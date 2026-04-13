Klaus napsal Orbánovi: Evropa bude po tvé porážce mnohem horší

Klaus v úvodu dopisu popisuje své obavy z vývoje před volbami i během nich a konstatuje, že výsledek potvrzuje nerovnou pozici národních politiků vůči EU: „Drahý Viktore, drahý příteli, s jistými obavami jsem sledoval vývoj v Maďarsku i v Evropě, a to jak před volbami, tak i během nich samotných. Výsledky ukázaly, že je téměř nemožné vyhrát volby v malé evropské zemi proti Bruselu a elitám EU. Už popáté ses pokoušel dosáhnout nemožného. Tentokrát to nevyšlo. K mé velké lítosti,“ píše bývalá hlava státu Orbánovi.
„Evropa bude po porážce horší“
Následně bývalý prezident varuje před dopady Orbánovy volební prohry na celou Evropu a zdůrazňuje jeho výjimečnost na politické scéně: „Evropa a situace nás všech bude po tvé volební porážce mnohem horší. V dnešní Evropě není žádná srovnatelná osobnost, která by bojovala za svobodu a demokracii s takovým odhodláním a přesvědčením jako ty,“ píše Orbánovi.
V tom kontextu připomíná i vlastní odchod z vlády a vyjadřuje přesvědčení, že Orbánova politická linie bude pokračovat i v opozici: „Těší mě, že ses rozhodl jít do opozice. Když jsem byl v listopadu 1997 vyhozen z vlády, moje spontánní reakce byla: ‚Jedeme dál.‘ A šli jsme. Jsem optimistický, že u vás to bude podobné. Důležitá část Maďarska a Evropy byla ovlivněna vašimi myšlenkami a politickými postoji. A zůstává tomu tak i nadále.“
Na závěr dopisu Klaus Orbánovi nabízí osobní podporu: „Rád přijedu do Budapešti kdykoli mi to navrhneš, pokud vám mohu být jakkoli nápomocen. Nezapomeň na svého přítele v Praze,“ připomíná jejich dlouhodobý vztah.
Václav Klaus patří k nejvýraznějším podporovatelům Viktora Orbána v českém prostředí. V médiích o něm opakovaně hovoří jako o výjimečné osobnosti evropské politiky a zdůrazňuje jeho roli v obhajobě národní suverenity. Podle Klause Orbán představuje politika, který se dokáže postavit tlaku Bruselu a evropských elit a prosazovat vlastní, národní zájmy.
Oba politici se v posledních letech opakovaně setkávají a udržují pravidelný dialog o evropské politice.
Jedno z jejich posledních setkání se uskutečnilo v říjnu 2025 v Budapešti, kde Klaus Orbána navštívil v jeho kanceláři při příležitosti konference, kterou pořádá místní konzervativní středisko Danube Institut. Diskutovali spolu především o budoucnosti Evropy, otázkách suverenity a směřování Evropské unie. Klaus zde vyzdvihl, že Thatcherová se stavěla proti posunu Evropského společenství od ekonomické integrace k politickému sjednocení a připomněl, že svého času se pokoušel o totéž.
„Viktor Orbán to v těchto dnech odvážně dělá znovu a znovu, nově ustanovení Patrioti pro Evropu slibují podobný přístup. Obávám se však, že se pomalu, ale jistě posouváme do světa, kterému Margaret Thatcherová tak úspěšně oponovala během svého života a politické kariéry. Teď bychom ji potřebovali,“ řekl Klaus v projevu na konferenci ke 100. výročí narození bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové
Dříve, v únoru 2024, se setkali také v Praze v Institutu Václava Klause, kde jednali mimo jiné o spolupráci zemí Visegrádské skupiny a aktuální politické situaci.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku