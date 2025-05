Kdyby si Fico před Putinem aspoň připnul ukrajinskou vlajku, zoufal si v ČT Farský

Pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce České televize přijali europoslanci Alexandr Vondra z ODS a Jan Farský za STAN, naproti nim usedl poslanec Radek Vondráček (ANO) a senátor Robert Šlachta. Hlavním tématem se stalo Rusko a snaha o uzavření příměří na Ukrajině.

Europoslanec Vondra zkonstatoval, že Rusko mír nechce. „Putin si žádné příměří ani mír nepřeje. Tedy pokud by nebyl diktovaný ruskými zájmy a požadavky. Putin navrhl bezpodmínečné jednání, to je novinka. Ale jde o to, jestli to není jen zdržovací taktika. Vyvolává to ve mně takovou otázku,“ ukázal své pochyby Vondra.

Přesto je podle něho potřeba jednat. Ovšem ne pod taktovkou Ruska. „Ano, jednat je potřeba a Zelenskyj říká, že jednat chce, ale žádá i bezpodmínečné příměří. A s tím souhlasím. Budete jednat a jedna strana bude bombardovat třeba školu, to by se asi blbě jednalo,“ vysvětlil Vondra.

Poukázal na strach před dalšími sankcemi nebo tlakem na cenu ropy. „Putin se asi bojí přísnějších sankcí, ovšem Rusko nejde úplně izolovat. Ale příští týden budou jednat USA se Saúdskou Arábií a je v jejich silách, aby ropa nebyla cenově ještě níž, toho se Putin může bát,“ zmínil Vondra.

Radek Vondráček ukázal na problém z jiné strany. Čeho se Rusko u Zelenským navrhovaného 30denního příměří obává. „Musíme to hodnotit chladně. Viděli jsme, že návrh příměří je podmíněný tím, že jinak budou zpřísněny sankce, a Rusové to označili za výhrůžku a že na to nepřistoupí. V tuto chvíli to, co říká Macron, není podstatné. Ruská strana je na bojišti tou aktivnější. Nechce, aby došlo k rotaci jednotek, k doplnění munice, k přeskupení. Putin řekl, že chce trvalý mír, ne přestávku ve válčení,“ zhodnotil jednání Vondráček.

Europoslanec Farský ukázal na „mistrovství evropské diplomacie“. „Já tam vidím důležitý prvek evropské diplomacie. Koalice ochotných se sešla, zavolali Trumpovi, vtáhli ho do hry, bylo to mediálně líbivé, to se mu líbilo. Říká, že je to Bidenova válka a že za něj by nezačala. Evropští vyjednávači se snaží zatáhnout Trumpa do hry,“ zhodnotil Farský činnost „koalice ochotných“.

A upozornil na přemýšlení Putina. „Setkání v Kyjevě dává Putinovi na výběr ze dvou pro něj špatných možností. Buď příměří přijme, ale tím by ukázal slabost dovnitř Ruska. Pokud by nepřijal, tak navenek ukáže, že on je agresor. On zvolil třetí cestu, zdržovací. Zelenskyj by měl trvat na tom příměří. Že bez příměří nebude jednat. Ten vzkaz byl nejen do Ruska, ale i Trumpovi,“ domnívá se Farský.

Senátor Šlachta ocenil přínos zesnulého papeže Františka, který tlačil svět k míru. „Celé to vyjednávání začalo na popud papeže. Velmi důležitý okamžik nastal, když si Trump sedl se Zelenským ve Vatikánu, pak se začaly věci hýbat. Podepsán byly se smlouvy, budu dodány Patrioty,“ poznamenal Šlachta.

Ocenil nezastupitelnou úlohu Trumpa. „Po stu dnech Donalda Trumpa jsme někde, kde jsme ještě nebyli. Trump se zapojuje čím dál víc. Vy tady tři roky ženete Ukrajince do války. Buďme rádi, že jsme tam, kde jsme,“ útočil Šlachta rétoricky na Jana Farského. „Kde jsou evropští politici, nikde; ani pod smlouvou o nerostech není Evropa,“ dodal Šlachta vyčítavě.

Vondra vidí, kde bude role Evropy po uzavření příměří. „Já bych Evropu nepodceňoval ani nepřeceňoval. Až bude mír, role Evropy bude zásadní, Američané tam nepošlou ani vojáky. Pokud chceme na Ukrajině udržitelný mír, musí být Ukrajina vyzbrojena, aby si Putin pro příště rozmyslel útok. A tam bude role Evropy zásadní,“ vyjádřil svůj názor europoslanec z ODS.

Ovšem bez USA by k ničemu takovému nedošlo. „Putin není Hitler, nejsou tam koncentrační tábory. Ale je tam nacionalismus a imperialismus. Z druhé strany, Evropu bych ani nepřeceňoval. Bez Američanů ten mír nebude. Američané vytvořili podmínky, aby Rusko o příměří začalo uvažovat. A teď tlačí na Rusko,“ pochvaloval si Vondra zahraniční politiku Donalda Trumpa. „To klíčové je, aby byla Ukrajina silně vyzbrojená,“ dodal s důrazem.

Vondráček poukázal na to, že dohodnout se musí všechny strany. „Mír bez Evropy nebude fungovat, mír bez Ukrajiny nebude fungovat, mír bez Ruska ale také nebude fungovat a ani mír bez USA nebude fungovat,“ řekl Radek Vondráček.

Šlachta poukázal na to, že díky nástupu Donalda Trumpa se probudila i Evropa. „Nástupem Trumpa jsme se probudili. Doteď jsme řešili gender a podobné blbosti,“ zhodnotil přínos Trumpa na evropskou politiku. A všiml si i toho, že kvůli řešení genderů a podobných témat zaostáváme. „Jak dlouho bude trvat, než USA doženeme?“ A vrátil se ještě k válce na Ukrajině. „Mír je moc daleko, měli bychom se bavit o příměří,“ řekl. „Ukrajina nemůže zpátky vybojovat Krym,“ dodal Šlachta.

Farský se zamyslel nad tím, co je cílem Putina vně Ruska. „Jedním z cílů Putina je rozdělit spolupráci USA a EU. Když se začneme rozdělovat, vyhraje Putin. Mluvíte o budíčku po volbě Trumpa. My, STAN, pracujeme na tom, že doženeme USA, že upevníme společnou bezpečnost Evropy. Evropa bude taková, jakou si ji uděláme,“ pravil Farský.

Řeč přišla i na nového velvyslance v Moskvě, kterým se stal Daniel Koštoval. „Potřebujeme mít velvyslance v Rusku, probíhají tam jednání, musí tam být velvyslanec. Celé tři roky, co jsme tam velvyslance neměli, jsem volal po tom, abychom tam svého vyslali. A Daniel Koštoval je dobrá volba,“ poznamenal Vondra.

Podobného mínění byl i Radek Vondráček „Měli bychom se nějakým způsobem bavit i se zeměmi, které nesdílejí naše evropské chápání světa. Vyslat do Ruska velvyslance je standardní, žádný průlom,“ řekl.

Na přetřes přišla i návštěva slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvě na oslavách výročí konce druhé světové války. „Pan Fico do Moskvy jel, je to jeho zodpovědnost. Já bych tam nejel, Evropa by měla mluvit jednotným hlasem,“ prohlásil senátor Šlachta.

Farský se postavil i k Ficovu tvrzení, že Evropa staví novou železnou oponu. „Válku na Ukrajině vyvolal Putin, a Fico si s ním stoupne, vyfotí a vtipkuje s ním o tom, že ho některé evropské země nechtěly pustit. Kdyby aspoň Fico tlačil na Putina stran příměří, kdyby si Fico, a to by byl frajer, připnul na klopu ukrajinskou vlajku. Jenže on nic takového neudělal. Poškozuje i nás a poškozuje i suverenitu 26 států. A to je problém,“ pravil Farský.

Jiný pohled na Ficova slova o železné oponě prezentoval Radek Vondráček. „Železnou oponu spustil Putin spočítaně s tím, že chce směrovat Rusko do Asie. Rozhodl se, že Rusko se od Evropy oddělí. Je to geopolitické rozhodnutí Ruska,“ zmínil Vondráček. A popsal, jak chápe Ficovu politiku. Připomněl, že Fico si prošel pokusem o atentát, stál na hranici mezi životem a smrtí. A z toho plyne jeho nynější politika. „Fico říká, že už nebude dělat kompromisy,“ řekl Radek Vondráček.

Ale Vondra podotkl, že Slováci vnímají i rok 1968 jinak. „To vnímání Ruska na Slovensku je jiné. Rok 68 je u nás spojený s ruskou okupací; na Slovensku ne,“ řekl. „Slušný člověk na takové propagandistické akci Putina neměl co dělat,“ dodal Vondra na adresu Roberta Fica a k jeho cestě do Moskvy.

Zároveň ale varoval před tím, abychom nezkreslovali historii. Pochválil oslavy výročí konce druhé světové války ve Štrasburku, ale poukázal na to, že při oslavách chyběla slova o východní frontě u Stalingradu. „Neměli bychom ale tak přepólovávat. Tři čtvrtiny wehrmachtu padly na východní frontě,“ připomněl Alexandr Vondra.

A přitom odmítl přirovnání Putina k Hitlerovi. „Putin není Hitler, nejsou tam koncentrační tábory. Je tam, ale nacionalismus a imperialismus,“ řekl Vondra s tím, že tomu se musíme postavit, abychom pak neměli ruskou armádu na Moravě.

