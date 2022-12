Klaus vystoupil. Zásadní prohlášení k amnestii v roce 2013. Jak to všechno bylo? Tlaky v pozadí

reklama

Moderátor Luboš Xaver Veselý si do internetové televize XTV již po dvacáté osmé pozval exprezidenta Václava Klause a více než tři čtvrtě hodiny ho zpovídal. Klaus se vrátil ke své amnestii z počátku roku 2013.

„Ta politická ataka, která po tom vypukla, byla tak ničivá a zničující, že leccos v mé image před veřejností určitě poškodila. Toho jsem si jako vědom. Nicméně jsem přesvědčen, že ta amnestie byla naprosto v pořádku. Říkám to s plnou svou odpovědností. Říkal jsem to tehdy, prvního ledna, říkám to po celou dobu a říkám to i dnes. I ti hlavní kritici, kteří mě tehdy kritizovali, tak už trochu utichli,“ konstatoval Klaus.

Posteskl si, že jeho amnestie byla dezinterpretována a zneužita, protože podle Klause tam šlo v prvé řadě o odpuštění bagatelních činů. Tak to vidí druhý český prezident. „Celá léta na mě byl vyvíjen tlak, že přece každý prezident musí udělat amnestii. ... Pořád na mě byl vyvíjen tlak, abych se podíval, jak jsou věznice přeplněné, jak tam jsou lidé s bagatelními trestními činy,“ uvedl Klaus.

Jako prezident prý měl možnost hlouběji nahlédnout do práce českých soudů a je přesvědčen, že je třeba čas od času udělovat milosti. V konkrétních případech.

Ale pokud už se jakýkoli prezident rozhodne vyhlásit amnestii, podle Klause nemůže znát konkrétní jména lidí, kteří se ocitnou na svobodě. Klaus je přesvědčen, že ani Václav Havel nemohl vědět, kdo všechno vyjde z vězení, když vyhlašoval svou amnestii. A nevěděl to ani Klaus. Pokud ho někdo vinil z toho, že amnestii vyhlásil také proto, aby zahladil některé privatizační kauzy, je to nesmysl. Při vyhlašování amnestie podle Klause prezident nedohlédne na konkrétní osoby. Vidí jen na určitou skupinu případů.

„Já myslím, že to bylo nastavené velmi racionálně, ale ta mediální smršť to pohřbila,“ uzavřel téma Klaus.

Pár slov věnoval i novoročním prezidentským projevům. Tady se kriticky vymezil proti svému nástupci Miloši Zemanovi, který místo novoročních projevů po deset let pronášel tzv. vánoční poselství prezidenta republiky, a to 26. prosince. Zeman tím navazoval na tradice první republiky. Na tradici, která se však po druhé světové válce změnila a posunula k 1. lednu.

Anketa Který z prezidentských kandidátů je podle vás nejpoctivější? Jaroslav Bašta 80% Andrej Babiš 15% Petr Pavel 0% Pavel Fischer 0% Tomáš Zima 0% Josef Středula 0% Marek Hilšer 4% Karel Diviš 1% Danuše Nerudová 0% hlasovalo: 5213 lidí

Jako prezident si prý novoroční projevy připravoval od léta. Zeman naproti tomu zavedl cosi jako volné povídání. Byl to vycizelovaný projev, kde každé slovo něco znamenalo. Vyměnit to za volné povídání, to je ztráta fenoménu zvaný projev. „Prezident Zeman rezignoval na projevy, on pronáší volné úvahy, které se hodí do podcastů,“ prohlásil Klaus.

Poté přehodil pozornost k válce na Ukrajině.

„Každá válka je strašlivá. I tato válka. ... Celá města jsou zničena. Jasně, že to je naprostá tragédie. Odsoudit konkrétního agresora je docela snadné. Myslím, že daleko nesnadnější je rozmotat to složité klubíčko jevů a faktorů, které vedly k tomu, že k té agresi došlo. Říct, kdo je agresor, a tím skončit, to považuji za nepřijatelné,“ zlobil se Klaus.

Má problém s tím, že dnes o válce na Ukrajině mluví lidé, kteří nesledovali, co se v této zemi dělo od roku 1991 do roku 2014 a od roku 2014 dodnes. „Teď se zaklínají svou rozhořčeností. Oni měli být rozhořčeni už dávno,“ prohlásil Klaus.

Spojené státy podle něj investují do toho, aby zůstaly nejsilnější zemí světa. A k tomu, aby Amerika zůstala nejsilnější zemí světa, potřebuje nejen posilovat svou moc, ale také oslabovat své konkurenty. „Je to investice pro Ameriku? Asi ano. Nemyslím si, že to dělají z lásky k ukrajinskému lidu,“ nechal se slyšet Klaus.

Zdůraznil, že už deset měsíců volal po návratu k míru. Ale aby válka skončila, je třeba provést také některé kroky, některé činy. Ty musí podle Klause udělat především Spojené státy. Tady prý Česko samo nic nezmůže. „Ale většině těch aktérů válka vyhovuje, takže se neangažují v jednáních k uzavření příměří. A to je tragédie pro Ukrajince,“ řekl Klaus.

Nešetřil českou ministryni obrany Janu Černochovou (ODS).

„Já nechci hodnotit naši války chtivou ministryni obrany. Ona je války chtivá, místo aby po žensku litovala ty, na které válka dopadá a kteří trpí,“ řekl.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani české předsednictví v EU. Podle Klause vlastně žádné předsednictví nebylo.

„To je fikce. Nic takového se neděje. To je předstírání demokracie v EU, která v podstatě není, protože EU je ovládána tím aparátem, který tam sedí deset, dvacet, třicet let, čtyřicet let. I déle někteří. EU je ovládána tímto aparátem a některými mocnými evropskými zeměmi. To je takový bonbonek daný některým zemím, ale rozházely několik milionů nebo miliard, aby mohly na svém území organizovat summity EU... To je hra na demokracii a říkám to s plnou odpovědností,“ rozčílil se Klaus.

Nakonec promluvil ještě o blížící se přímé volbě prezidenta.

„Musím vytknout před závorku svůj zásadní nesouhlas s přímou volbou prezidenta, která zničila prezidentskou funkci,“ nechal se slyšet. Podle Klause jsme se dostali do stavu, kdy se kandidáti vybírají sami. „Vydupali si to novináři. A to, že se chtějí politici novinářům zalíbit a vyšli jim vstříc, to je věc druhá,“ pokračoval.

V tuto chvíli prý osobně nevidí nikoho, komu by dal svůj hlas.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.