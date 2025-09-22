Klvaňa a další skučí. Shromáždění za Kirka srovnáno s třetí říší

Prezident Donald Trump, viceprezident J. D. Vance a další vysoce postavení vládní činitelé v neděli vystoupili na vzpomínkovém shromáždění za uctění konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Kirk byl 10. září zavražděn během jedné z debat na univerzitě v Utahu.
Shromáždění v Glendale přilákalo desítky tisíc lidí. Řečníci označili Kirka za mučedníka, jehož odkaz má i po smrti pokračovat prostřednictvím jeho organizace Turning Point USA. Přítomen byl i americký prezident Donald Trump, ale také podnikatel Elon Musk.
„Byl brutálně zavražděn, protože se zasazoval o svobodu a spravedlnost, o Boha a vlast, o rozum a selský rozum... Nyní je mučedníkem americké svobody,“ prohlásil Donald Trump.
K poslednímu rozloučení se vyjádřili i někteří čeští političtí komentátoři. Jiří Pehe k shromáždění uvedl, že hnutí MAGA (Make America Great Again) se tím tak definitivně proměnilo v „kvazi-náboženské hnutí“.
„Trump je teď inkvizitorem. Řekl, že nenávidí své oponenty. Budou hony na čarodějnice,“ předpověděl Pehe.
Na pohřbu Charlieho Kirka, za účasti špiček MAGA, včetně Trumpa, byl před masami posvěcen Kirkův status mučedníka. Byla to kanonizace, MAGA se definitivně přeměnila v kvazi-náboženské hnutí. Trump je teď inkvizitorem. Řekl, že nenávidí své oponenty. Budou hony na čarodějnice.— Jiří Pehe (@JiriPehe) September 22, 2025
Politolog Tomáš Klvaňa o hnutí MAGA rovnou píše coby o „sektě“. Charlie Kirk podle něj navíc „nebyl zásadní postavou“.
„Kardinál Duka se diví, jak je možné, že Kirka tady před vraždou nikdo neznal, když přece byl tak zásadní postava. Implicitně obviňuje zaujatá česká média. Prozradím panu kardinálovi tajemství: Do atentátu neznala Kirka velká většina Američanů. Nebyl žádnou zásadní postavou,“ napsal na sociální síti X Klvaňa a dodal, že Kirka znala jen sekta MAGA – menšina americké společnosti.
„Kirk byl diskutér a provokatér, aktivista za jejich věc, ale nikdy nenapsal či nevyslovil žádnou myšlenku, která by ho přežila a kterou si budeme pamatovat,“ uvedl Klvaňa.
2/2 Znali ho lidi, kteří se zabývají politikou a sekta zvaná MAGA. To je pořád znatelná menšina americké společnosti. Kirk byl diskutér a provokatér, aktivista za jejich věc, ale nikdy nenapsal či nevyslovil žádnou myšlenku, která by ho přežila a kterou si budeme pamatovat.— Tomáš Klvaňa (@Tomas0912) September 21, 2025
Vladislav Foltán, který též na svých účtech sociálních sítí komentuje politické dění, pak rovnou srovnal vzpomínkové shromáždění za Charlieho Kirka s inscenací připomínající dobu třetí říše.
„Donaldova parta předvedla představení jak z deníků třetí říše, naopak Erika Kirková mj. pachateli odpustila a přednesla řeč, ve které zdůrazňovala křesťanské hodnoty,“ vyzdvihl Foltán vystoupení Kirkovi ženy Eriky.
V projevu poradce Donalda Trumpa Stephena Millera nicméně Foltán spatřil podobnost se sjezdy NSDAP.
Kontrast mezi tím, co předváděli Trump a americká krajní pravice na vzpomínkové akci za Charlieho Kirka a Kirkovou vdovou, nemůže být větší.— Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) September 22, 2025
Donaldova parta předvedla představení jak z deníků třetí říše, naopak Erika Kirk mj pachateli odpustila a předneslapic.twitter.com/wMdEUCNtcn
Tohle není projev na sjezdu NSDAP. Tohle vypotil Trumpův nejbližší poradce Stephen Miller, který znovu dokázal, že ho peklo na svět vyplivlo rovnou ze 40. let minulého století, na vzpomínkové akci za Charlie Kirka. pic.twitter.com/9cdERnKoQk— Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) September 22, 2025
„Americký fašounský smuteční rituál za nácka Kirka byl k zblití. Norimberský sjezd 2025,“ poukázal na údajnou podobnost také uživatel facebooku Tomasz Peszynski.
V následujícím příspěvku pak uživatel psal o „fašismu vstupujícím do své náboženské fáze“.
autor: Alena Kratochvílová