Kdyby takhle fungoval europarlament, Evropa se rozpadne! Vážný vzkaz pro Prahu

„Abych pravdu řekl, mně se ten vývoj moc nelíbí a nemyslím jen současnou situaci. Půl roku se mluví o potřebě konsolidačního balíčku, teď se zase o tom bude dalšího půl roku mluvit a bůh ví, co bude schváleno,“ pochybuje o správném postupu koalice bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Připomíná, že mezi tím nám naskakují neskutečným způsobem dluhy. „Za poslední čtyři měsíce máme další díru ve státním rozpočtu ve výši 200 mld. korun, na konci roku to může být 400 mld. Když si vezmeme, že za každou miliardu budeme platit 50 milionů na úrocích, tak nám to dělá jen na úrocích dalších 20 mld. navíc dluhů. Vemte si, co by se za to mohlo postavit kilometrů dálnic, škol, nemocnic. My místo toho budeme další dlouhé měsíce o tom dennodenně do zblbnutí mluvit a mezitím budou naskakovat dluhy,“ dodal.

Sám by si přál, aby si jak vládní, tak opoziční strany začaly vůbec uvědomovat situaci, ve které jsme a že nám teče do lodi. „Všichni k jednomu stolu a najít společné řešení, které je nutné prosadit v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Místo snahy získávat jeden nebo dva politické body. Naši zemi atmosféra sráží. Jen se obávám, že v naší kultuře tohle možné není,“ podotýká.

Generální stávka? Odborům se nelze divit

Českomoravská konfederace odborových svazů v čele s Josefem Středulou v reakci na vládní konsolidační balíček hrozí generální stávkou. „Odborům nezbývá nic jiného, protože reforma je nespravedlivá a dopadá na obyčejné lidi, ať už pracují ve firmě nebo na vlastní živnosťák jezdí s dodávkou nebo dělají kadeřnici. Nejbohatších se to vůbec nedotkne a majetkových daní a vyšší progrese vůbec ne. Pak se nelze divit odborům, že začínají mluvit o generální stávce,“ popisuje.

Nemusíme se dívat do Francie, kde jsou stávky častou součástí vyjednávajícího procesu. V Německu hrozí aktuálně stávka na železnici a konat se s velkou pravděpodobností určitě bude. „Mimochodem, v Německu mají inflaci asi 7 až 8 procent, železničáři chtějí 13 procent, vláda nabízí deset. Nejde o takový propad jako u nás. V Německu se nad tím nikdo nepozastavuje. Na to si musíme zvyknout, že v tržním hospodářství zaměstnanci za sebou kapitál nemají a stávka je uznávána jako součást vyjednávacího procesu. Odbory se na stávku připravují, i uvnitř odborů vše probíhá demokratickou cestou,“ konstatuje.

Když přišla válka na Ukrajině, dávalo smysl snížit spotřební daň na naftu. „Všichni se na tom shodli a relativně rychle to bylo schváleno. Nyní jsou ceny nižší, než byly před válkou a teď by dávalo smysl daň zvýšit. I to je problém ve Sněmovně prosadit. Zase se objeví populisté, kteří to jakýmkoli způsobem budou zdržovat. Prostě nezodpovědné vůči vládě i celé zemi a společnosti. Pak se nemůžeme divit, že stále jdeme dozadu a mezi lidmi panuje naštvanost a blbá nálada,“ říká.

Rouček: Spousta věcí v balíčku nedává smysl

Podle Josefa Středuly přijde kvůli úspornému balíčku v ročním vyjádření rodina o více než 100 000 korun. Podle ministra financí Stanjury je to demagogie.

Co se týká ozdravného balíčku, postupně se dostávají na veřejnost detaily. I to, že by měl přinést zdražení léků nebo zvýšení ceny kojenecké vody. „Spousta věcí v něm nedává smysl. Na jedné straně neustále prohlašují, že to nebude mít vliv na inflaci, ale když si to spočítáte, jak by se měly zvyšovat pro jednotlivé položky ceny, vůbec mi to nevychází, že budeme mít inflaci dvě nebo tři procenta. Spíš, když všechno půjde dobře, bude příští rok tak pět procent. Buď je to naivita, nebo mazání medu kolem pusy. Inflace bude stále dvojnásobná, než v eurozóně, všechno je dražší. Nevyhrabeme se z obrovských dluhů a nebudeme mít tempo růstu jako ostatní země. Bohužel,“ varuje Rouček.

Zálohovat pet lahve musíme. „Byl jsem v Belgii, je tam bordel“

A co nás čeká dál? Například zálohování PET lahví a plechovek by se mělo týkat nealkoholických nápojů o objemu od 0,1 litru až po tři litry a alkoholických nápojů s obsahem do 15 procent alkoholu. Záloha by se měla pohybovat mezi čtyřmi až pěti korunami. Pro nás jde o novinky, v jiných zemích EU je to už standard. „Já to vítám. V přibližně polovině zemí EU už takto fungují a nikdo se nad tím nepozastaví. Životnímu prostředí to pomůže. Pokud mám výhradu, tak že to mělo fungovat už dávno,“ dodal.

Co se týká zpracování odpadů, patří ČR mezi nejlepší země. „Když jsem byl teď v Belgii, pořád máte na ulicích pytle s papírem, plasty, když je špatné počasí nebo to někdo rozkopne, je tam bordel. U nás máme kontejnery a lidé rádi třídí odpad. Nevidím to jako problém,“ podotýká.

ČSSD konečně „vstává hrobníkovi z lopaty“

„Žádná jiná strana než ČSSD toto nemůže plnit. ČSSD udělala obrovské chyby, ale je tu 145 let a já věřím, že ji zachráníme a uděláme z ní sílu, která bude schopná hájit zájmy obyčejných lidí. Přál bych si, aby to šlo rychle, ale krok za krokem se daří stranu i finančně stabilizovat. Za čtrnáct dní bude sjezd a věřím, že pokročí dále a pak se vrátí zpět a bude mít alespoň šest nebo sedm procent a půjde pomalu nahoru. Bylo by to dobré pro celou společnost. Jinak tu nebude nikdo, kdo by se obyčejných normálních pracujících lidí zastal,“ uvedl Rouček. „Zmiňte ve Sněmovně majetkové daně a progresivní daň a nenajdete jediného poslance, který by nejen o tom mluvil, ale pro zavedení progresivní daně něco udělal. Dřív se to nepodařilo, protože na tom neměl zájem Andrej Babiš. Postupně je ale ČSSD na dobré cestě,“ uzavírá svůj dnešní komentář Libor Rouček.

