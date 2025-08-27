Když mluvím, je to špatně, když mlčím, taky. Blažek ke své kauze

Blažek se opakovaně na sítích vyjadřuje k pokračování bitcoinové kauzy. V polovině srpna bývalý ministr spravedlnosti například vyznění kauzy zlehčoval tím, že v případě trestního stíhání budou bitcoiny Tomáši Jiřikovskému zabaveny včetně možného výnosu, takže stát prostřednictvím policie vydělá tak jako tak.
Na to mu jeho nástupkyně na resortu spravedlnosti Eva Decroix vzkázala, aby veřejnost svých názorů raději ušetřil. „Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník,“ vzkázala Decroix.
Blažek se ale nedal a jen pár dní poté komentoval zatčení Jiřikovského. Blažek v příspěvku v zásadě zpochybnil nezávislost policie i soudů, když prohlásil, že policie po Jiřikovském chtěla nějaké kompro na politiky, a když ho nedostala, byl zatčen a bude exemplárně odsouzen. Navíc zpochybnil i konání mainstreamových médií, která prý informují jen o tom, co se jim v kauze hodí.
To už nevydržel i premiér Petr Fiala, který na tiskové konferenci k představení programu SPOLU do voleb uvedl, že by bylo lepší, kdyby veřejná vyjádření v průběhu vyšetřování od Blažka nepadala, ale „Blažek se vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje“.
Ani prosba od premiéra ale nebyla vyslyšena a Blažek dále komentuje dění kolem kauzy, protože je to prý jeho občanské právo. Blažek to uvedl v reakci na příspěvek novináře Ondřeje Kundry z Respektu.
„Premiér Fiala řekl Pavlu Blažkovi, ať bitcoiny nerozviřuje na X. Mají se rádi, jsou to spojenci. Pavel Blažek vydržel několik dní a znovu rozjel kanonádu. Bojí se stíhání, anebo se cítí neohrožený a rozhodl se pro vendetu?“ ptá se Kundra.
Blažek se ale očividně cítí jako štvaná zvěř, protože prý jakékoliv jeho kroky už jsou vždy kritizovány.
„V jedné vynikající české komedii chce komunistický funkcionář (Hrušínský) po ochotnících, aby hru ‚Bílá paní‘ hráli tak, aby se tam nevyskytovala bílá paní. A když rezonují v médiích a na sítích pořady či články ‚Blažek‘, má být Blažek jediným, který má k tomu všemu mlčet,“ nechápe Blažek, proč by se nemohl ke kauze vyjadřovat.
„A když se občas ozvu, tak se podle vás bojím… A kdybych se neozýval vůbec, asi byste zase psal, že jsem zmizel, neboť se bojím… Nepletu se, že?“ tvrdí Blažek, že je kritizován za jakékoliv kroky.
„A přitom jen jako každý jiný občan mám někdy potřebu něco sdělit. A není žádný důvod za tím něco ‚vidět‘… Není co…,“ tvrdí bývalý ministr spravedlnosti.
autor: Jakub Makarovič