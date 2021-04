Klaus nevybudoval trosky, ale funkční strukturu, brání Štěpánek Trikolóru před exprezidentem

reklama

„Myslím, že postavit se do čela trosek Trikolóry, kde by nebyl můj syn, vůbec nepřichází v potaz. To by bylo interpretováno, že jsem se do těchto věcí vměšoval. Čili to nemohu, nechci a v žádném případě neudělám,“ řekl bývalý prezident Václav Klaus.

To však Petr Štěpánek odmítá a uvádí důvody proč. „Možná by to byla pravda, kdyby Václav Klaus mladší trosky vybudoval. Jenže Klaus junior vybudoval funkční strukturu, která má své fungující orgány ve všech krajích České republiky a spoustu místních organizací v obcích a městech všech okresů. Má rovněž novou předsedkyni, plně funkční republikové předsednictvo a členskou základnu odhodlanou dotáhnout juniorův projekt do vytčeného cíle,“ uvedl na svém facebooku Petr Štěpánek, který zároveň konstatoval, že nová předsedkyně Trikolóry, poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, je nejen docela pohledná zrzka, ale také hodně zabejčelý člověk, který se jen tak nevzdává. „A navíc, celou tuhle strukturu vybudovala spolu s mladým Klausem právě ona,“ dodal spisovatel Štěpánek.

Anketa Má premiér Babiš na vlastní pěst shánět vakcíny i vysoko nad rámec cen, které vyjednala EU? Ano 78% Ne 22% hlasovalo: 9428 lidí Petr Štěpánek se zároveň domnívá, že nic z toho se nemohlo vytratit ani v okamžiku, kdy Václav Klaus mladší oznámil ukončení svého politického působení. „Tahle struktura ani všichni ti lidé, kteří s ní mají něco společného, nezmizeli mávnutím čarovného proutku, ani nezmizeli rezignací mladšího z Václavů. Naopak, jsou tu pořád, jdou dál a mimo jiné usilují o sjednocení pravicových, konzervativních, euroskeptických a vlasteneckých politických stran a uskupení. Tedy dělají přesně to, k čemu vyzýval právě sám Václav Klaus starší,“ myslí si Petr Štěpánek.

Podle jeho slov do voleb zbývá ještě šest měsíců, což je dostatečně dlouhá doba, aby spojenectví Trikolóry, Svobodných a Soukromníků přesvědčilo voliče, kterým politické srdce bije vpravo, že stojí za to spojenou pravici v říjnových volbách podpořit. „Nemá-li česká politika kulhat na jednu, a ještě k tomu levou nohu, je historickou nutností, aby i pravá noha byla dostatečně silná. Navíc, co je ve středu mezi těma nohama, a zároveň tak trochu vzadu, snad ani netřeba připomínat,“ dodal Štěpánek.

