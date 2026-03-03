Kolaps a zdražení? Poplach kvůli Hormuzu

Případné uzavření Hormuzského průlivu by podle Federálního svazu německého potravinářského průmyslu (Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, BVE) mohlo vážně narušit zahraniční obchod.
Očekávají se vyšší náklady na námořní dopravu, delší přepravní trasy, přetížené přístavy a narušení dodavatelských řetězců. „To vše má za následek zvýšené náklady na přepravu a logistiku,“ varuje svaz.
Hrozí proto výrazné zdražování spotřebitelských cen. Podle Federálního svazu německého potravinářského průmyslu už nyní tvoří náklady na dopravu a energii až 80 % spotřebitelských cen u velkých potravinářských firem.
Šéf svazu Christoph Minhoff pro deník BILD uvedl, že je nutné okamžitě přijmout opatření, aby se zabránilo „tsunami nákladů“ pro potravinářský průmysl a dalšímu zatěžování spotřebitelů. Po německé vládě požaduje například zrušení mýtného a poplatků za připojení k síti pro potravinářské podniky a odmítá další daňovou či byrokratickou zátěž.
Pokud by konflikt s Íránem trval déle, mohlo by to podle Minhoffa vést „k výraznému omezení výroby, nebo dokonce k zániku celých odvětví“.
