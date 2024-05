Kokain ve sněmovně: „Všichni vědí, kdo to tam nosí. I Pekarová.“

reklama

Zatímco se česká média stále ještě nepřestala předhánět, kolik slavících, podroušených a pivem politých hokejistů národu předloží, naší politickou scénou hýbe dlouhou dobu utajovaný parlamentní „drogový“ skandál.

Na veřejnost se totiž dostala informace, že policisté našli na přelomu loňského a předloňského roku na toaletách v Poslanecké sněmovně zbytky kokainu.

Ponechme teď stranou, proč takto závažný nález neoznámili a zda je možné, jak uvádějí, že ani bezpečnostní kamery, kterými jsou prostory parlamentu doslova prošpikovány, je na stopu uživatele nepřivedly, a věnujme se reakcím politiků a zvláště pak jejich pohledu na užívání drog.

„Neprošetřoval se nijak. Že se ve sněmovně šňupe jak o život a že po ‚odchodu‘ hlavního distributora Feriho jeho místo zaujal hned někdo jiný, vědí všichni od vrátného po předsedkyni Sněmovny.“

To jsou slova, kterými reagoval bývalý náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno) na článek, ve kterém se zmiňuje, že se kauzou začne zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) s cílem objasnit, jak se nález kokainu ve sněmovně prošetřoval.

Hollan následně přichází i s poměrně ostrým a pro mnohé pravděpodobně překvapivým konstatováním, že se kokain ve sněmovně šňupal vždycky, šňupe a šňupat bude a že o tom ví samozřejmě i policie.

„Jediné, co je na tom k řešení, je to pokrytectví, že poslanci šňupat můžou, ale když si vypěstujete pár kytek trávy, jdete na 8 let do vězení. Ano, takto explicitně. Za 10 kytek 8 let,“ naráží brněnský náměstek na nedávné rozhodnutí soudu, které poslalo do vězení drobného pěstitele marihuany na osm let a následně vybízí ke změně zákona, která by držení tzv. měkkých drog legalizovala.

„Není třeba na čase změnit trestní zákoník tak, aby zacházení se společensky akceptovanými drogami, v první řadě trávou, nebylo trestný?“ ptá se.

V souvislosti s tím je třeba připomenout, že Hollanova krajanka a primátorka Brna Markéta Vaňková čelila nedávno také „kokainové“ aféře, když byla zveřejněna její fotografie, na které brněnská primátorka v doprovodu svého stranického kolegy pravděpodobně nakupovala kokain – psali jsme ZDE.

I tehdy se jí ale Hollan zastal s tím, že si sice myslí, že primátorka by měla rezignovat za mnoho věcí, zejména za praktické vytunelování městské kasy na předraženou hokejovou halu, ale za toto zrovna ne.

„Tady naopak musím uznat, že byť s nějakými vytáčkami, ale nakonec vlastně celkem jasně se k té věci postavila čelem. Jak jsem psal už včera ve svém příspěvku, rekreační užívání látek jako kokain nebo mňaučko je velmi rozšířené. V politice je to velmi běžná droga,“ napsal na svůj facebook.

Pochopení pro užívání dogy v parlamentu vyjádřil na svém účtu X také lékař a bývalý olympionik Lukáš Pollert.

Kokain ve sněmovně?

No proč ne, vždyť poslanci jsou přece také i trochu normální lidé. Takoví z masa a kostí a bez toho prášku by se ty zákony protahovaly donekonečna. Osobně bych nad tím přivřel oči a nechal to být. https://t.co/g3jAcm05fz — Lukáš Pollert (@pollert11) May 29, 2024

„No proč ne, vždyť poslanci jsou přece také i trochu normální lidé. Takoví z masa a kostí a bez toho prášku by se ty zákony protahovaly donekonečna. Osobně bych nad tím přivřel oči a nechal to být.“

Za interní věc to považuje dokonce i prezident České republiky Petr Pavel, který se pro server TN.cz vyjádřil v tom smyslu, že je věcí sněmovny, co tam kdo požívá.

Pokud hovoříme o pochopení, které někteří lidé mají pro tzv. rekreační užívání drog, a vrátíme se k úvodu zmíněného mistrovství světa v ledním hokeji, velmi ostře to kontrastuje s tím, co o konzumaci alkoholu sdělil komentátor Českého rozhlasu Luboš Palata – psali jsme ZDE.

Podle něj byl totiž celý šampionát znehodnocen tím, jakou roli při něm hrál devastující alkohol jménem pivo.

„Na úvod jedna pro Čechy šokující informace. Pivo není potravina. Pivo je alkohol, tedy návyková, zdraví devastující látka, jejíž konzumace už dokázala zničit život statisícům Čechů a českých rodin,“ začal svůj komentář pro Český rozhlas, publikovaný v rámci pořadu Názory a argumenty.

Množství vypitého piva, českou veřejností hodnocené jako úroveň blahobytu, je podle komentátora ve skutečnosti ukazatelem užívání drogy, která „ničí mozkové buňky i mnohé další orgány a je schopná zcela zdevastovat život člověka a zabít ho“.

S jeho tvrzením už v minulosti souhlasila celá řada politiků, mezi nimi i poslanci, ať už současní, nebo bývalí. Tedy ti, na jejichž pracovišti policie drogy nalezla.

„Alkohol jednoznačně vychází jako jedna z nejhorších, možná naprosto nejhorší návyková látka,“ nechala se třeba slyšet Klára Kocmanová (Piráti) pro server Blesk.cz s odkazem na výroční zprávu o alkoholu v Česku, podle které má až 230 tisíc lidí problém s alkoholem.

Podle poslankyně Renaty Zajíčkové (ODS) by se měl vztah společnosti k alkoholu změnit. „V naší generaci už to nezměníme, musíme se zaměřit na tu mladou,“ myslí si.

„Všechno, co by vedlo k tomu, že se sníží spotřeba alkoholu, by bylo prospěšné,“ prohlásil již dříve Jan Bartošek (KDU-ČSL) a rozšířil tak řady politiků varujících před alkoholem napříč politickým spektrem.

Tohle musela bejt zásilka od někoho ze @STANcz pro někoho ze @STANcz, ne? Neříkejte mi, že by se takhle spustila soudružka předsedkyně @market_a?? https://t.co/lFkvWxPZWA — PetrHolec (@PetrHolec) May 29, 2024

Naopak pouze jednu vládní stranu, resp. hnutí se na svém účtu X spojil s nálezem kokainu v blízkosti kanceláře předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové komentátor Petr Holec, který zřejmě v narážce na roli, jakou sehrála zmíněná droga v kauze Dozimetr, vidí za jejím parlamentním užíváním politiky za STAN.

„Tohle musela bejt zásilka od někoho ze STAN pro někoho ze STAN, ne? Neříkejte mi, že by se takhle spustila soudružka předsedkyně Markéta Pekarová.“

Psali jsme: „Kokain v... Nechci říkat kde.“ Fialovi semleli úplně všechno A byl to kokain. Bidenovi se přitížilo Ministr Jurečka: Legalizovat kokain je opravdu úplně mimo mísu „Já to lidem říkám také.“ Pollert naštve. Kvůli Duškovi, kvůli Brnu i cenzuře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama