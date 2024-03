Když nevěříte státu, zpochybňujete BIS, pomáháte Rusku. Foltýn se u Takáče rozjel

reklama

Prostředky a prostor a způsoby šíření narativů v současné době odhalují tajné služby - Bezpečnostní informační služba, teď tedy i polská kontrarozvědka. Víme o dvou případech, které byly odhaleny. Podle Foltýna jich je mnohonásobně víc. „Samozřejmě tady je potřeba oddělovat dvě věci. Naprosto perfektní a detailně propracované a prokázané aktivity, řekněme, proruských prostředníků, nebo agentů, které aktuálně prokázala Bezpečnostní informační služba. Ta práce byla opravdu velmi detailní a dokonalá. Nicméně to pouze ilustruje to, co Rusové dlouhodobě dělají, zdaleka nejenom v České republice a v Polsku. Na těch samotných odhaleních v zásadě pro bezpečnostní komunitu není nic překvapivého. Na jedné straně je opravdu potřeba pochválit, že ta práce byla odvedena dokonale. Na druhou stranu je to jenom ilustrace toho, co skutečně v podstatně větším rozsahu ruská propaganda dělá napříč Evropou," řekl.

Vyjmenoval také to, na jaké znaky propagandy si máme dávat pozor. „Tak za prvé je potřeba si uvědomit základní rozdíl od toho, co si třeba starší ročníky jako my pamatují ještě třeba z dob, kdy fungovala sovětská propaganda, která se pořád snažila nějakým způsobem protěžovat sovětský příběh, říkat, že jejich systém je lepší a podobně. To aktuálně Rusko v žádném případě nedělá. Pokud se podíváte na to, kolik občanů Evropy se chce přestěhovat do Ruska, tak to samo o sobě celkem ilustrativně vypovídá o tom, co si Evropané myslí o Rusku, to znamená Rusko dneska neprotěžuje svůj příběh, Rusko se snaží vyvolat dojem, že nic není pravda. To znamená, pokud nebudete věřit základním hodnotám, na kterých stojí váš stát, nebudete věřit svým vlastním institucím, budete zpochybňovat například své vlastní tajné služby - a nechci sahat do svědomí některým bývalým ústavním činitelům, tak pokud tímto způsobem znevěrohodňujete svůj vlastní stát a své vlastní bezpečnostní složky, tak samozřejmě děláte přesně to, co ty ruské tajné služby chtějí. To znamená první markant, který vám řekne, pravděpodobně je to ruská propaganda, je zpochybňování samotné existence pravdy. Druhé, co může být velmi návodné, tak je hra na emoce, to znamená vyvolávání něčeho, co vás vyděsí nebo naštve. To jsou nejrychlejší emoce, které samozřejmě zejména v prostředí algoritmu sociálních sítí fungují velmi dobře. To znamená, pokud mě něco opravdu z první na dobrou vodu vytočí, anebo ve mně vyvolává strach, velmi pravděpodobně někdo tyto emoce zneužívá. Pak samozřejmě je potřeba si uvědomit to, že dobrá dezinformace není založena primárně na očividné lži, ale namixována s něčím, co má reálný základ, a teprve k tomu následně připojíte nějakou lež. A úplně poslední znak je velmi typický tím, co třeba bylo, jestli si pamatujete sestřelení holandského letadla MH-17, tak jenom během prvního měsíce Rusko vypustilo 30 různých verzí toho, co se stalo, to znamená úplné zamlžení reality. Mimochodem velmi obdobně to dělají teď v případě teroristického útoku v Moskvě," sdělil Foltýn.

Polsko před několika dny informovalo o narušení vzdušného prostoru ruskou raketou letící přes jeho území. Jak často se stává, že raketa letí tam, kam letět nemá? „Tak není to první případ. Samozřejmě, že při velmi intenzivní letecké válce, zejména ze strany Ruské federace, tak vzhledem k tomu, že naprosto běžně útočí i na západní Ukrajině, na Lvov a dokonce i velmi blízko polské hranice, tak čistě technicky se něco takového při tom množství úderů na ukrajinském území stát může a taky se to už několikrát stalo. Rozdíl v případě toho posledního přeletu té ruské rakety spočívá v tom, že všechno nasvědčuje tomu, že to nebyla navigační chyba nebo technický omyl. Samozřejmě je velmi těžké takovéto tvrzení forenzně prokázat, nicméně na rozdíl od těch předchozích případů, kdy se mohlo jednat o následek rušení v případě samotného sestřelení na ukrajinské straně a podobně, v tomto případě se zdá, že to byla provokace," dodal Foltýn.

Útok na Pobaltí, Polsko a Česko ale nehrozí, říká Vladimir Putin. Říkal, že je to naprostý nesmysl. Proč takováto slova a proč teď? „Tak, pokud Vladimir Putin tvrdí, že něco nehrozí, tak teprve v ten okamžik začínám mít pocit, že opravdu to hrozit začíná. Pokud se podíváte na jeho předchozí vyjádření, tak prakticky všechno od popření jejich přítomnosti na Krymu až po popírání přítomnosti ruské armády na Ukrajině už od roku 2014, všechno se následně ukázalo, že byla lež, v případě Krymu to dokonce Putin přímo i výslovně přiznal, že to byla lež. To znamená, v tomto případě jako vyjádření ruského diktátora nemají absolutně žádnou relevanci a je potřeba si uvědomit, je to součást propagandy agresora," dodal Foltýn.

Posledním probíraným tématem byl teroristický útok v Krasnogorsku. „Rusko oznámilo, že našlo spojení mezi teroristy a Ukrajinou. Od jejich nacionalistů měly přijít peníze a kryptoměny. Spojené státy říkají, že to je nesmysl, Islámský stát se opakovaně přihlásil k tomuto teroristickému útoku. V čem a jak efektivní je pro Rusko tenhle informační souboj?" ptal se moderátor. „Tak za prvé vzhledem k tomu, že Rusko bylo západními tajnými službami s velkým předstihem varováno, že něco takového hrozí, to varování dokonce bylo i na stránkách americké ambasády, byť teda směřovalo vůči americkým občanům, ale tu informaci dostaly ruské tajné služby - a přesto naprosto flagrantním způsobem selhaly. Tak samozřejmě, že autoritativní režim, jako je ten ruský, a dneska už se nebojím říkat systém diktátorský, tak samozřejmě nepřizná, že něco udělal špatně a že takto emocionálně velmi vypjatý útok s vysokým počtem obětí využije pro své vlastní účely, tak to není žádné překvapení. Ale ty jednotlivé verze, které Rusové pouští ven, tak jsou v lepším případě směšné, v horším případě úplně hloupé. Pokud se podíváte na tu první informaci, kdy tvrdili, že v tom bílém renaultu ti teroristé ujížděli na Ukrajinu, kde jim měla Ukrajina otevřít nějaké okno, no tak trošku zapomínají na to, že by jim napřed to okno musela otevřít ruská armáda, která na té hranici stojí. Následně tomu korunu nasadil běloruský diktátor Lukašenko, který řekl, že je jejich vlastní opatření odklonili, čili on sám řekl, že vlastně směřovali do Běloruska. Páni diktátoři se úplně nedohodli a jejich vlastní informační mlžení narazilo na sebe. Ale jak jsem říkal na začátku, budeme svědky mnoha dalších verzí toho, jak to bylo či mohlo být. Společným jmenovatelem bude vždy to, že se budou snažit, pro vnitřní účely a pro radikalizaci své vlastní populace, ukázat na Ukrajinu. Přímo, nepřímo, ihned krátce po útoku to udělal Medveděv a udělal to způsobem, že řekl, no, sice to není Ukrajina, ale mohla by být a podobně. Tohle už je vyloženě směšné," zakončil.

