se tváří pravicově, by měla říct svým voličům, živnostníkům, manažerům, firmám i zaměstnancům, že zatímco jejich minimum, které platí a vůbec částky, které platí, se budou s inflací zvyšovat, tak vláda svůj podíl bude naopak snižovat. Takže zatímco pracující lidé budou kvůli vládnímu návrhu platit více, tak vláda bude platit svůj podíl méně, bude ho snižovat. Se samotnou automatickou valorizací plateb za státní pojištěnce souhlasíme.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A v pátek se v závěrečném třetím čtení hlasovalo o novele zákona o státní sociální podpoře, která má zejména zjednodušit přístup nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení.

To jsme podpořili. Zároveň jsme k zákonu podali svůj pozměňovací návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60.000 korun, což by rodinám s dětmi do 4 let kompenzovalo růst inflace od posledního zvýšení tohoto příspěvku v roce 2020. Zároveň navrhujeme, aby se rodičovský příspěvek do budoucna pravidelně zvyšoval ze zákona, právě na základě meziročního růstu inflace. Tyto naše návrhy vládní koalice Petra Fialy zamítla, protože nechtějí podporovat rodiny s dětmi.

Nakonec prošlo alespoň usnesení SPD z pera naší poslankyně Lucie Šafránkové, které ukládá ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi, aby provedl okamžitou revizi všech formulářů žádostí o sociální dávky a zaktualizoval je tak, aby byly pro naše slušné a pracující občany co nejjednodušší a snadno pochopitelné.

Podívejme se ještě do zahraničí, ve Francii minulý víkend proběhlo druhé kolo parlamentních voleb. Národní sdružení Marine Le Penové skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly a 3,6 miliony hlasů voličů. Předpokládám, že z úspěchu dámy, kterou jste několikrát pozval do Prahy, máte radost. Co to ale znamená pro evropskou politiku?

Mám z toho obrovskou radost. Pro stranu se jedná o historický úspěch a poprvé bude mít sílu na sestavení poslaneckého klubu či k podání návrhu na vyjádření nedůvěry vládě. Jsme rádi, že Marine Le Pen je přítelkyní hnutí SPD. Společně s jejím Národním sdružením a s dalšími patriotickými stranami bráníme Evropu proti diktátu Bruselu, proti islamizaci, neomarxismu a masové imigraci.

