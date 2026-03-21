Když posloucháte ty lidi... Svěrák na pódiu, Pavlová v davu. Gulyáš na drátě

21.03.2026 18:58 | Komentář
autor: Jakub Vosáhlo

Milion chvilek pro demokracii není nic jiného než pouhopouhá nátlaková organizace, shrnuje Michal Gulyáš své dojmy ze sobotní akce Milionu chvilek. Pro ParlamentníListy.cz ji komentoval celé odpoledne.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Propalestinské skupinky na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné.

„Milion chvilek uspořádal velkou akci na Letenské pláni. Pro příště by měl zauvažovat nad tím, jestli by nebylo daleko vhodnější uspořádat tuto akci v areálu bohnické léčebny,“ shrnul Michal Gulyáš své dojmy z demonstrace na Letné.

ParlamentníListy.cz s ním celé odpoledne sledovaly výstupy herců, aktivistů i akademiků, ovšem nejčastěji si bral slovo Mikuláš Minář.

„Naše heslo nebude boj, ale ne-boj,“ vyzval všechny. „Nečekejte na Havla, ani na Pavla, ani na Mináře,“ vzkázal také všem. Ačkoliv Petr Pavel na minulé akci žádal, aby demonstrace nebyla vedena na jeho podporu, v médiích se objevily informace, že mezi demonstranty měla dorazit Eva Pavlová. 

„Jestli byla madam první dáma v publiku, tak soudruh prezident dostane doma hlášení. A tak to má byt, tak je to správné, jak říkal poručík z Černých baronů,“ směje se Gulyáš.



Na pódiu mluvil Ivan Trojan, podle kterého máme respektovat výsledky voleb, ale ne „extrémistické a populistické“ strany, které by se teď už možná ani nedostaly do sněmovny. Proti SPD a Motoristům se postavil i Mikuláš Minář, který ve svém závěrečném proslovu vyzval: „Vážené opoziční strany, chceme vědět, jestli existuje červená čára, jestli byste byli ochotni přehodnotit stanovisko a odhodlat se k ústupkům, abyste vytlačili z vlády extremisty. Třeba tím, že nabídnete Babišovi, o čem tak dlouho sní, toleranci menšinové vlády.“

O České televizi a jejím sebrání mluvil i Zdeněk Svěrák, kterému předtím publikum zazpívalo k devadesátinám. „Myslím, že chápu legraci, ale zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“ zaznělo od Svěráka. 

Michala Gulyáše zaujalo, že mluví o „naší televizi“. „Oni si ji přivlastnili, lidi to mají platit,“ poznamenal pro ParlamentníListy.cz herec.



„Když posloucháte některé lidi, o kterých leccos víte, a když je vám jasné, k čemu to má vést a koho to má podpořit, že nejde o žádnou demokracii, můžete říct pouze jedinou skutečnost: Milion chvilek pro demokracii není nic jiného než pouhopouhá nátlaková organizace,“ shrnul po skončení demonstrace své dojmy.

A podotýká, že financování této nátlakové organizace zdaleka nespočívá jen v příspěvcích, které jim jednorázově či měsíčně posílají dobrovolní dárci. „Nátlakové organizace jsou vždycky financovány zájmovými skupinami, které si přes ně realizují své zájmy,“ uzavírá Michal Gulyáš.

To je podle něj jediné smysluplné vysvětlení sobotního letenského protestu.  

Zdraví

Vy řešíte, jak se mají lidé lépe starat o zdraví, ale myslíte, že je to v dnešní hektické době dost dobře možné? Já třeba při starostech o rodinu nevím, kde mi hlava stojí. Druhá věc, kde třeba na sportovní aktivity, ať již pro sebe nebo pro děti brát peníze, když je vše tak drahé? Ano, dospělý si m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

