Když posloucháte ty lidi... Svěrák na pódiu, Pavlová v davu. Gulyáš na drátě

„Milion chvilek uspořádal velkou akci na Letenské pláni. Pro příště by měl zauvažovat nad tím, jestli by nebylo daleko vhodnější uspořádat tuto akci v areálu bohnické léčebny,“ shrnul Michal Gulyáš své dojmy z demonstrace na Letné.
ParlamentníListy.cz s ním celé odpoledne sledovaly výstupy herců, aktivistů i akademiků, ovšem nejčastěji si bral slovo Mikuláš Minář.
„Naše heslo nebude boj, ale ne-boj,“ vyzval všechny. „Nečekejte na Havla, ani na Pavla, ani na Mináře,“ vzkázal také všem. Ačkoliv Petr Pavel na minulé akci žádal, aby demonstrace nebyla vedena na jeho podporu, v médiích se objevily informace, že mezi demonstranty měla dorazit Eva Pavlová.
„Jestli byla madam první dáma v publiku, tak soudruh prezident dostane doma hlášení. A tak to má byt, tak je to správné, jak říkal poručík z Černých baronů,“ směje se Gulyáš.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
O České televizi a jejím sebrání mluvil i Zdeněk Svěrák, kterému předtím publikum zazpívalo k devadesátinám. „Myslím, že chápu legraci, ale zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“ zaznělo od Svěráka.
Michala Gulyáše zaujalo, že mluví o „naší televizi“. „Oni si ji přivlastnili, lidi to mají platit,“ poznamenal pro ParlamentníListy.cz herec.
„Když posloucháte některé lidi, o kterých leccos víte, a když je vám jasné, k čemu to má vést a koho to má podpořit, že nejde o žádnou demokracii, můžete říct pouze jedinou skutečnost: Milion chvilek pro demokracii není nic jiného než pouhopouhá nátlaková organizace,“ shrnul po skončení demonstrace své dojmy.
A podotýká, že financování této nátlakové organizace zdaleka nespočívá jen v příspěvcích, které jim jednorázově či měsíčně posílají dobrovolní dárci. „Nátlakové organizace jsou vždycky financovány zájmovými skupinami, které si přes ně realizují své zájmy,“ uzavírá Michal Gulyáš.
To je podle něj jediné smysluplné vysvětlení sobotního letenského protestu.
