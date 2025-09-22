Klvaňa a další skučí. Shromáždění za Kirka srovnáno s třetí říší

22.09.2025 16:05 | Monitoring

Čeští političtí komentátoři se pustili do hodnocení vzpomínkového shromáždění za Charlieho Kirka. Politolog Tomáš Klvaňa označil hnutí MAGA za sektu. Samotné projevy ze shromáždění pak byly srovnávány s inscenacemi z dob třetí říše.

Klvaňa a další skučí. Shromáždění za Kirka srovnáno s třetí říší
Foto: Screen X Ivanka Trump
Popisek: Charlie Kirk

Prezident Donald Trump, viceprezident J. D. Vance a další vysoce postavení vládní činitelé v neděli vystoupili na vzpomínkovém shromáždění za uctění konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Kirk byl 10. září zavražděn během jedné z debat na univerzitě v Utahu.

Shromáždění v Glendale přilákalo desítky tisíc lidí. Řečníci označili Kirka za mučedníka, jehož odkaz má i po smrti pokračovat prostřednictvím jeho organizace Turning Point USA. Přítomen byl i americký prezident Donald Trump, ale také podnikatel Elon Musk.

„Byl brutálně zavražděn, protože se zasazoval o svobodu a spravedlnost, o Boha a vlast, o rozum a selský rozum... Nyní je mučedníkem americké svobody,“ prohlásil Donald Trump.

K poslednímu rozloučení se vyjádřili i někteří čeští političtí komentátoři. Jiří Pehe k shromáždění uvedl, že hnutí MAGA (Make America Great Again) se tím tak definitivně proměnilo v „kvazi-náboženské hnutí“.

„Trump je teď inkvizitorem. Řekl, že nenávidí své oponenty. Budou hony na čarodějnice,“ předpověděl Pehe.

Politolog Tomáš Klvaňa o hnutí MAGA rovnou píše coby o „sektě“. Charlie Kirk podle něj navíc „nebyl zásadní postavou“.

„Kardinál Duka se diví, jak je možné, že Kirka tady před vraždou nikdo neznal, když přece byl tak zásadní postava. Implicitně obviňuje zaujatá česká média. Prozradím panu kardinálovi tajemství: Do atentátu neznala Kirka velká většina Američanů. Nebyl žádnou zásadní postavou,“ napsal na sociální síti X Klvaňa a dodal, že Kirka znala jen sekta MAGA – menšina americké společnosti.

„Kirk byl diskutér a provokatér, aktivista za jejich věc, ale nikdy nenapsal či nevyslovil žádnou myšlenku, která by ho přežila a kterou si budeme pamatovat,“ uvedl Klvaňa.

Vladislav Foltán, který též na svých účtech sociálních sítí komentuje politické dění, pak rovnou srovnal vzpomínkové shromáždění za Charlieho Kirka s inscenací připomínající dobu třetí říše.

„Donaldova parta předvedla představení jak z deníků třetí říše, naopak Erika Kirková mj. pachateli odpustila a přednesla řeč, ve které zdůrazňovala křesťanské hodnoty,“ vyzdvihl Foltán vystoupení Kirkovi ženy Eriky.

V projevu poradce Donalda Trumpa Stephena Millera nicméně Foltán spatřil podobnost se sjezdy NSDAP.

„Americký fašounský smuteční rituál za nácka Kirka byl k zblití. Norimberský sjezd 2025,“ poukázal na údajnou podobnost také uživatel facebooku Tomasz Peszynski.

V následujícím příspěvku pak uživatel psal o „fašismu vstupujícím do své náboženské fáze“.

autor: Alena Kratochvílová

Diskuse obsahuje 2 příspěvků

