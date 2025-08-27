Když mluvím, je to špatně, když mlčím, taky. Blažek ke své kauze

27.08.2025 16:25 | Monitoring

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nerespektuje přání premiéra Petra Fialy ani své nástupkyně Evy Decroix (ODS), aby se zdržel komentářů k bitcoinové kauze. Blažek tvrdí, že má jako jakýkoliv občan někdy potřebu „něco sdělit“.

Když mluvím, je to špatně, když mlčím, taky. Blažek ke své kauze
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pavel Blažek

Blažek se opakovaně na sítích vyjadřuje k pokračování bitcoinové kauzy. V polovině srpna bývalý ministr spravedlnosti například vyznění kauzy zlehčoval tím, že v případě trestního stíhání budou bitcoiny Tomáši Jiřikovskému zabaveny včetně možného výnosu, takže stát prostřednictvím policie vydělá tak jako tak.

Na to mu jeho nástupkyně na resortu spravedlnosti Eva Decroix vzkázala, aby veřejnost svých názorů raději ušetřil. „Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník,“ vzkázala Decroix.

Blažek se ale nedal a jen pár dní poté komentoval zatčení Jiřikovského. Blažek v příspěvku v zásadě zpochybnil nezávislost policie i soudů, když prohlásil, že policie po Jiřikovském chtěla nějaké kompro na politiky, a když ho nedostala, byl zatčen a bude exemplárně odsouzen. Navíc zpochybnil i konání mainstreamových médií, která prý informují jen o tom, co se jim v kauze hodí.

To už nevydržel i premiér Petr Fiala, který na tiskové konferenci k představení programu SPOLU do voleb uvedl, že by bylo lepší, kdyby veřejná vyjádření v průběhu vyšetřování od Blažka nepadala, ale „Blažek se vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje“.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ani prosba od premiéra ale nebyla vyslyšena a Blažek dále komentuje dění kolem kauzy, protože je to prý jeho občanské právo. Blažek to uvedl v reakci na příspěvek novináře Ondřeje Kundry z Respektu.

„Premiér Fiala řekl Pavlu Blažkovi, ať bitcoiny nerozviřuje na X. Mají se rádi, jsou to spojenci. Pavel Blažek vydržel několik dní a znovu rozjel kanonádu. Bojí se stíhání, anebo se cítí neohrožený a rozhodl se pro vendetu?“ ptá se Kundra.

 

Blažek se ale očividně cítí jako štvaná zvěř, protože prý jakékoliv jeho kroky už jsou vždy kritizovány.

„V jedné vynikající české komedii chce komunistický funkcionář (Hrušínský) po ochotnících, aby hru ‚Bílá paní‘ hráli tak, aby se tam nevyskytovala bílá paní. A když rezonují v médiích a na sítích pořady či články ‚Blažek‘, má být Blažek jediným, který má k tomu všemu mlčet,“ nechápe Blažek, proč by se nemohl ke kauze vyjadřovat.

„A když se občas ozvu, tak se podle vás bojím… A kdybych se neozýval vůbec, asi byste zase psal, že jsem zmizel, neboť se bojím… Nepletu se, že?“ tvrdí Blažek, že je kritizován za jakékoliv kroky.

„A přitom jen jako každý jiný občan mám někdy potřebu něco sdělit. A není žádný důvod za tím něco ‚vidět‘… Není co…,“ tvrdí bývalý ministr spravedlnosti.

Psali jsme:

Blažek: Proč policie neinformovala stát? K žádné dražbě bitcoinů by nedošlo
„Kovbojka“ Jiřikovský pokračuje: NCOZ vydal vyjádření k nářadí řemeslníků
Blažek: Tohle se nehodí. O tom se v médiích nedočtete
Hele, Pavle… Osa tento týden nebude, ale Decroix z dovolené píše na sítě

 

Zdroje:

https://t.co/4RVIsMG7T5

https://twitter.com/blazek_p/status/1960679309527417058?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/okundra/status/1960563476360794142?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RESPEKT_CZ?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Blažek , Fiala , Kundra , Decroix , bitcoiny , Jiřikovský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by Pavel Blažek ke kauze bitcoinů raději mlčet?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Jste hrdý na to, že nemáte nic společného s koalicí SPOLU

A na to, že kandidujete se SPD hrdý jste? Já měl vždy za to, že jste spíš pravicový a nepopulističtí, což SPD není. A když jste tak hrdý na to, že jste Svobodní, jak si vysvětlujete, že strana sama má tak málo voličů a nepřekračujete sami 5% hranici?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025 Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Po Rajchlovi narazil Jan Jakob v TV na Ševčíka a bylo to ještě horší

10:34 Po Rajchlovi narazil Jan Jakob v TV na Ševčíka a bylo to ještě horší

Ekonom a jednička kandidátky SPD v Jihomoravském kraji Miroslav Ševčík (nestr. za Trikoloru) se na C…