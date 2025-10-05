Keller: Fialovy nášlapné miny, aneb co zanechal Babišovi

NEKOREKTNĚ S KELLEREM Tři oříšky pro Babiše. Tak nazval svůj další komentář pro ParlamentníListy.cz levicový sociolog a filozof Jan Keller. Jde vlastně o tři nášlapné miny, s nimiž se bude muset vypořádávat nová vláda.

Keller: Fialovy nášlapné miny, aneb co zanechal Babišovi
Letošní parlamentní volby mají dva hlavní poražené. Tím jedním je hnutí STAČILO!. Byl to pokus spojit do jednoho proudu síly téměř celé současné levice. Pokus se sice zdařil, ukázalo se však, že naše sjednocená levice má o poznání nižší podporu, než nedávno vzniklý spolek automobilistů. Tak to bychom měli.

Druhým poraženým je ODS vedená Petrem Fialou. V jejím případě se stalo zřejmým, že občanští demokraté fungují jen jako užiteční idioti. Díky nim si mohou na místa poslanců dosazovat své lidi v počtu větším než malém dvě zombie strany – TOP 09 a lidovci.

Pro Andreje Babiše dopadly volby na první pohled naprosto ideálně. Má ve sněmovně osm desítek svých disciplinovaných poslanců a snad se bude moci spoléhat na podporu dvou stran, které mu nemohou konkurovat. Okamurova SPD je složena ze čtyř proudů, jež si budou za chodu ujasňovat, jak radikální by vlastně měly být a z čeho by měly naopak slevit. Je mezi nimi celá řada vynikajících osobností, byla by škoda, kdyby se chtěli trumfovat navzájem. Problém Motoristů je trochu jiný. I když i mezi nimi je pár výrazných tváří, jejich politická profilace v patrech nejvyšší politiky teprve proběhne a může překvapit.

Dosluhující vládní koalice zanechala Babišově vládě na uvítání tři oříšky, které se příliš neliší od nášlapných min. Všechny budou aktivovány několik měsíců po Babišově nástupu do úřadu. Nejprve to bude migrační pakt. Už v červnu příštího roku se budeme moci přesvědčit, nakolik pravdomluvný byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan, když tvrdil, že tato smlouva nás nezavazuje k žádným kvótám. Konečně se budeme moci na vlastní oči přesvědčit, jak smlouva urychlí azylová řízení, v čem upevní vnější hranici Evropy a nakolik zpřísní režim návratů. Pokud nám Vít Rakušan z nějakého důvodu neřekl celou pravdu, ponese všechny důsledky Andrej Babiš.

Na druhou minu budeme mít našlápnuto jen o půl roku později. Od prvního ledna 2027 mají začít platit emisní poukázky pro domácnosti. Výpočty odborníků se liší natolik astronomicky, že nikdo dnes neví, pro jak velkou masu domácností se mohou stát nepřekonatelným břemenem. Jisté je jen to, že budeme nuceni odevzdávat novou daň z tepla a z pohonných hmot finančně silným skupinám, které se budou trumfovat, kdo cenu poukázek v této ekologické ruletě vyšroubuje výše. Bývalý premiér Petr Fiala nás nepochybně ujistí, že za to může Babiš. Kdyby ho totiž z funkce nevyštval, mohl Fiala získat v Evropě podporu pro to, abychom byli dopadů Green Dealu uchráněni ve stejné míře, v jaké nás chtěl od dopadů migračního paktu ochránit Vít Rakušan.

Třetí mina, kterou pětikoalice zahrabala zvlášť hluboko, má podobu rostoucího zadlužování státu. Bude aktivována v důsledku už nasmlouvaných výdajů na zbraně, které naši spojenci nutně potřebují prodat, ale také výdajů na pevně stanovené proudy migrace, jež k nám budou přesměrovány, či sociálních výdajů na domácnosti, které se bez státní pomoci v zimě asi příliš neohřejí.

Nutnost hradit všechny tyto položky Fialova dědictví bude nové vládě svazovat ruce při plnění slibů, díky kterým vyhrála volby. Řada odstupujících ministrů si bude v poslaneckých lavicích mnout ruce nad neschopností Babiše své předvolební sliby dodržovat. Jak by mohl přidat důchodcům, když musí platit nasmlouvané nákupy zbraní? Jak by mohl investovat do školství, když musí řešit rostoucí energetickou chudobu? Jak by mohl podporovat výstavbu bytů pro místní, když musí přednostně ubytovávat nově příchozí, kteří k nám budou Bruselem každoročně nasměrováváni, anebo platit pokutu za to, že je přijmout nechce?

Vláda ještě není sestavena, ale oříšky pro Babiše už tiše tikají. A Petr Fiala jako bývalý světový lídr nám jistě neopomene ve správný čas připomenout, jak krásné to bylo, když nás jeho vláda dokázala zadlužit jenom o nějaký ten bilion.

